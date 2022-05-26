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Дания: Кубок

2021-2022

Стадион:
Оденсе
0:0
Второй тайм: 76'
Митьюлланд
0'

Ход матча

63'
 
Систо Пионе
Исаксен Густав
68'
Jakob Martinsen
Свеннсен Сандер
 
74'
Фенгер Макс
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
76'
 
Паулиньо VI
Jose Ferreira
76'
 
Майер Макс
Чилуфя Эдвард

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Митьюлланд
4.75
4.15
3.80
Все Коэффициенты
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
22
Mihajlo
Ivancevic
16
Шельвик
Йорген
6
Тверсков
Йеппе
20
Окосун
Айо
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
10
Свеннсен
Сандер
7
Джейбали
Иссам
31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
17
Тюкосен
Мадс
18
Чилуфя
Эдвард
36
Дрейер
Андерс
45
Исаксен
Густав
Оденсе
4-2-3-1
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Оденсе
Митьюлланд

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

29 матчей

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Второй тайм

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 21 победа

47 матчей

23.4%
23.4%
53.2%
11 побед 11 ничьих 25 побед

Первый тайм

23.4%
25.5%
51.1%
11 побед 12 ничьих 24 победы

Второй тайм

25.5%
29.8%
44.7%
12 побед 14 ничьих 21 победа

История матчей

СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
К
1:2
СД
1:1
СД
3:1
ТМС
2:2
СД
1:2
СД
0:1
СДЧГ
3:1
СДЧГ
2:0
К
4:0
СД
3:0
СД
1:1
СД
3:1
К
0:3
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
3:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:1
С
2:0
СЛ
2:3
СЛ
1:4
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
К
2:2
К
2:0
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
4:0
СЛ
3:1
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 4 0.5
Кадри Башким 2 0.25
Лидер Март 2 0.25
Клеве Троэльс 2 0.25
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0.25
Фенгер Макс 2 0.25
Ларсен Каспер 1 0.13
Джейбали Иссам 1 0.13
Трандарсон Арон-Элис 1 0.13
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 2 0.29
Феррейра Эвандер 2 0.29
Брумадо Жуниор 2 0.29
Линн Виктор 2 0.29
Святченко Эрик 1 0.14
Мабиль Авер 1 0.14
Андерссон Йоэль 1 0.14
Шарлес 1 0.14
Исаксен Густав 1 0.14
Симсир Араль 1 0.14
Рафаэль Онедика 1 0.14

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
3
23%
2
29%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

17
15
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
3
18%
2
13%
91-120

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1
Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2
Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0
1/8 финала
0 Орхус
2 Сённерйюск
1 Фредерисия
2 Видовре
0 Мидделфарт
4 Раннерс
1 Нордшелланн
4 Оденсе
1 Хорсенс
3 Вайле
8 Колдинг
7 Нюкёбинг
0 Ольборг Фрея
3 Брондбю
3 Митьюлланд
1 Ольборг
1/4 финала
7 Сённерйюск
6 Видовре
2 Раннерс
3 Оденсе
6 Вайле
3 Колдинг
2 Брондбю
3 Митьюлланд
1/2 финала
1 Сённерйюск
5 Оденсе
1 Вайле
4 Митьюлланд
Финал
0 Оденсе
0 Митьюлланд
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    Лучшие коэффициенты
    Оденсе
    Ничья
    Митьюлланд
    4.75
    4.15
    3.80
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