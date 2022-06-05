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Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Гойяненсе
0:1
Второй тайм: 74'
Коринтианс
0'
25' Желтая карточка
Fabio Santos IV
0:1
34' Гол
Gustavo Mantuan
45' Желтая карточка
Luis Pereira III
49' Желтая карточка
Fernando Edson
71' Желтая карточка

Ход матча

25'
 
Fabio Santos IV
34'
0:1
Gustavo Mantuan
(Lucas Piton)
45'
Luis Pereira III
 
49'
Fernando Edson
 
57'
Shaylon
Gabriel Baralhas
 
58'
Лео Перейра
Airton Sousa
 
62'
 
Bruno Melo
Lucas Piton
65'
Лима Лукас
Fernando Edson
 
71'
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Коринтианс
2.51
3.19
3.30
Все Коэффициенты
1
Роналдо
2
Fernando
Edson
3
Edson
III
4
Ramon
XII
6
Jefferson
de
Oliveira4
8
Marlon
Freitas
5
Gabriel
Baralhas
7
Airton
Sousa
10
Luis
Pereira
III
11
Wellington
Rato
9
Diego
Churin
12
Кассио
Рамос
31
Gustavo
Mantuan
3
Бамбу
Робсон
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
37
Eduardo
Queiroz
8
Аугусто
Ренато
28
Adson
11
Жулиано
де
Паула
6
Lucas
Piton
9
Roger
I
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Коринтианс
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Коринтианс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
К
0:0
К
0:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
3:4
СA
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Pereira III 2 0.22
Diego Churin 1 0.11
Marlon Freitas 1 0.11
Wellington Rato 1 0.11
Airton Sousa 1 0.11
Hayner 0 0
Лео Перейра 0 0
Dudu V1 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 3 0.33
Gustavo Mantuan 2 0.22
Lucas Piton 1 0.11
Рауль Гонсалес 1 0.11
Adson 1 0.11
Аугусто Ренато 1 0.11
Паулиньо Жозе 1 0.11
Jo Alves II 1 0.11
Gustavo Mosquito 1 0.11
Виллиан Боргес 0 0
Жулиано де Паула 0 0
Eduardo Queiroz 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Pereira III 5 0
Лео Перейра 3 0
Edson III 3 0
Hayner 3 0
Gabriel Baralhas 3 0
Fernando Edson 2 0
Diego Churin 1 0
Marlon Freitas 1 0
Rickson 1 0
Dudu V1 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майкон Барберан 3 0
Рони 2 0
João Victor6 2 0
Рауль Гонсалес 1 0
Виллиан Боргес 1 0
Жил Карлос 1 0
Педро Жоао II 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Jo Alves II 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Lucas Piton 1 0
Eduardo Queiroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коритиба 2:0 Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0
Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2
Коринтианс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Португеза 2:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1 Новоризонтину - Коринтианс 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 1:0 9 5 3 1 13 - 8 18
2. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 3 1 13 - 5 15
3. Атлетико Минейро 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Коритиба 9 4 2 3 13 - 11 14
5. Америка Минейро 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Сан-Паулу 9 3 5 1 15 - 11 14
7. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 8 - 11 13
8. Ботафого Рибейрао 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Фламенго 8 3 3 2 9 - 7 12
10. Сантос 9 3 3 3 12 - 8 12
11. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 5 1 8 - 8 11
12. Флуминенсе 8 3 2 3 8 - 8 11
13. Аваи 9 3 2 4 10 - 13 11
14. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 10 - 8 10
15. Сеара 9 2 4 3 10 - 12 10
16. Гойяс 8 2 3 3 8 - 11 9
17. Куяба 9 2 2 5 7 - 12 8
18. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
19. Атлетико Гойяненсе 0:1 9 1 4 4 6 - 12 7
20. Форталеза 8 0 2 6 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Сантос 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Америка Минейро 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Атлетико Минейро 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Коринтианс 1:0 4 2 2 0 6 - 2 8
9. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 1 1 8 - 4 7
10. Фламенго 4 2 1 1 4 - 2 7
11. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 6 - 3 5
14. Атлетико Гойяненсе 0:1 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Ботафого Рибейрао 3 1 1 1 5 - 5 4
16. Флуминенсе 4 1 1 2 3 - 4 4
17. Куяба 4 0 2 2 2 - 4 2
18. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Жувентуде 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Форталеза 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 1:0 5 3 1 1 7 - 6 10
2. Ботафого Рибейрао 5 2 2 1 6 - 4 8
3. Сеара 5 2 2 1 6 - 5 8
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Флуминенсе 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
7. Атлетико Минейро 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Фламенго 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Сан-Паулу 5 0 4 1 5 - 7 4
14. Гойяс 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Атлетико Паранаэнсе 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Сантос 4 0 2 2 3 - 5 2
17. Атлетико Гойяненсе 0:1 4 0 2 2 2 - 8 2
18. Коритиба 5 0 2 3 5 - 9 2
19. Аваи 4 0 1 3 2 - 7 1
20. Форталеза 3 0 0 3 2 - 6 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Жоржиньо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Gustavo Mantuan бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Жоржиньо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Коринтианс
2.51
3.19
3.30
Все Коэффициенты
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