Идеальный солнечный день для футбола

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ох, нехорошо это выглядит. Джейбали Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Джейбали Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

44' Отличный пас сделал Джейбали Иссам из команды Оденсе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

42' Оденсе выполняет удар от ворот.

42' Чилуфя Эдвард из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Плохо сыграл Mihajlo Ivancevic - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Тверсков Йеппе имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

39' Жуниньо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Оденсе

36' Дрейер Андерс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сабби Эммануэль из команды Оденсе делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

32' Сабби Эммануэль имел все шансы забить, но Давид Оустед сделал отличный сейв!

31' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Митьюлланд

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Оустед Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Идет дождь, трудные условия для игроков.

28' Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

27' Оденсе выполняет удар от ворот.

26' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Оденсе выполняет удар от ворот.

23' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

19' Как он промахнулся? Сабби Эммануэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

18' Тверсков Йеппе разрезает оборону соперника отличным пасом

17' Оденсе выполняет удар от ворот.

17' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

13' Игрок Сабби Эммануэль из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

13' Джейбали Иссам разрезает оборону соперника отличным пасом

12' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ларсен Каспер из команды Оденсе

11' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

11' Отличный пас сделал Окосун Айо из команды Оденсе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

10' Оденсе выполняет удар от ворот.

8' Удар от ворот произведет Митьюлланд

7' Микельсон Николас не смог попасть в створ ударом издали

7' Отличные скиллы показывает Микельсон Николас , обводя своих соперников

7' Рафаэль Онедика выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Свеннсен Сандер из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

5' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Mihajlo Ivancevic предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Джейбали Иссам из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Оденсе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Митьюлланд начинает с центра поля