Первый тайм

16' Костич прострелил с левого фланга в штрафную площадь "Рейнджерс", но не прошла передача. Отбились шотландцы.

15' Соу пробивал из-за пределов штрафной площади, но получилось не очень сильно, в итоге Макгрегор успел переместиться и в руки мяч забрал.

14' Да, совсем темп игры у нас спал. Игроки "Рейнджерс" катают мяч на своей половине поля, "Айнтрахт" сильно не прессингует. Хотелось бы, чтобы игра оживилась!

12' После столкновения и затяжной паузы необходимо, чтобы игра разошлась вновь. Футболисты "Рейнджерс" решили немного покатать мяч, немцы не против.

10' Итак, возобновилась наша игра! Пожелаем здоровья Роде, переодел он футболку, будет играть дальше.

9' Вся футболка в крови у Роде, вынесли ему новую. Перемотали капитану "Айнтрахта" голову, будет он продолжать эту встречу. Мы близки к возобновлению игры!