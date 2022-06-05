30
Кастро
Пабло
35
Joao
Gomes
27
Энрике
Бруно
4
Тити
22
Picachu
14
Ronald
17
Jose
Welison
8
Jussa
11
Romarinho3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
10 Диего РибасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
29 Viktor Hugo
-
31 Marinho II
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
8 JussaНападающий
- Нападающий
-
11 Romarinho3Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Habraao
-
-
-
77 Igor Torres
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Фламенго
Форталеза
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Арао
|2
|0.22
|Габриэл Барбоза
|2
|0.22
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.11
|Перейра Андреас
|1
|0.11
|Исла Маурисио
|1
|0.11
|Энрике Бруно
|1
|0.11
|Педро Гильерме
|1
|0.11
|Лазаро
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Marinho II
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|2 (1)
|0.22
|Jose Welison
|1
|0.11
|Robson IV
|1
|0.11
|Moises Vieira
|1
|0.11
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Луис Давид
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Marinho II
|2
|0
|Joao Gomes
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Лазаро
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Котулио Матеус
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|4
|1
|Фелипе
|2
|1
|Лима Лукас III
|3
|0
|Picachu
|2
|0
|Romarinho3
|2
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Jose Welison
|1
|0
|Robson IV
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|Juninho Capixaba
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0
Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:1
Форталеза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0
Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Форталеза - Альянса Лима 2:1 Форталеза - Caucaia EC 4:0 Caucaia EC - Форталеза 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|4.
|Коритиба
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|5.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|8.
|Ботафого Рибейрао
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Сантос
|9
|3
|3
|3
|12 - 8
|12
|10.
|Фламенго
|0:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|12.
|Флуминенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|13.
|Аваи
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|14.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|15.
|Сеара
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|Жувентуде
|9
|2
|4
|3
|9 - 14
|10
|17.
|Гойяс
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|18.
|Куяба
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Форталеза
|1:0
|9
|1
|2
|6
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Америка Минейро
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Атлетико Минейро
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Коринтианс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|10.
|Фламенго
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|13.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Ботафого Рибейрао
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|17.
|Флуминенсе
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|18.
|Куяба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Форталеза
|1:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|2.
|Ботафого Рибейрао
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|3.
|Сеара
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|6.
|Атлетико Минейро
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|8.
|Фламенго
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Жувентуде
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Сан-Паулу
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Форталеза
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|Гойяс
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Сантос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|19.
|Коритиба
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Аваи
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1