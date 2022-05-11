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Лига чемпионов

2021-2022

Стадион:
Ливерпуль
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 288
Ливерпуль 46.5% (134)
X 5.9% (17)
Реал Мадрид 47.6% (137)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Реал Мадрид
2.12
3.84
3.72
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ливерпуль
Реал Мадрид

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
4:0
ЛЧ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 8 (1) 0.67
Мане Садио 5 0.42
Фирмино Роберто 5 0.42
Диас Луис 2 0.17
Конате Ибраима 2 0.17
Кейта Наби 1 0.08
Хендерсон Джордан 1 0.08
Ориги Дивок 1 0.08
Жота Диогу 1 0.08
Фабиньо Энрике 1 0.08
Алькантара Тьяго 1 0.08
Александер-Арнольд Трент 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 15 (3) 1.25
Родриго 5 0.42
Винисиус Жуниор 3 0.25
Кроос Тони 2 0.17
Асенсио Марко 1 0.08
Алаба Давид 1 0.08
Модрич Лука 0 0
Менди Ферлан 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 3 0
Мане Садио 2 0
Жота Диогу 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Конате Ибраима 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милитао Эдер 4 0
Каземиро Карлос 3 0
Карвахаль Даниэль 3 0
Менди Ферлан 3 0
Начо Фернандес 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Бензема Карим 1 0
Модрич Лука 1 0
Алаба Давид 1 0
Йович Лука 1 0
Васкес Лукас 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Родриго 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Карло Анчелотти 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
4
40%
5
36%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

18
13
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
3
23%
61-75
5
28%
6
46%
76-90
0
0%
2
15%
91-120

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

28
27
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
11%
1
4%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
3
11%
2
7%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
7
25%
4
15%
61-75
5
18%
9
33%
76-90
0
0%
2
7%
91-120

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
33%
4
27%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2
Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Осасуна - Реал Мадрид 1:3 Севилья - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Челси 2:3 Реал Мадрид - Хетафе 2:0 Челси - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Мальорка - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0
1/8 финала
3 Бенфика
2 Аякс
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
4 Вильярреал
1 Ювентус
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
4 Челси
1 Лилль
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
1/4 финала
4 Бенфика
6 Ливерпуль
2 Вильярреал
1 Бавария
1 Манчестер Сити
0 Атлетико М
4 Челси
5 Реал Мадрид
1/2 финала
5 Ливерпуль
2 Вильярреал
5 Манчестер Сити
6 Реал Мадрид
Финал
0 Ливерпуль
0 Реал Мадрид
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2022, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 288
    Ливерпуль 46.5% (134)
    X 5.9% (17)
    Реал Мадрид 47.6% (137)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.12
    3.84
    3.72
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Реал Мадрид

    Исход игры
    Ливерпуль
    46.5% (134)
    Ничья
    5.9% (17)
    Реал Мадрид
    47.6% (137)
    Тотал 2.5
    Больше
    88.52% (54)
    Меньше
    11.48% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    93.44% (57)
    Нет
    6.56% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    8.3% (24)
    1:2 Реал Мадрид
    4.2% (12)
    3:1 Ливерпуль
    2.1% (6)
    3:2 Ливерпуль
    1.7% (5)
    1:1 Ничья
    1% (3)
    2:2 Ничья
    1% (3)
    2:3 Реал Мадрид
    0.7% (2)
    1:0 Ливерпуль
    0.7% (2)
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    Ливерпуль
    Реал Мадрид
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