Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм дополнительного времени начался

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Второй тайм

96' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Матч возобновится спорным мячом

96' Матч возобновлен

94' Оустед Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

93' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

93' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Фенгер Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Отличные скиллы показывает Jakob Breum , обводя своих соперников

88' Сегодняшная посещаемость составляет 23328 болельщиков

88' Оустед Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Jakob Breum из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Игрок из команды Оденсе совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

82' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

78' Ох, нехорошо это выглядит. Тверсков Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Сабби Эммануэль из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

77' Феррейра Эвандер пробует нанести удар издали, но Ханс Кристиан Бернат держит все под контролем

76' Оустед Давид взял и забрал мяч на выходе

76' Оденсе выполняет удар от ворот.

74' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Митьюлланд выполняет удар от ворот.

73' Как он промахнулся? Сабби Эммануэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

73' Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Тюкосен Мадс получил желтую карточку от судьи

70' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Ох, нехорошо это выглядит. Жуниньо получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Рафаэль Онедика получил желтую карточку от судьи

67' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

66' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

66' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Андерссон Йоэль пробует нанести удар издали, но Ханс Кристиан Бернат ловит мяч

64' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Оденсе выполняет удар от ворот.

63' Феррейра Эвандер не смог попасть в створ ударом издали

61' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Идеальный солнечный день для футбола

59' Удар от ворот произведет Митьюлланд

58' ШАНС! Свеннсен Сандер нанес удар с лета, но не попал по воротам!

57' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

56' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' ШАНС! Далсгор Хенрик нанес удар с лета, но не попал по воротам!

55' Рафаэль Онедика разрезает оборону соперника отличным пасом

54' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Дрейер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Оденсе выполняет удар от ворот.

49' Сабби Эммануэль из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

49' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

49' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Mihajlo Ivancevic получил желтую карточку от судьи

48' Назначен штрафной. Пострадал Исаксен Густав , его свалил Mihajlo Ivancevic.

47' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Оденсе выполняет удар от ворот.

47' Какой промах! Чилуфя Эдвард имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

46' Митьюлланд выполняет удар от ворот.