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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Палмейрас Сан-Паулу
0:0
Первый тайм: 35'
Атлетико Минейро
0'
33' Желтая карточка
Феррейра Мариано

Ход матча

13'
Наварро Рафа
Вейга Рафаэль
 
33'
 
Феррейра Мариано
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Атлетико Минейро
2.46
3.40
3.60
Все Коэффициенты
42
Ломба
Марсело
2
Роша
Маркос
13
Луан
Гарсия
IV
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
8
Рафаэл
Жозе
7
Дуду
X
23
Вейга
Рафаэль
14
Скарпа
Густаво
10
Рони
III
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
44
Rubens
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
19
Ademir
Santos
26
Фернандес
Игнасио
18
Саша
Эдуардо
7
Халк
Живанилдо
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

30 матчей

23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
53.3%
30%
5 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:2
КЛ
1:1
КЛ
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2
БСА
0:2
КБ
2:0
КБ
0:1
БСА
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 3 0.33
Гомес Густаво 3 (1) 0.33
Рафаэл Жозе 2 0.22
Дуду X 2 0.22
Вейга Рафаэль 1 (1) 0.11
Данило Ларанжера 1 0.11
Менино Габриэль 1 0.11
Скарпа Густаво 0 0
Роша Маркос 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 5 0.56
Фернандес Игнасио 2 0.22
Саварино Джефферсон 2 0.22
Сарачо Федерико 1 0.11
Варгас Эдуардо 1 0.11
Саша Эдуардо 1 0.11
Арана Гильерме 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Алонсо Хуниор 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 3 0
Роша Маркос 2 0
Рафаэл Жозе 2 0
Данило Ларанжера 1 0
Майке Роша 1 0
Жорже Марко 1 0
Рони III 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Менино Габриэль 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 5 0
Халк Живанилдо 3 0
Арана Гильерме 3 0
Jair II 2 0
Эверсон 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Феррейра Мариано 1 0
Ревер Умберто 1 0
Keno 1 0
Ademir Santos 1 0
Аллан Соуза 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
60%
1
13%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1
Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 9 5 3 1 13 - 8 18
2. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 9 4 4 1 13 - 5 16
3. Атлетико Минейро 0:0 9 4 4 1 13 - 8 16
4. Коритиба 9 4 2 3 13 - 11 14
5. Америка Минейро 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Сан-Паулу 9 3 5 1 15 - 11 14
7. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 8 - 11 13
8. Ботафого Рибейрао 8 3 3 2 11 - 9 12
9. Сантос 9 3 3 3 12 - 8 12
10. Фламенго 0:1 9 3 3 3 9 - 8 12
11. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 5 1 8 - 8 11
12. Флуминенсе 9 3 2 4 8 - 9 11
13. Аваи 9 3 2 4 10 - 13 11
14. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 10 - 8 10
15. Сеара 9 2 4 3 10 - 12 10
16. Жувентуде 9 2 4 3 9 - 14 10
17. Гойяс 8 2 3 3 8 - 11 9
18. Куяба 9 2 2 5 7 - 12 8
19. Атлетико Гойяненсе 9 1 4 4 6 - 12 7
20. Форталеза 1:0 9 1 2 6 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Сантос 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Америка Минейро 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Атлетико Минейро 0:0 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 5 2 2 1 8 - 4 8
9. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
10. Фламенго 0:1 5 2 1 2 4 - 3 7
11. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 6 - 3 5
14. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Жувентуде 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Ботафого Рибейрао 3 1 1 1 5 - 5 4
17. Флуминенсе 4 1 1 2 3 - 4 4
18. Куяба 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
20. Форталеза 1:0 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 5 3 1 1 7 - 6 10
2. Ботафого Рибейрао 5 2 2 1 6 - 4 8
3. Сеара 5 2 2 1 6 - 5 8
4. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
6. Атлетико Минейро 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
8. Фламенго 0:1 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Сан-Паулу 5 0 4 1 5 - 7 4
14. Форталеза 1:0 4 1 0 3 3 - 6 3
15. Гойяс 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Атлетико Паранаэнсе 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Сантос 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Атлетико Гойяненсе 4 0 2 2 2 - 8 2
19. Коритиба 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 4 0 1 3 2 - 7 1
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Атлетико Минейро
2.46
3.40
3.60
Все Коэффициенты
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