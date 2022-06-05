  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Аваи
1:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
0:1
45' Пенальти
Рейналдо Мануэл
49' Желтая карточка
Chaves Arthur
0:1
51' Не забитый пенальти
Кальери Хонатан
1:1
66' Гол
Мурики Гильерме
83' Желтая карточка
Leo XV
85' Желтая карточка
Alisson II
90' Желтая карточка
Кортез Бруно
90'+9
89
Владимир
13
Kevin
II
32
Фрейтас
Родригу
31
Chaves
Arthur
33
Кортез
Бруно
8
Bruno
Silva
II
14
Raniele
22
Carlos
Eduardo3
53
Morato
77
Bissoli
11
Мурики
Гильерме
93
Жандрей
4
Коста
Диего
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
2
Igor
Vinicius
15
Невес
Габриэль
25
Rodrigo
Nestor
6
Рейналдо
Мануэл
11
Лусиано
Невес
12
Alisson
II
9
Кальери
Хонатан
Аваи
4-3-3
Сан-Паулу
3-4-2-1

История личных встреч

Аваи
Сан-Паулу

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

7.1%
85.7%
7.2%
1 победа 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:2
КБ
3:1
КБ
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Аваи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bissoli 3 (1) 0.33
Мурики Гильерме 3 (2) 0.33
Morato 2 0.22
Raniele 1 0.11
William Pottker 1 (1) 0.11
Carlos Eduardo3 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 8 (1) 0.89
Лусиано Невес 3 (1) 0.33
Nikao 1 0.11
Eder1 1 0.11
Rodrigo Nestor 1 0.11
Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.11
Рафинья Марсио 0 0
Welington 0 0
Igor Gomes 0 0
Patrick I 0 0
Alisson II 0 0
Jonas Toro 0 0

Карточки

Аваи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дентиньо 4 0
Кортез Бруно 3 0
Bruno Silva II 3 0
Douglas Friedrich 1 1
William Pottker 2 0
Клебер Жан 2 0
Raniele 2 0
Chaves Arthur 2 0
Morato 0 1
Мурики Гильерме 1 0
Копете Джонатан 1 0
Matheus Galdezani 1 0
Брессан Матеус 1 0
Jean Pyerre 1 0
Bissoli 1 0
Carlos Eduardo3 1 0
Lucas Ventura 1 0
Arthur Neves 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Igor Gomes 3 1
Коста Диего 4 0
Alisson II 4 0
Рафинья Марсио 3 0
Leo XV 2 0
Лусиано Невес 2 0
Андерсон Андре 2 0
Рейналдо Мануэл 1 0
Невес Габриэль 1 0
Eder1 1 0
Pablo Maia 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
4
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
57%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
4
40%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
5
45%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Аваи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Аваи - Жувентуде 1:2 Аваи - Коритиба 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0 Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0 Бруске - Аваи 1:0 Аваи - Prospera 0:1 Жувентус Жарагуа-ду-Сул - Аваи 0:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сан-Паулу - Сеара 2:2 Сан-Паулу - Аякучо 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0
Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 1:0 9 5 3 1 13 - 8 18
2. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 3 1 13 - 5 15
3. Атлетико Минейро 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Коритиба 9 4 2 3 13 - 11 14
5. Америка Минейро 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Сан-Паулу 9 3 5 1 15 - 11 14
7. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 8 - 11 13
8. Ботафого Рибейрао 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Фламенго 8 3 3 2 9 - 7 12
10. Сантос 9 3 3 3 12 - 8 12
11. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 5 1 8 - 8 11
12. Флуминенсе 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Аваи 9 3 2 4 10 - 13 11
14. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 10 - 8 10
15. Сеара 9 2 4 3 10 - 12 10
16. Гойяс 8 2 3 3 8 - 11 9
17. Куяба 9 2 2 5 7 - 12 8
18. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
19. Атлетико Гойяненсе 0:1 9 1 4 4 6 - 12 7
20. Форталеза 8 0 2 6 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Сантос 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Америка Минейро 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Атлетико Минейро 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Коринтианс 1:0 4 2 2 0 6 - 2 8
9. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 1 1 8 - 4 7
10. Фламенго 4 2 1 1 4 - 2 7
11. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 6 - 3 5
14. Атлетико Гойяненсе 0:1 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Ботафого Рибейрао 3 1 1 1 5 - 5 4
16. Флуминенсе 4 1 1 2 3 - 4 4
17. Куяба 4 0 2 2 2 - 4 2
18. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Жувентуде 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Форталеза 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 1:0 5 3 1 1 7 - 6 10
2. Ботафого Рибейрао 5 2 2 1 6 - 4 8
3. Сеара 5 2 2 1 6 - 5 8
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Флуминенсе 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
7. Атлетико Минейро 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Фламенго 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Сан-Паулу 5 0 4 1 5 - 7 4
14. Гойяс 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Атлетико Паранаэнсе 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Сантос 4 0 2 2 3 - 5 2
17. Атлетико Гойяненсе 0:1 4 0 2 2 2 - 8 2
18. Коритиба 5 0 2 3 5 - 9 2
19. Аваи 4 0 1 3 2 - 7 1
20. Форталеза 3 0 0 3 2 - 6 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Рейналдо Мануэл из команды Сан-Паулу забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аваи 1:1 Сан-Паулу онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     