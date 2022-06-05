Без замен, похоже, обошлось в перерыве матча. Посмотрим, удастся ли украинцам в стартовом составе что-то изменить в плане счёта на табло.

Подача углового у украинцев с правого фланга не получилась опасной. Борьба сейчас идёт в средней зоне. Хозяева поля стараются не прижиматься к собственным воротам.

Джеймс в середине поля грубовато сыграл против Караваева. Арбитр матча решил, что эпизод не тянет на жёлтую карточку.

Угловой на правом фланге заработали гости. После подачи Зинченко мяч заметался по вратарской площади, но снаряд в итоге сумел накрыть Хеннесси.

Первый тайм окончен! Сборная Уэльса пока что обыгрывает украинцев с минимальным счётом 1:0. Отдыхаем...

Ликует публика на стадионе в Кардиффе, но это только пока локальный успех, и украинцы могут ещё переломить ход поединка и за счёт морально-волевых качеств одержать победу.

Валлийцы после забитого гола отошли всем составом на свою половину поля. Для них теперь главной задачей является защита минимального преимущества до свистка на перерыв.

Стараются гости оказывать давление на оборонительные порядки "драконов", но многие валлийцы выступают в Английской премьер-лиге, и к подобным вещам привыкли.

Матвиенко выполнял хороший пас по центральной оси на ход Малиновскому, но тому показалось, что Ремзи в подкате перехватит игровой снаряд, из-за чего остался на месте. Мяч же прошёл дальше, и им завладел Родон.

В глубине поля штрафной удар заработали валлийцы. Бэйл выполнял подачу в штрафную площадку в направлении Родона, но высоковато получилось, и мяч вылетел за лицевую линию поля.

В ещё одной контратаке хозяева попытались обострить игру левым флангом, откуда Джеймс смещался в центр, но не преуспел он в дриблинге. Потеря мяча.

Зинченко с дальней дистанции палил по воротам, точно метя в правый нижний угол ворот. Хеннесси с большими проблемами парировал мяч на угловой.

Перед ударом Зинченко Ярмоленко в чужой штрафной площади обокрал Аллена, получив удар по ногам от валлийца. Как по мне, должен был назначаться пенальти, но видеоассистенты посчитали, что Антонио Матео Лаос не совершил грубой ошибки. Игра продолжается.

Видно, что Бущан продолжает играть через боль. Правый голеностоп у вратаря повреждён, но, стиснув зубы, от готов продолжать этот важнейший поединок.

Получил небольшое повреждение теперь Ампаду - попало ему мячом после выстрела Зинченко. Но ничего страшного - надо только восстановить дыхание, и можно будет продолжать.

Дождь в Кардиффе пошёл ещё более сильный. Все футболисты уже промокли до нитки.

Цыганков по левому флангу убежал в прорыв, вышел под углом на рандеву с Хеннесси, но правой ногой пробил мимо дальнего угла ворот.

Цыганкову не стоит расстраиваться из-за неудачи в предыдущем эпизоде, так как он в момент паса был в положении "вне игры", и взятие ворот всё равно было бы отменено.

Малиновский выполнил отличный диагональный заброс на правый фланг атаки на Ярмоленко, который остро подавал в центр в направлении Яремчука, но последний до мячу всё-таки не добрался.

Зинченко с правого края из-за пределов штрафной площади на силу, и Хеннесси стоило труда, чтобы парировать мяч в сторону.

Яремчук в касание выполнял классный тонкий пас в штрафную площадку на Цыганкова, но того на мгновение опередил Хеннесси, который отбил мяч на угловой.

Отбились после подачи корнера валлийцы, после чего попытались вырваться в быструю контратаку правого фланга, но там Джеймса ценой жёлтой карточки успел остановить Миколенко.

Гол. 1:0. Автогол Андрея Ярмоленко. Ай-яй-яй. На левом фланге атаки Джеймс заработал штрафной удар для хозяев поля. Бэйл со стандарта выполнял резкую подачу в штрафную площадку, и Ярмоленко в падении головой срезал мяч в собственные ворота.

24' В ответной атаке Ремзи опасно подавал с правого фланга в район линии вратарской площади, но Джеймсу и Муру не удалось немного добраться до мяча, чтобы сыграть на добивании.

