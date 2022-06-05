0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
7
Дуду
X
10
Рони
III
22
Эверсон
40
Nathan
VI
44
Rubens
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
-
-
36 Vanderlan
-
-
45 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
33 SavioПолузащитник
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
-
27 Calebe
-
-
2 Guga3
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Минейро
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
30 матчей
23.3%
36.7%
40%
7 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
53.3%
30%
5 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.3%
46.7%
30%
7 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|3
|0.33
|Гомес Густаво
|3 (1)
|0.33
|Рафаэл Жозе
|2
|0.22
|Дуду X
|2
|0.22
|Вейга Рафаэль
|1 (1)
|0.11
|Данило Ларанжера
|1
|0.11
|Менино Габриэль
|1
|0.11
|Скарпа Густаво
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|5
|0.56
|Фернандес Игнасио
|2
|0.22
|Саварино Джефферсон
|2
|0.22
|Сарачо Федерико
|1
|0.11
|Варгас Эдуардо
|1
|0.11
|Саша Эдуардо
|1
|0.11
|Арана Гильерме
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|3
|0
|Роша Маркос
|2
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Менино Габриэль
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|5
|0
|Халк Живанилдо
|3
|0
|Арана Гильерме
|3
|0
|Jair II
|2
|0
|Эверсон
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Ademir Santos
|1
|0
|Аллан Соуза
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
60%
1
13%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
3
21%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
5
36%
1
8%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1
Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Атлетико Минейро
|0:0
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|4.
|Коритиба
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|5.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|8.
|Ботафого Рибейрао
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|Сантос
|9
|3
|3
|3
|12 - 8
|12
|10.
|Фламенго
|0:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|12.
|Флуминенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|13.
|Аваи
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|14.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|15.
|Сеара
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|Жувентуде
|9
|2
|4
|3
|9 - 14
|10
|17.
|Гойяс
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|18.
|Куяба
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Форталеза
|1:0
|9
|1
|2
|6
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Америка Минейро
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Атлетико Минейро
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Коринтианс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|10.
|Фламенго
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|13.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Ботафого Рибейрао
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|17.
|Флуминенсе
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|18.
|Куяба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Форталеза
|1:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|2.
|Ботафого Рибейрао
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|3.
|Сеара
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|6.
|Атлетико Минейро
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|8.
|Фламенго
|0:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Жувентуде
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Сан-Паулу
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Форталеза
|1:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|Гойяс
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Сантос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|19.
|Коритиба
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Аваи
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1