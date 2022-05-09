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Аргентина: Лига професиональ

2022
Колон
0:1
Второй тайм: 62'
Велес Сарсфилд
0'
0:1
5' Гол
Abiel Osorio
28' Желтая карточка
Tomas Ezequiel Guidara
36' Желтая карточка
Лертора Федерико
51' Желтая карточка
Facundo Garces
62'

Ход матча

5'
0:1
Abiel Osorio
28'
 
Tomas Ezequiel Guidara
36'
Лертора Федерико
 
51'
Facundo Garces
 
54'
Lucas Beltrain
Andrew Teuten
 
54'
Tomas Moschion
Лертора Федерико
 
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Велес Сарсфилд
2.31
3.28
3.34
Все Коэффициенты
1
Леонардо
Буриан
25
Jonathan
Sandoval
33
Facundo
Garces
13
Joaquin
Novillo
40
Rafael
Delgado
28
Andrew
Teuten
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
23
Cristian
Bernardi
30
Santiago
Pierotti
12
Абила
Рамон
30
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
16
Maximo
Perrone
36
Nicolas
Garayalde
18
Julian
Fernandez
19
Joel
Sonora
11
Дженсон
Лукас
39
Abiel
Osorio
Колон
5-3-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Колон
Велес Сарсфилд

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
33.3%
7 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

21 матч

19%
23.8%
57.2%
4 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

19%
38.1%
42.9%
4 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

ЛП
0:1
С
3:1
С
1:1
С
0:1
ТМК
2:0
П
2:1
П
2:0
П
0:0
П
2:0
П
0:2
П
2:1
П
2:4
П
0:2
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
6:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
2:4
ПА
0:3
ПАК
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Beltrain 5 0.36
Luis Miguel Rodriguez 4 (1) 0.29
Cristian Bernardi 2 0.14
Facundo Farias 2 (1) 0.14
Абила Рамон 1 0.07
Facundo Garces 1 0.07
Santiago Pierotti 1 0.07
Rodrigo Aliendro 0 0
Rafael Delgado 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 6 (2) 0.43
Luca Orellano 2 0.14
Jose Florentin 1 0.07
Пратто Лукас 1 0.07
Julian Fernandez 1 0.07
Abiel Osorio 1 0.07
Инсуа Эмануэль 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лертора Федерико 4 0
Rafael Delgado 3 0
Rodrigo Aliendro 3 0
Joaquin Novillo 3 0
Facundo Farias 3 0
Гольц Паоло 2 0
Facundo Garces 2 0
Tomas Moschion 2 0
Luis Miguel Rodriguez 1 0
Абила Рамон 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Cristian Bernardi 1 0
Nahuel Gallardo 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хианетти Лаутаро 1 1
Касерес Сантьяго 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Ортега Франсиско 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Agustin Mulet 2 0
Valentin Gomez 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Julian Fernandez 1 0
Damian Fernandez 1 0
Инсуа Эмануэль 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Joel Sonora 1 0
Sebastian Sosa II 1 0
Agustin Bouzat 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Franco Diaz 1 0
Santiago Castro 1 0
Maximo Perrone 1 0
Mateo Seoane 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
1
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
100%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
4
25%
3
27%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
1
9%
1-15
6
33%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
4
22%
2
18%
61-75
4
22%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2
Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Колон - Атлетико Тукуман 3:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 8 6 0 25 - 10 30
2. Ривер Плейт 14 9 2 3 31 - 12 29
3. Дефенса и Хустисия 14 7 4 3 26 - 19 25
4. Аргентинос Хуниорс 14 7 4 3 21 - 16 25
5. Химнасия Ла-Плата 14 7 3 4 24 - 20 24
6. Ньюэллс Олд Бойз 14 7 2 5 17 - 15 23
7. Сармиенто 14 6 3 5 17 - 24 21
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 14 5 2 7 11 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 14 3 6 5 15 - 17 15
11. Тальерес Кордоба 14 3 2 9 9 - 21 11
12. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
13. Патронато Парана 14 3 1 10 10 - 25 10
14. Атлетико Платенсе 14 2 4 8 12 - 23 10

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 14 8 4 2 33 - 20 28
2. Бока Хуниорс 14 7 6 1 19 - 11 27
3. Альдосиви 14 6 2 6 17 - 16 20
4. Тигре 14 5 5 4 17 - 12 20
5. Барракас Централь 14 6 1 7 17 - 24 19
6. Уракан 14 5 3 6 17 - 19 18
7. Велес Сарсфилд 1:0 14 4 6 4 12 - 11 18
8. Арсенал Саранди 3:3 14 3 8 3 20 - 19 17
9. Сентраль Кордоба Росарио 3:2 14 4 5 5 17 - 22 17
10. Индепендьенте Авельянеда 14 3 7 4 17 - 18 16
11. Колон 0:1 14 3 7 4 17 - 18 16
12. Годой Крус 3:3 14 3 7 4 21 - 24 16
13. Ланус 2:3 14 3 5 6 16 - 18 14
14. Росарио Сентраль 14 4 2 8 16 - 20 14

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Ривер Плейт 7 4 2 1 17 - 8 14
5. Аргентинос Хуниорс 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
7. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 11 - 8 14
8. Дефенса и Хустисия 7 2 4 1 10 - 9 10
9. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 6 - 9 10
10. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 5 - 8 7
12. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 7 0 4 3 8 - 11 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 7 4 2 1 10 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 1:0 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 2:3 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Росарио Сентраль 7 3 1 3 11 - 9 10
6. Индепендьенте Авельянеда 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Уракан 7 3 1 3 10 - 10 10
9. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
10. Барракас Централь 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Альдосиви 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Колон 0:1 7 2 3 2 10 - 10 9
13. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 3:2 7 2 2 3 12 - 13 8

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
3. Дефенса и Хустисия 7 5 0 2 16 - 10 15
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Сармиенто 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Патронато Парана 7 2 0 5 6 - 12 6
11. Атлетико Платенсе 7 0 3 4 7 - 15 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 7 0 2 5 3 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 10 - 4 17
2. Эстудиантес Ла Плата 7 2 4 1 17 - 13 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 3:2 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 7 2 2 3 12 - 14 8
7. Уракан 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Арсенал Саранди 3:3 7 1 4 2 10 - 11 7
9. Колон 0:1 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Велес Сарсфилд 1:0 7 1 3 3 2 - 5 6
11. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
12. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
13. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 11 4
14. Ланус 2:3 7 0 3 4 8 - 13 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Томас Эсекьель Гуидара получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Абила Рамон бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Abiel Osorio бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Велес Сарсфилд
2.31
3.28
3.34
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колон 0:1 Велес Сарсфилд онлайн

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