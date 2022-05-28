Диас входил с левого края сейчас в штрафную соперника, но снова мадридские защитники сыграли уверенно, отбив сферу в строну от рамки.

Только однажды мы про Бензема сегодня вспомнили, когда он отдавал передачу в сторону Винисиуса, получил пас от Модрича. Больше его по ходу встречи мы не упоминали.

Свистят фанаты сейчас. Причем как одни, так и другие. Все дело в том, что на поле сейчас вновь перестало что-либо получаться у оппонентов.

Длинная передача на Карвахаля, но опережает его Робертсон, который нейтрализует этот пас, выбивая снаряд за пределы футбольного газона.

Очень осторожно действуют команды. Нагляден и тот факт, что ни одного углового за практически полчаса игры оппоненты не подали.

Салах набрал скорость, выполнил передачу в центр на Мане, которого снова сместили за пределы поля соперники, не позволив нанести удар по воротам.

Снова переместилась игра в центре поля. По такой игре, конечно же, соперники могут и на 0:0 устроиться. Теперь я понимаю, что имели в виду эксперты, когда говорили о возможной серии 11-метровых ударов.

22' Куртуа! Как красиво! Мане убрал сейчас на замахе соперников, после чего хлестко пробил в левый угол. Прыгнул туда же Куртуа, который перевел сферу в штангу, после чего сумел сам же подобрать сферу в свои перчатки!

21' Еще один удар от "Ливерпуля". Просто град выстрелов сейчас производят англичане. На сей раз Салах с правого края сбросил сферу на угол штрафной, откуда Трент в касание направил мяч выше цели.

20' Не лучшую передачу с правого края выполнял сейчас Вальверде, и не сумел никто из партнеров в центре его поддержать в резком наступлении мадридского коллектива.

18' МОМЕНТ! И снова Салах в деле! С левого края теперь от Мане пошла передача на Момо, на линию штрафной, и слету пробивал египтянин под перекладину. Куртуа спокойно выудил сферу в свои перчатки.

17' МОМЕНТ! Было очень опасно! Передача с правого края последовала в центр от Арнольда. С правой ноги Салах пытался переправить мяч, опять-таки, в правый угол, но Куртуа успел выставить в сторону, будучи лежащим на газоне, свою руку, что позволило "Реалу" не пропустить!

16' Оба тренера как вышли с первых минут к кромке поля, так там и остаются, пытаясь все время подбадривать своих подопечных.

15' Менди спокойно и рассудительно переправил снаряд грудью в руки Куртуа. Тибо, к слову, без нервов забрал мяч. Пока очень хороши оборонительные редуты оппонентов.