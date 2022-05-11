Стадион: Стад де Франс
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История личных встреч
Ливерпуль
Реал Мадрид
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|8 (1)
|0.67
|Мане Садио
|5
|0.42
|Фирмино Роберто
|5
|0.42
|Диас Луис
|2
|0.17
|Конате Ибраима
|2
|0.17
|Кейта Наби
|1
|0.08
|Хендерсон Джордан
|1
|0.08
|Ориги Дивок
|1
|0.08
|Жота Диогу
|1
|0.08
|Фабиньо Энрике
|1
|0.08
|Алькантара Тьяго
|1
|0.08
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|15 (3)
|1.25
|Родриго
|5
|0.42
|Винисиус Жуниор
|3
|0.25
|Кроос Тони
|2
|0.17
|Асенсио Марко
|1
|0.08
|Алаба Давид
|1
|0.08
|Модрич Лука
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милитао Эдер
|4
|0
|Каземиро Карлос
|3
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|0
|Менди Ферлан
|3
|0
|Начо Фернандес
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
4
40%
5
36%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
5
28%
6
46%
76-90
0
0%
2
15%
91-120
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
28
27
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
11%
1
4%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
3
11%
2
7%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
7
25%
4
15%
61-75
5
18%
9
33%
76-90
0
0%
2
7%
91-120
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
33%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2
Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Ливерпуль
0 Реал Мадрид
Прогнозы на матч Ливерпуль - Реал Мадрид
Исход игры
Ливерпуль
46.5% (134)
Ничья
5.9% (17)
Реал Мадрид
47.6% (137)
Тотал 2.5
Больше
88.52% (54)
Меньше
11.48% (7)
Обе команды забьют
Да
93.44% (57)
Нет
6.56% (4)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
8.3% (24)
1:2 Реал Мадрид
4.2% (12)
3:1 Ливерпуль
2.1% (6)
3:2 Ливерпуль
1.7% (5)
1:1 Ничья
1% (3)
2:2 Ничья
1% (3)
2:3 Реал Мадрид
0.7% (2)
1:0 Ливерпуль
0.7% (2)
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