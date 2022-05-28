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Лига чемпионов

2021-2022

Стадион:
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 31'
Реал Мадрид
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 985
Ливерпуль 44.5% (438)
X 7.7% (76)
Реал Мадрид 47.8% (471)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Реал Мадрид
2.04
4.05
3.95
Все Коэффициенты
Новости
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
10
Мане
Садио
23
Диас
Луис
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
15
Вальверде
Федерико
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Ливерпуль
4-3-3
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Ливерпуль
Реал Мадрид

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
4:0
ЛЧ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 8 (1) 0.62
Мане Садио 5 0.38
Фирмино Роберто 5 0.38
Диас Луис 2 0.15
Конате Ибраима 2 0.15
Кейта Наби 1 0.08
Хендерсон Джордан 1 0.08
Ориги Дивок 1 0.08
Жота Диогу 1 0.08
Фабиньо Энрике 1 0.08
Алькантара Тьяго 1 0.08
Александер-Арнольд Трент 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 15 (3) 1.15
Родриго 5 0.38
Винисиус Жуниор 3 0.23
Кроос Тони 2 0.15
Асенсио Марко 1 0.08
Алаба Давид 1 0.08
Модрич Лука 0 0
Менди Ферлан 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 3 0
Мане Садио 2 0
Жота Диогу 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Конате Ибраима 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милитао Эдер 4 0
Каземиро Карлос 3 0
Карвахаль Даниэль 3 0
Менди Ферлан 3 0
Начо Фернандес 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Бензема Карим 1 0
Модрич Лука 1 0
Алаба Давид 1 0
Йович Лука 1 0
Васкес Лукас 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Родриго 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
4
40%
5
36%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
5
28%
6
46%
76-90
0
0%
2
15%
91-120

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

28
27
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
11%
1
4%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
3
11%
2
7%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
7
25%
4
15%
61-75
5
18%
9
33%
76-90
0
0%
2
7%
91-120