23' Быструю контратаку провели украинцы, и после прострела Цыганкова с правого фланга из центра штрафной площади в касание попытался пробить Караваев с "тёщиной" левой ноги, но промахнулся. Позже Александр бил уже с правой ноги, но попытка была блокирована, и мяч по дуге опустился в руки Хеннесси.

22' Бэйл решил пробить с дальней дистанции без особой подготовки, но очень плохо получилось у него - мяч улетел очень высоко на трибуны.

21' Заморозили ногу Георгию, и снова игра возобновлена. Будем надеяться, что сборной Украины всё-таки не придётся производить вынужденную замену вратаря.

20' Эх, пришлось всё-таки Бущану снова попросить прервать матч, и необходимо оказать помощь его повреждённой ноге. Андрей Пятов тут же начал разогреваться за кромкой поля.

19' Получил повреждение небольшое Бущан в предыдущем эпизоде, но не пришлось даже медицинскую бригаду на поле приглашать. Вратарь перетерпел боль и продолжает поединок.

18' На левом фланге угловой разыграли валлийцы, после чего следовала диагональная подача к линии вратарской площади, однако там Роден оказался в офсайде, да ещё и футболист фолил против Бущана.

17' Заброс по правому флангу следовал на забегание Яремчука, но Роден сумел выиграть скоростной забег, и завладел мячом, умело работая корпусом.

16' Бэйл по правому флангу попытался протащить мяч в атаку, но его не пустили, и капитан сборной Уэльса был вынужден пасовать назад.

15' Украинцам нужно понимать, что не самым лучшим образом команда готова физически. В матче со сборной Шотландии подопечные Александра Петракова серьёзно подсели физически к середине второго тайма.

14' Постепенно стартовый сумбур начинает идти на спад, и украинцы решили немного попасоваться поперёк поля на своей половине.

13' Из глубины поля с правого края прошла передача вперёд и немного в центр, Яремчук ворвался на правый край штрафной площади, и пробивал из-под защитника низом, но Хеннесси успел сложиться и совершил спасение, со второй попытки зафиксировав мяч в своих перчатках.

12' Отметим, что дождь идёт в Кардиффе. Именно поэтому украинцы уже дважды пытались угрожать воротам соперника с дальних дистанций, и такая тактика кажется разумной.

11' Подача корнера с правого фланга у украинцев не получилась опасной, но подбор остался за гостями, которые будут пытаться атаковать вторым темпом.

10' После розыгрыша углового Цыганков выполнял диагональную подачу, и мяч едва не влетел за "шиворот" Хеннесси, который не рассчитал траекторию, но кончиками пальцев всё же перевёл мяч на ещё один угловой.

9' Цыганков пробил в ответной атаке с дальней дистанции с левой ноги - Хеннесси снова пытался поймать мяч в падении, но на этот раз не удалось, и игровой снаряд срикошетил на угловой.

8' С левого фланга Уильямс сместился немного в центр, и от угла штрафной площади пробивал в ближний угол - мяч прошёл мимо цели под полным контролем Бущана.

7' Подбор остался за валлийцами, которые провели атаку вторым темпом, но до логического завершения она не дошла.

6' Первый угловой на левом фланге заработали хозяева поля на левом фланге. Подача от флажка следовала в район линии вратарской площади, но Бущану удалось успешно сыграть на выходе - кулаком он отбил мяч из штрафной площади.

5' Валлийцы левым флангом провели свою первую атаку в этом матче, откуда следовала подача в центр штрафной площади, но украинским защитникам удалось отбиться.

5' Малиновский мощно пробил по воротам со штрафного удара мимо "стенки", но Хеннесси сумел поймать намертво пущенное "ядро". Рисковал вратарь, но всё-таки справился.

4' ГО-О-О-ОЛ!!! Забила сборная Украины после быстрого розыгрыша штрафного удара - точно пробил Зинченко. Однако взятие ворот не зафиксировано, так как судья показал, что надо бить по свистку.

3' Аллен грубовато сыграл неподалёку от своей штрафной площади, врезав сзади по ногам Малиновского. Антонио Матео Лаос не стал церемониться, и достал из кармана жёлтую карточку.

2' Украинцы сразу стараются действовать максимально активно, давая понять, что мощнейшая поддержка валлийской публики в Кардиффе их совершенно не пугает.