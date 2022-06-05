0'
0:1
45' ПенальтиРейналдо Мануэл
49' Желтая карточкаChaves Arthur
0:1
51' Не забитый пенальтиКальери Хонатан
1:1
66' ГолМурики Гильерме
83' Желтая карточкаLeo XV
85' Желтая карточкаAlisson II
90' Желтая карточкаКортез Бруно
90'+9
Ход матча
45'
0:1
49'
51'
0:1
66'
1:1
81'
83'
85'
90'
89
Владимир
13
Kevin
II
33
Кортез
Бруно
14
Raniele
53
Morato
77
Bissoli
93
Жандрей
22
Миранда
Жоао
16
Leo
XV
12
Alisson
II
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
13 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
-
53 MoratoНападающий
-
77 BissoliНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
9 РомулоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
-
97 ДентиньоНападающий
- Нападающий
-
17 Vinicius6
-
21 Jean Pyerre
-
5 Nonoca
-
-
83 Gledson I
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
22 Миранда ЖоаоЗащитник
-
16 Leo XVЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Alisson IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
-
34 WelingtonЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
8 Luan5
-
23 Eder1
-
44 Jonas Toro
-
29 Pablo Maia
-
88 Patrick I
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Аваи
Сан-Паулу
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
7.1%
85.7%
7.2%
1 победа 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аваи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bissoli
|3 (1)
|0.33
|Мурики Гильерме
|3 (2)
|0.33
|Morato
|2
|0.22
|Raniele
|1
|0.11
|William Pottker
|1 (1)
|0.11
|Carlos Eduardo3
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|8 (1)
|0.89
|Лусиано Невес
|3 (1)
|0.33
|Nikao
|1
|0.11
|Eder1
|1
|0.11
|Rodrigo Nestor
|1
|0.11
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.11
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Patrick I
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Jonas Toro
|0
|0
Карточки
Аваи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дентиньо
|4
|0
|Кортез Бруно
|3
|0
|Bruno Silva II
|3
|0
|Douglas Friedrich
|1
|1
|William Pottker
|2
|0
|Клебер Жан
|2
|0
|Raniele
|2
|0
|Chaves Arthur
|2
|0
|Morato
|0
|1
|Мурики Гильерме
|1
|0
|Копете Джонатан
|1
|0
|Matheus Galdezani
|1
|0
|Брессан Матеус
|1
|0
|Jean Pyerre
|1
|0
|Bissoli
|1
|0
|Carlos Eduardo3
|1
|0
|Lucas Ventura
|1
|0
|Arthur Neves
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Igor Gomes
|3
|1
|Коста Диего
|4
|0
|Alisson II
|4
|0
|Рафинья Марсио
|3
|0
|Leo XV
|2
|0
|Лусиано Невес
|2
|0
|Андерсон Андре
|2
|0
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Eder1
|1
|0
|Pablo Maia
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
4
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
57%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
1
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
4
40%
4
27%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
5
45%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Аваи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Аваи - Жувентуде 1:2 Аваи - Коритиба 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0 Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0 Бруске - Аваи 1:0 Аваи - Prospera 0:1 Жувентус Жарагуа-ду-Сул - Аваи 0:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сан-Паулу - Сеара 2:2 Сан-Паулу - Аякучо 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0
Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Эвертон Кильота - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Вильстерман - Сан-Паулу 1:3 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Эвертон Кильота 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Аякучо - Сан-Паулу 2:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|1:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Коритиба
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|5.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|8.
|Ботафого Рибейрао
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Фламенго
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|10.
|Сантос
|9
|3
|3
|3
|12 - 8
|12
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|12.
|Флуминенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|13.
|Аваи
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|14.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|15.
|Сеара
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|Гойяс
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|17.
|Куяба
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|18.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Форталеза
|8
|0
|2
|6
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Америка Минейро
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Коринтианс
|1:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10.
|Фламенго
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|13.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Ботафого Рибейрао
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|16.
|Флуминенсе
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|Куяба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|18.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Жувентуде
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Форталеза
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|2.
|Ботафого Рибейрао
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|3.
|Сеара
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Флуминенсе
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|7.
|Атлетико Минейро
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Фламенго
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Жувентуде
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Сан-Паулу
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Гойяс
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Сантос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Коритиба
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Аваи
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|Форталеза
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0