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
33%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2
Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0
1/8 финала
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
1/4 финала
4 Бенфика
6 Ливерпуль
2 Вильярреал
1 Бавария
1 Манчестер Сити
0 Атлетико М
4 Челси
5 Реал Мадрид
1/2 финала
5 Ливерпуль
2 Вильярреал
5 Манчестер Сити
6 Реал Мадрид
Финал
0 Ливерпуль
0 Реал Мадрид
  • Первый тайм
  • 31'
    Снова переместилась игра в центре поля. По такой игре, конечно же, соперники могут и на 0:0 устроиться. Теперь я понимаю, что имели в виду эксперты, когда говорили о возможной серии 11-метровых ударов.
  • 29'
    Салах набрал скорость, выполнил передачу в центр на Мане, которого снова сместили за пределы поля соперники, не позволив нанести удар по воротам.
  • 28'
    Очень осторожно действуют команды. Нагляден и тот факт, что ни одного углового за практически полчаса игры оппоненты не подали.
  • 27'
    Длинная передача на Карвахаля, но опережает его Робертсон, который нейтрализует этот пас, выбивая снаряд за пределы футбольного газона.
  • 25'
    Свистят фанаты сейчас. Причем как одни, так и другие. Все дело в том, что на поле сейчас вновь перестало что-либо получаться у оппонентов.
  • 24'
    Только однажды мы про Бензема сегодня вспомнили, когда он отдавал передачу в сторону Винисиуса, получил пас от Модрича. Больше его по ходу встречи мы не упоминали.
  • 23'
    Диас входил с левого края сейчас в штрафную соперника, но снова мадридские защитники сыграли уверенно, отбив сферу в строну от рамки.
  • Штанга
    22'
    Куртуа! Как красиво! Мане убрал сейчас на замахе соперников, после чего хлестко пробил в левый угол. Прыгнул туда же Куртуа, который перевел сферу в штангу, после чего сумел сам же подобрать сферу в свои перчатки!
  • 21'
    Еще один удар от "Ливерпуля". Просто град выстрелов сейчас производят англичане. На сей раз Салах с правого края сбросил сферу на угол штрафной, откуда Трент в касание направил мяч выше цели.
  • 20'
    Не лучшую передачу с правого края выполнял сейчас Вальверде, и не сумел никто из партнеров в центре его поддержать в резком наступлении мадридского коллектива.
  • Опасный момент
    18'
    МОМЕНТ! И снова Салах в деле! С левого края теперь от Мане пошла передача на Момо, на линию штрафной, и слету пробивал египтянин под перекладину. Куртуа спокойно выудил сферу в свои перчатки.
  • Опасный момент
    17'
    МОМЕНТ! Было очень опасно! Передача с правого края последовала в центр от Арнольда. С правой ноги Салах пытался переправить мяч, опять-таки, в правый угол, но Куртуа успел выставить в сторону, будучи лежащим на газоне, свою руку, что позволило "Реалу" не пропустить!
  • 16'
    Оба тренера как вышли с первых минут к кромке поля, так там и остаются, пытаясь все время подбадривать своих подопечных.
  • 15'
    Менди спокойно и рассудительно переправил снаряд грудью в руки Куртуа. Тибо, к слову, без нервов забрал мяч. Пока очень хороши оборонительные редуты оппонентов.
  • 14'
    Луис Диас просил угловой. Нам тоже показалось, что последним снаряд тронул Карвахаль. Но у главного рефери и его помощника сложилось иное мнение.
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    • 13'
      Пока все перекрыто у нас на футбольном поле игроками обороны. Причем отлично сзади действует не только "Ливерпуль", но и "Реал". Начали уже даже некоторые фанаты свистеть, в связи с отсутствием активности со стороны игроков.
    • 12'
      Мане не успел добраться до мяча. Прострелил он с правого края в тот момент, когда сфера уже покинула пределы газон. А так бы угловой "красные" могли заработать.
    • 11'
      Сбил, безусловно, затяжной характер матча. Какое-то время нужно соперникам, чтобы адаптироваться к нестандартным условиям. Пока получается плохо.
    • 10'
      Мане какую-то непонятную передачу сделал на левый фланг, в сторону Луиса Диаса. Передача была практически не берущейся для Салаха, ускорившегося к снаряду.
    • 9'
      Вальверде с правого края пытался переправить мяч в центр штрафной соперника, но на перехвате успевает сыграть команда "красных".
    • 8'
      Снова с мячом в центре поля "Ливерпуль". Все же мы ждем сегодня открытый футбол, но на первых минутах поединка пока только прощупывают слабые места друг друга соперники.
    • 7'
      Винисиус попытался выйти на ударную позицию, но не удалось ему выполнить выстрел. К слову, на подборе был первым Карим Бензема. Ему удалось пробить в ногу кому-то из оппонентов.
    • 6'
      Снова передача Арнольда к воротам "Реала". Не удается теперь до мяча добраться Луису Диасу. Отбивается команда "сливочных", что явно не нравится Карло Анчелотти.
    • 5'
      Снова Александер-Арнольд получил мяч, после чего отправил сферу на Мане, но Садио в борьбе с соперником было сложно сохранить снаряд под своим контролем.
    • 4'
      В итоге Трент выполнял подачу с левого края, но попал в голову Бензема. Повторный заброс снаряда прилетел в руки Куртуа, уверенно сыгравшему на выходе.
    • Фол, нарушение
      3'
      "Ливерпуль" с первых же минут показывает, кто в доме хозяин. Зарабатывают "красные" сейчас штрафной удар. Ван Дейк и Арнольд стоят возле мяча. Кто будет подавать?
    • 2'
      Футболисты "Реала" сегодня вышли на футбольный газон в сливочных цветах, в то время, как игроки "Ливерпуля" предстали в красном обмундировании. Ворота номинальных хозяев будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! С центра поля мяч разыграли футболисты "Ливерпуля". Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Начало матча отложено.
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    Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид

    Исход игры
    Ливерпуль
    44.1% (464)
    Ничья
    7.3% (77)
    Реал Мадрид
    48.5% (510)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.6% (107)
    Меньше
    14.4% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    90.4% (113)
    Нет
    9.6% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    5.2% (55)
    1:2 Реал Мадрид
    1.8% (19)
    1:0 Ливерпуль
    0.9% (9)
    3:2 Ливерпуль
    0.8% (8)
    1:1 Ничья
    0.7% (7)
    2:3 Реал Мадрид
    0.7% (7)
    3:1 Ливерпуль
    0.6% (6)
    2:2 Ничья
    0.5% (5)
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    Ливерпуль
    Реал Мадрид
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