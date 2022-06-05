1:0
Конец матча
0'
1:0
32' Гол в свои воротаLuccas Claro
52' Желтая карточкаВиллиам Матеус
52' Желтая карточкаГансо Пауло
67' Желтая карточкаМело Фелипе
73' Желтая карточкаАлвес Родриго
82' Желтая карточкаМаноэл
90' Желтая карточкаThalisson
90' Желтая карточкаДжон Кеннеди
90' Красная карточкаGustavo1
90'+7
Ход матча
32'
1:0
52'
52'
67'
71'
73'
82'
87'
90'
90'
90'
31
Cesar
Ribela
34
Vitor
Mendes
16
Jadson
III
96
Энрике
Пауло
80
Питта
Исидро
12
Фабио
Лопес
26
Маноэл
7
Андре
11
Энрике
Луис
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
- Защитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Энрике ПаулоНападающий
-
80 Питта ИсидроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 РомулоЗащитник
- Защитник
-
20 MoraesПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizНападающий
- Нападающий
-
77 ParaguaioНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Baptista
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 КристианоЗащитник
-
52 Мело ФелипеЗащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Джон КеннедиНападающий
-
31 Calegari
-
-
20 Yago I
-
8 Gustavo1
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Жувентуде
Флуминенсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Ruiz
|3
|0.33
|Ромуло
|1
|0.11
|Питта Исидро
|1
|0.11
|Vitor Mendes
|1
|0.11
|Vitor Gabriel1
|1
|0.11
|Gabriel Dal Toe Busanello
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|Paraguaio
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|4
|0.44
|Гансо Пауло
|2
|0.22
|Энрике Луис
|1
|0.11
|Виллиан Сикейра
|0
|0
|Маноэл
|0
|0
|Веллингтон III
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Gustavo1
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо Жозе
|1
|2
|Vitor Mendes
|2
|1
|Миранда Пауло
|3
|0
|Виллиам Матеус
|3
|0
|Jadson III
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Yuri Oliveira Lima
|3
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|1
|Ирмер Жан
|1
|0
|Энрике Пауло
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Paraguaio
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Vitor Gabriel1
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|2
|1
|Браз Давид
|2
|1
|Gustavo1
|1
|1
|Джон Кеннеди
|2
|0
|Гансо Пауло
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Jhon Arias
|2
|0
|Мело Фелипе
|1
|0
|Виллиан Сикейра
|1
|0
|Luccas Claro
|1
|0
|Fred II
|1
|0
|Веллингтон III
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Huan Nino2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
8
8
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
3
38%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
4
27%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Фламенго 1:2 Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Коритиба
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|5.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|8.
|Ботафого Рибейрао
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Фламенго
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|10.
|Сантос
|9
|3
|3
|3
|12 - 8
|12
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|12.
|Флуминенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|13.
|Аваи
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|14.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|15.
|Сеара
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|Жувентуде
|9
|2
|4
|3
|9 - 14
|10
|17.
|Гойяс
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|18.
|Куяба
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Форталеза
|8
|0
|2
|6
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Америка Минейро
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Коринтианс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10.
|Фламенго
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|13.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Ботафого Рибейрао
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|17.
|Флуминенсе
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|18.
|Куяба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Форталеза
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|2.
|Ботафого Рибейрао
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|3.
|Сеара
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|6.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|7.
|Атлетико Минейро
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Фламенго
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Жувентуде
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Сан-Паулу
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Гойяс
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Сантос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Коритиба
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Аваи
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|20.
|Форталеза
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0