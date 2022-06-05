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Бразилия: Серия A

2022
Жувентуде
1:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
32' Гол в свои ворота
Luccas Claro
52' Желтая карточка
Виллиам Матеус
52' Желтая карточка
Гансо Пауло
67' Желтая карточка
Мело Фелипе
73' Желтая карточка
Алвес Родриго
82' Желтая карточка
Маноэл
90' Желтая карточка
Thalisson
90' Желтая карточка
Джон Кеннеди
90' Красная карточка
Gustavo1
90'+7
31
Cesar
Ribela
2
Алвес
Родриго
34
Vitor
Mendes
12
Рафаэль
Форстер
6
Виллиам
Матеус
16
Jadson
III
5
Ирмер
Жан
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
96
Энрике
Пауло
80
Питта
Исидро
63
Vitor
Gabriel1
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
26
Маноэл
4
Luccas
Claro
70
Caio
Paulista
5
Веллингтон
III
7
Андре
11
Энрике
Луис
10
Гансо
Пауло
17
Виллиан
Сикейра
14
Кано
Херман
Жувентуде
4-3-3
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Жувентуде
Флуминенсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Ruiz 3 0.33
Ромуло 1 0.11
Питта Исидро 1 0.11
Vitor Mendes 1 0.11
Vitor Gabriel1 1 0.11
Gabriel Dal Toe Busanello 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Paraguaio 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 4 0.44
Гансо Пауло 2 0.22
Энрике Луис 1 0.11
Виллиан Сикейра 0 0
Маноэл 0 0
Веллингтон III 0 0
Натан Аллан 0 0
Caio Paulista 0 0
Gustavo1 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо Жозе 1 2
Vitor Mendes 2 1
Миранда Пауло 3 0
Виллиам Матеус 3 0
Jadson III 3 0
Алвес Родриго 3 0
Yuri Oliveira Lima 3 0
Jose M.F. Moreno Chico II 1 1
Ирмер Жан 1 0
Энрике Пауло 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Paraguaio 1 0
Thalisson 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Питта Исидро 1 0
Darlan Mendes 1 0
Vitor Gabriel1 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 2 1
Браз Давид 2 1
Gustavo1 1 1
Джон Кеннеди 2 0
Гансо Пауло 2 0
Маноэл 2 0
Yago I 2 0
Jhon Arias 2 0
Мело Фелипе 1 0
Виллиан Сикейра 1 0
Luccas Claro 1 0
Fred II 1 0
Веллингтон III 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Calegari 1 0
Huan Nino2 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

8
8
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
0
0%
3
38%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
4
27%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Фламенго 1:2 Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 9 5 3 1 13 - 8 18
2. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 3 1 13 - 5 15
3. Атлетико Минейро 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Коритиба 9 4 2 3 13 - 11 14
5. Америка Минейро 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Сан-Паулу 9 3 5 1 15 - 11 14
7. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 8 - 11 13
8. Ботафого Рибейрао 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Фламенго 8 3 3 2 9 - 7 12
10. Сантос 9 3 3 3 12 - 8 12
11. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 5 1 8 - 8 11
12. Флуминенсе 9 3 2 4 8 - 9 11
13. Аваи 9 3 2 4 10 - 13 11
14. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 10 - 8 10
15. Сеара 9 2 4 3 10 - 12 10
16. Жувентуде 9 2 4 3 9 - 14 10
17. Гойяс 8 2 3 3 8 - 11 9
18. Куяба 9 2 2 5 7 - 12 8
19. Атлетико Гойяненсе 9 1 4 4 6 - 12 7
20. Форталеза 8 0 2 6 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Сантос 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Америка Минейро 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Атлетико Минейро 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
9. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 1 1 8 - 4 7
10. Фламенго 4 2 1 1 4 - 2 7
11. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 6 - 3 5
14. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Жувентуде 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Ботафого Рибейрао 3 1 1 1 5 - 5 4
17. Флуминенсе 4 1 1 2 3 - 4 4
18. Куяба 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
20. Форталеза 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 5 3 1 1 7 - 6 10
2. Ботафого Рибейрао 5 2 2 1 6 - 4 8
3. Сеара 5 2 2 1 6 - 5 8
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
6. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
7. Атлетико Минейро 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Фламенго 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Сан-Паулу 5 0 4 1 5 - 7 4
14. Гойяс 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Атлетико Паранаэнсе 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Сантос 4 0 2 2 3 - 5 2
17. Атлетико Гойяненсе 4 0 2 2 2 - 8 2
18. Коритиба 5 0 2 3 5 - 9 2
19. Аваи 4 0 1 3 2 - 7 1
20. Форталеза 3 0 0 3 2 - 6 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    УДАЛЕНИЕ! - Нонато увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    91'
    Джон Кеннеди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    Thalisson получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Питта Исидро уходит с поля. Мораес выходит вместо него
  • Желтая карточка
    82'
    Маноэл получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Алвес Родриго уходит с поля. Рикардо Буэно выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Луккас Кларо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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