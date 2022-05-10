1:1
Конец матча
1:0
6' ГолУрси Агустин
14' Желтая карточкаGabriel Risso
43' Желтая карточкаGuillermo Acosta
72' Желтая карточкаEmanuel Coronel
1:1
73' Гол в свои воротаЛолло Лусиано
90' Желтая карточкаCiro Rius
Ход матча
6'
1:0
14'
43'
72'
73'
1:1
90'
17
Ian
Escobar
11
Урси
Агустин
14
Amos
Perales
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ian EscobarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
14 Amos PeralesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Нападающий
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Ciro RiusЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Martin Garay
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Банфилд
Атлетико Тукуман
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giuliano Galoppo
|5
|0.36
|Урси Агустин
|3
|0.21
|Лолло Лусиано
|2
|0.14
|Цвитанич Дарио
|1
|0.07
|Juan Alvarez2
|1
|0.07
|Amos Perales
|1
|0.07
|Juan Manuel Cruz
|1 (1)
|0.07
|Ramiro Enrique
|1
|0.07
|Gregorio Tanco
|1
|0.07
|Датоло Хесус
|1 (1)
|0.07
|Matias Romero1
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Augusto Lotti
|2
|0.14
|Cristian Menendez
|2 (1)
|0.14
|Ramiro Carrera
|1
|0.07
|Marcelo Ortiz
|1
|0.07
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.07
|Андрада Федерико
|1
|0.07
|Renzo Tesuri
|1
|0.07
|Ramiro Ruiz
|1
|0.07
|Matias Orihuela
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Alexis Doldan
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лолло Лусиано
|5
|1
|Emanuel Coronel
|4
|1
|Доминго Николас
|5
|0
|Урси Агустин
|4
|0
|Gregorio Tanco
|2
|1
|Alexis Maldonado
|3
|0
|Giuliano Galoppo
|3
|0
|Franco Quinteros
|3
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Alejandro Cabrera
|2
|0
|Matias Romero1
|2
|0
|Цвитанич Дарио
|1
|0
|Болонья Энрике
|1
|0
|Luciano Andres Abecasis
|1
|0
|Лопез Эрик
|1
|0
|Juan Manuel Cruz
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Amos Perales
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ramiro Carrera
|6
|1
|Bruno Felix Bianchi
|5
|1
|Renzo Tesuri
|5
|0
|Ромеро Гастон
|4
|0
|Guillermo Acosta
|4
|0
|Marcelo Ortiz
|4
|0
|Joaquin Pereyra1
|3
|0
|Ciro Rius
|2
|0
|Augusto Lotti
|2
|0
|Nicolas Thaller
|2
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Leonardo Heredia
|1
|0
|Gabriel Risso
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
25%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
50%
76-90
Пропущено
6
14
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
5
26%
2
18%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
5
45%
76-90
Пропущено
14
25
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 13
3
21%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
14%
5
20%
31-45
2
14%
4
16%
46-60
3
21%
5
20%
61-75
4
29%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4
Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|8
|6
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Ривер Плейт
|14
|9
|2
|3
|31 - 12
|29
|3.
|Дефенса и Хустисия
|14
|7
|4
|3
|26 - 19
|25
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|7
|3
|4
|24 - 20
|24
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|7
|2
|5
|17 - 15
|23
|7.
|Сармиенто
|14
|6
|3
|5
|17 - 24
|21
|8.
|Банфилд
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|9.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|2
|7
|11 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|14
|3
|6
|5
|15 - 17
|15
|11.
|Атлетико Тукуман
|14
|2
|5
|7
|13 - 23
|11
|12.
|Тальерес Кордоба
|14
|3
|2
|9
|9 - 21
|11
|13.
|Патронато Парана
|14
|3
|1
|10
|10 - 25
|10
|14.
|Атлетико Платенсе
|14
|2
|4
|8
|12 - 23
|10
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|4
|2
|33 - 20
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|14
|7
|6
|1
|19 - 11
|27
|3.
|Альдосиви
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|4.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|5.
|Барракас Централь
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|6.
|Уракан
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|Велес Сарсфилд
|14
|4
|6
|4
|13 - 12
|18
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|14
|3
|8
|3
|20 - 19
|17
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|7
|4
|17 - 18
|16
|10.
|Колон
|14
|3
|7
|4
|18 - 19
|16
|11.
|Годой Крус
|3:3
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|12.
|Ланус
|14
|3
|6
|5
|17 - 18
|15
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|3
|6
|5
|17 - 23
|15
|14.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|7
|5
|0
|2
|8 - 5
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Сармиенто
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|8.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|10.
|Банфилд
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|0
|4
|3
|8 - 11
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Барракас Централь
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Колон
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Годой Крус
|3:3
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|1
|3
|3
|12 - 14
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|7
|5
|0
|2
|16 - 10
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Сармиенто
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Патронато Парана
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|11.
|Атлетико Тукуман
|7
|0
|4
|3
|4 - 10
|4
|12.
|Атлетико Платенсе
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|7
|0
|2
|5
|3 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|4
|1
|17 - 13
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|7.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|11.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Ланус
|7
|0
|4
|3
|9 - 13
|4
|14.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4