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Бразилия: Серия A

2022
Фламенго
0:1
Первый тайм: 36'
Форталеза
0'
0:1
28' Гол
Robson IV
30' Желтая карточка
Ronald

Ход матча

28'
0:1
Robson IV
(Jussa)
30'
 
Ronald
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Форталеза
1.55
6.90
7.10
Все Коэффициенты
Новости
45
Hugo
Nogueira
34
Котулио
Матеус
3
Кайо
Родриго
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
35
Joao
Gomes
5
Виллиан
Арао
18
Перейра
Андреас
7
Рибейро
Эвертон
21
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
1
Марсело
Бук
3
Ландасури
Антони
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
22
Picachu
14
Ronald
17
Jose
Welison
29
Juninho
Capixaba
8
Jussa
7
Robson
IV
11
Romarinho3
Фламенго
4-3-3
Форталеза
3-4-3

История личных встреч

Фламенго
Форталеза

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:3
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
К
1:2
К
2:1
КБ
0:3
КБ
0:3
КБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Арао 2 0.22
Габриэл Барбоза 2 0.22
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.11
Перейра Андреас 1 0.11
Исла Маурисио 1 0.11
Энрике Бруно 1 0.11
Педро Гильерме 1 0.11
Лазаро 0 0
Котулио Матеус 0 0
Marinho II 0 0
Joao Gomes 0 0
Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 2 (1) 0.22
Jose Welison 1 0.11
Robson IV 1 0.11
Moises Vieira 1 0.11
Ромеро Сильвио 0 0
Juninho Capixaba 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 3 0
Кастро Пабло 2 0
Луис Давид 2 0
Энрике Бруно 2 0
Перейра Андреас 2 0
Marinho II 2 0
Joao Gomes 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Лазаро 1 0
Тьяго Маия 1 0
Котулио Матеус 1 0
Hugo Nogueira 1 0
Айртон Лукас 1 0
Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 4 1
Фелипе 2 1
Лима Лукас III 3 0
Picachu 2 0
Romarinho3 2 0
Ромеро Сильвио 1 0
Jose Welison 1 0
Robson IV 1 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Juninho Capixaba 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0
Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:1
Форталеза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0
Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Форталеза - Альянса Лима 2:1 Форталеза - Caucaia EC 4:0 Caucaia EC - Форталеза 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 9 5 3 1 13 - 8 18
2. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 9 4 4 1 13 - 5 16
3. Атлетико Минейро 0:0 9 4 4 1 13 - 8 16
4. Коритиба 9 4 2 3 13 - 11 14
5. Америка Минейро 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Сан-Паулу 9 3 5 1 15 - 11 14
7. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 8 - 11 13
8. Ботафого Рибейрао 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Сантос 9 3 3 3 12 - 8 12
10. Фламенго 0:1 9 3 3 3 9 - 8 12
11. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 5 1 8 - 8 11
12. Флуминенсе 9 3 2 4 8 - 9 11
13. Аваи 9 3 2 4 10 - 13 11
14. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 10 - 8 10
15. Сеара 9 2 4 3 10 - 12 10
16. Жувентуде 9 2 4 3 9 - 14 10
17. Гойяс 8 2 3 3 8 - 11 9
18. Куяба 9 2 2 5 7 - 12 8
19. Атлетико Гойяненсе 9 1 4 4 6 - 12 7
20. Форталеза 1:0 9 1 2 6 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Сантос 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Америка Минейро 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Атлетико Минейро 0:0 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 5 2 2 1 8 - 4 8
9. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
10. Фламенго 0:1 5 2 1 2 4 - 3 7
11. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 6 - 3 5
14. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Жувентуде 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Ботафого Рибейрао 3 1 1 1 5 - 5 4
17. Флуминенсе 4 1 1 2 3 - 4 4
18. Куяба 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
20. Форталеза 1:0 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 5 3 1 1 7 - 6 10
2. Ботафого Рибейрао 5 2 2 1 6 - 4 8
3. Сеара 5 2 2 1 6 - 5 8
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
6. Атлетико Минейро 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
8. Фламенго 0:1 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Сан-Паулу 5 0 4 1 5 - 7 4
14. Форталеза 1:0 4 1 0 3 3 - 6 3
15. Гойяс 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Атлетико Паранаэнсе 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Сантос 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Атлетико Гойяненсе 4 0 2 2 2 - 8 2
19. Коритиба 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 4 0 1 3 2 - 7 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Роналд получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Робсон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Форталеза
1.55
6.90
7.10
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Где смотреть матч Фламенго 0:1 Форталеза онлайн

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