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Дания: Кубок

2021-2022

Стадион: Зрители: 23328
Оденсе
0:0
Итог после пенальти
3
4
Митьюлланд

Ход матча

63'
 
Систо Пионе
Исаксен Густав
68'
Jakob Martinsen
Свеннсен Сандер
 
74'
Фенгер Макс
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
76'
 
Паулиньо VI
Jose Ferreira
76'
 
Майер Макс
Чилуфя Эдвард
80'
Томасен Йенс
Тверсков Йеппе
 
90'
 
Святченко Эрик
Хег Даниэль
97'
 
Шарлес
Тюкосен Мадс
103'
Кадри Башким
Сабби Эммануэль
 
121'
Томасен Йенс
1:0
121'
1:1
Дрейер Андерс
121'
Окосун Айо
1:1
121'
1:1
Святченко Эрик
121'
Джейбали Иссам
2:1
121'
2:2
Систо Пионе
121'
Кадри Башким
3:2
121'
3:3
Рафаэль Онедика
121'
Ларсен Каспер
3:3
121'
3:4
Феррейра Эвандер
Пен
3:4

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
22
Mihajlo
Ivancevic
16
Шельвик
Йорген
6
Тверсков
Йеппе
20
Окосун
Айо
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
10
Свеннсен
Сандер
7
Джейбали
Иссам
31
Оустед
Давид
14
Далсгор
Хенрик
5
Хег
Даниэль
73
Jose
Ferreira
6
Андерссон
Йоэль
37
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
17
Тюкосен
Мадс
18
Чилуфя
Эдвард
36
Дрейер
Андерс
45
Исаксен
Густав
Оденсе
4-2-3-1
Митьюлланд
3-4-3

История личных встреч

Оденсе
Митьюлланд

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

29 матчей

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Второй тайм

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 21 победа

47 матчей

23.4%
23.4%
53.2%
11 побед 11 ничьих 25 побед

Первый тайм

23.4%
25.5%
51.1%
11 побед 12 ничьих 24 победы

Второй тайм

25.5%
29.8%
44.7%
12 побед 14 ничьих 21 победа

История матчей

СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
К
1:2
СД
1:1
СД
3:1
ТМС
2:2
СД
1:2
СД
0:1
СДЧГ
3:1
СДЧГ
2:0
К
4:0
СД
3:0
СД
1:1
СД
3:1
К
0:3
СД
0:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:1
СД
3:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:1
С
2:0
СЛ
2:3
СЛ
1:4
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
К
2:2
К
2:0
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
4:0
СЛ
3:1
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 4 0.5
Кадри Башким 2 0.25
Лидер Март 2 0.25
Клеве Троэльс 2 0.25
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0.25
Фенгер Макс 2 0.25
Ларсен Каспер 1 0.13
Джейбали Иссам 1 0.13
Трандарсон Арон-Элис 1 0.13
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 2 0.29
Феррейра Эвандер 2 0.29
Брумадо Жуниор 2 0.29
Линн Виктор 2 0.29
Святченко Эрик 1 0.14
Мабиль Авер 1 0.14
Андерссон Йоэль 1 0.14
Шарлес 1 0.14
Исаксен Густав 1 0.14
Симсир Араль 1 0.14
Рафаэль Онедика 1 0.14

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
3
23%
2
29%
91-120

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

17
15
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
4
24%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
3
18%
2
13%
91-120

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1
Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0
Митьюлланд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2
Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1 Оденсе - Митьюлланд 2:2 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Митьюлланд - ПАОК 1:0
1/8 финала
0 Орхус
2 Сённерйюск
1 Фредерисия
2 Видовре
0 Мидделфарт
4 Раннерс
1 Нордшелланн
4 Оденсе
1 Хорсенс
3 Вайле
8 Колдинг
7 Нюкёбинг
0 Ольборг Фрея
3 Брондбю
3 Митьюлланд
1 Ольборг
1/4 финала
7 Сённерйюск
6 Видовре
2 Раннерс
3 Оденсе
6 Вайле
3 Колдинг
2 Брондбю
3 Митьюлланд
1/2 финала
1 Сённерйюск
5 Оденсе
1 Вайле
4 Митьюлланд
Финал
3 Оденсе
4 Митьюлланд
  • Дополнительное время
  • 122'
    Систо Пионе пробует нанести удар издали, но Ханс Кристиан Бернат держит все под контролем
  • 122'
    Систо Пионе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Рафаэль Онедика забивает пенальти, он пробил правой ногой! Ханс Кристиан Бернат был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Кадри Башким забивает пенальти левой ногой! Он нанес удар по центру, но Давид Оустед прыгнул вправо!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Систо Пионе забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Ханс Кристиан Бернат неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Джейбали Иссам забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Давид Оустед неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Описание гола
    121'
    ОН БЬЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ! - Святченко Эрик из команды Митьюлланд пробил пенальти, но мяч попадает в перекладину.
  • Угловой
    121'
    Дрейер Андерс из команды Митьюлланд подал угловой справа.
  • Описание гола
    121'
    НЕ ЗАБИТ! - Окосун Айо из команды Оденсе пробил пенальти, но Давид Оустед сыграл удачно!
  • 121'
    Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Дрейер Андерс забил пенальти, нанеся удар левой ногой! Ханс Кристиан Бернат неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Томасен Йенс забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Давид Оустед неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Свисток
    121'
    Матч закончился после серии пенальти
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