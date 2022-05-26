Стадион: Брондбю
0:0
Второй тайм: 76'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
20
Окосун
Айо
31
Оустед
Давид
17
Тюкосен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тюкосен МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оденсе
Митьюлланд
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
29 матчей
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Второй тайм
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 21 победа
47 матчей
23.4%
23.4%
53.2%
11 побед 11 ничьих 25 побед
Первый тайм
23.4%
25.5%
51.1%
11 побед 12 ничьих 24 победы
Второй тайм
25.5%
29.8%
44.7%
12 побед 14 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабби Эммануэль
|4
|0.5
|Кадри Башким
|2
|0.25
|Лидер Март
|2
|0.25
|Клеве Троэльс
|2
|0.25
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0.25
|Фенгер Макс
|2
|0.25
|Ларсен Каспер
|1
|0.13
|Джейбали Иссам
|1
|0.13
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.13
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|2
|0.29
|Феррейра Эвандер
|2
|0.29
|Брумадо Жуниор
|2
|0.29
|Линн Виктор
|2
|0.29
|Святченко Эрик
|1
|0.14
|Мабиль Авер
|1
|0.14
|Андерссон Йоэль
|1
|0.14
|Шарлес
|1
|0.14
|Исаксен Густав
|1
|0.14
|Симсир Араль
|1
|0.14
|Рафаэль Онедика
|1
|0.14
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
3
23%
2
29%
91-120
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
17
15
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
3
18%
2
13%
91-120
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1
Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2
Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Оденсе
0 Митьюлланд
- 0:0 ОДЕ-МИТ