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Аргентина: Лига професиональ

2022
Банфилд
1:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
1:0
6' Гол
Урси Агустин
14' Желтая карточка
Gabriel Risso
43' Желтая карточка
Guillermo Acosta
72' Желтая карточка
Emanuel Coronel
1:1
73' Гол в свои ворота
Лолло Лусиано
90' Желтая карточка
Ciro Rius
90'+5
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
44
Alejandro
Maciel
6
Лолло
Лусиано
17
Ian
Escobar
24
Julian
Palacios
16
Alejandro
Cabrera
8
Giuliano
Galoppo
11
Урси
Агустин
14
Amos
Perales
20
Цвитанич
Дарио
1
Dante
Campisi
12
Ciro
Rius
6
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
30
Gabriel
Risso
10
Leonardo
Heredia
8
Guillermo
Acosta
22
Joaquin
Pereyra1
18
Ramiro
Ruiz
9
Augusto
Lotti
11
Cristian
Menendez
Банфилд
4-4-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Банфилд
Атлетико Тукуман

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
КДМЭП
0:2
С
1:2
С
1:2
С
0:0
П
3:0
ПБ
0:0
ПБ
0:0
ПБ
0:0
ПБ
1:1
ПА
0:0
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giuliano Galoppo 5 0.36
Урси Агустин 3 0.21
Лолло Лусиано 2 0.14
Цвитанич Дарио 1 0.07
Juan Alvarez2 1 0.07
Amos Perales 1 0.07
Juan Manuel Cruz 1 (1) 0.07
Ramiro Enrique 1 0.07
Gregorio Tanco 1 0.07
Датоло Хесус 1 (1) 0.07
Matias Romero1 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Augusto Lotti 2 0.14
Cristian Menendez 2 (1) 0.14
Ramiro Carrera 1 0.07
Marcelo Ortiz 1 0.07
Bruno Felix Bianchi 1 0.07
Андрада Федерико 1 0.07
Renzo Tesuri 1 0.07
Ramiro Ruiz 1 0.07
Matias Orihuela 0 0
Martin Garay 0 0
Alexis Doldan 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лолло Лусиано 5 1
Emanuel Coronel 4 1
Доминго Николас 5 0
Урси Агустин 4 0
Gregorio Tanco 2 1
Alexis Maldonado 3 0
Giuliano Galoppo 3 0
Franco Quinteros 3 0
Alejandro Maciel 2 0
Alejandro Cabrera 2 0
Matias Romero1 2 0
Цвитанич Дарио 1 0
Болонья Энрике 1 0
Luciano Andres Abecasis 1 0
Лопез Эрик 1 0
Juan Manuel Cruz 1 0
Ramiro Enrique 1 0
Lautaro Rios 1 0
Amos Perales 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ramiro Carrera 6 1
Bruno Felix Bianchi 5 1
Renzo Tesuri 5 0
Ромеро Гастон 4 0
Guillermo Acosta 4 0
Marcelo Ortiz 4 0
Joaquin Pereyra1 3 0
Ciro Rius 2 0
Augusto Lotti 2 0
Nicolas Thaller 2 0
Matias Orihuela 1 0
Leonardo Heredia 1 0
Gabriel Risso 1 0
Martin Garay 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
25%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
50%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
2
33%
2
14%
76-90

Забито

19
11
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
5
45%
76-90

Пропущено

14
25
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 13
3
21%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
14%
5
20%
31-45
2
14%
4
16%
46-60
3
21%
5
20%
61-75
4
29%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4
Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 8 6 0 25 - 10 30
2. Ривер Плейт 14 9 2 3 31 - 12 29
3. Дефенса и Хустисия 14 7 4 3 26 - 19 25
4. Аргентинос Хуниорс 14 7 4 3 21 - 16 25
5. Химнасия Ла-Плата 14 7 3 4 24 - 20 24
6. Ньюэллс Олд Бойз 14 7 2 5 17 - 15 23
7. Сармиенто 14 6 3 5 17 - 24 21
8. Банфилд 14 5 4 5 18 - 15 19
9. Унион Санта-Фе 14 5 2 7 11 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 14 3 6 5 15 - 17 15
11. Атлетико Тукуман 14 2 5 7 13 - 23 11
12. Тальерес Кордоба 14 3 2 9 9 - 21 11
13. Патронато Парана 14 3 1 10 10 - 25 10
14. Атлетико Платенсе 14 2 4 8 12 - 23 10

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 14 8 4 2 33 - 20 28
2. Бока Хуниорс 14 7 6 1 19 - 11 27
3. Альдосиви 14 6 2 6 17 - 16 20
4. Тигре 14 5 5 4 17 - 12 20
5. Барракас Централь 14 6 1 7 17 - 24 19
6. Уракан 14 5 3 6 17 - 19 18
7. Велес Сарсфилд 14 4 6 4 13 - 12 18
8. Арсенал Саранди 3:3 14 3 8 3 20 - 19 17
9. Индепендьенте Авельянеда 14 3 7 4 17 - 18 16
10. Колон 14 3 7 4 18 - 19 16
11. Годой Крус 3:3 14 3 7 4 21 - 24 16
12. Ланус 14 3 6 5 17 - 18 15
13. Сентраль Кордоба Росарио 14 3 6 5 17 - 23 15
14. Росарио Сентраль 14 4 2 8 16 - 20 14

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Ривер Плейт 7 4 2 1 17 - 8 14
5. Аргентинос Хуниорс 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
7. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 11 - 8 14
8. Дефенса и Хустисия 7 2 4 1 10 - 9 10
9. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 6 - 9 10
10. Банфилд 7 2 2 3 11 - 9 8
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 5 - 8 7
12. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 7 0 4 3 8 - 11 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 7 4 2 1 10 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Росарио Сентраль 7 3 1 3 11 - 9 10
6. Индепендьенте Авельянеда 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Уракан 7 3 1 3 10 - 10 10
9. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
10. Барракас Централь 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Альдосиви 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Колон 7 2 3 2 11 - 11 9
13. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 7 1 3 3 12 - 14 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
3. Дефенса и Хустисия 7 5 0 2 16 - 10 15
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Сармиенто 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Патронато Парана 7 2 0 5 6 - 12 6
11. Атлетико Тукуман 7 0 4 3 4 - 10 4
12. Атлетико Платенсе 7 0 3 4 7 - 15 3
13. Унион Санта-Фе 7 0 2 5 3 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 10 - 4 17
2. Эстудиантес Ла Плата 7 2 4 1 17 - 13 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 7 2 2 3 12 - 14 8
7. Уракан 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Арсенал Саранди 3:3 7 1 4 2 10 - 11 7
9. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 3 - 6 6
11. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
12. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
13. Ланус 7 0 4 3 9 - 13 4
14. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 11 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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