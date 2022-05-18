Стадион: Рамон Санчес Писхуан
0:0
Первый тайм: 17'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
18
Туре
Альмами
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
18
Камара
Глен
23
Райт
Скотт
17
Арибо
Джо
14
Кент
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ахе РагнарПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
23 Райт СкоттНападающий
-
17 Арибо ДжоНападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Сэндс ДжеймсЗащитник
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
-
43 Кинг ЛеонЗащитник
-
24 Офобор НамдиПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
30 Сакала ФэшнПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Нападающий
-
25 Руф КемарНападающий
-
51 Лоури АлексНападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|5
|0.42
|Костич Филип
|3 (1)
|0.25
|Борре Рафаэль
|3 (1)
|0.25
|Кнауфф Ансгар
|2
|0.17
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.17
|Соу Джибриль
|1
|0.08
|Туре Альмами
|1
|0.08
|Ламмерс Сэм
|1
|0.08
|Хёуге Йенс
|1
|0.08
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавернье Джеймс
|7 (4)
|0.5
|Морелос Альфредо
|4
|0.29
|Балогун Леон
|2
|0.14
|Руф Кемар
|2
|0.14
|Ландстрем Джон
|2
|0.14
|Кент Райан
|1
|0.07
|Райт Скотт
|1
|0.07
|Камара Глен
|1
|0.07
|Хаджи Янис
|1
|0.07
|Арибо Джо
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Дика Эван
|3
|1
|Тута
|2
|1
|Трапп Кевин
|3
|0
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Чендлер Тимоти
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Соу Джибриль
|2
|0
|Кнауфф Ансгар
|2
|0
|Oliver Glasner
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Глен
|2
|1
|Голдсон Коннор
|3
|0
|Джек Райан
|2
|0
|Ландстрем Джон
|2
|0
|Баришич Борна
|2
|0
|Морелос Альфредо
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Сакала Фэшн
|2
|0
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|Руф Кемар
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
50%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Забито
11
16
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
3
27%
4
25%
1-15
2
18%
5
31%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
0
0%
1
6%
91-120
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
1
0%
0%
Забито
19
24
12 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
4
21%
4
17%
1-15
4
21%
5
21%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
3
16%
7
29%
29%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
3
16%
2
8%
76-90
0
0%
1
4%
91-120
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0
Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хартс - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1
Селтик - Глазго Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:3 Селтик - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 0:4 Брага - Глазго Рейнджерс 1:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:2 Данди - Глазго Рейнджерс 1:2 Црвена Звезда - Глазго Рейнджерс 2:1 Данди - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Айнтрахт Фр
0 Глазго Рейнджерс
- 0:0 АЙН-ГЛА
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Глазго Рейнджерс
Исход игры
Айнтрахт Фр
68.2% (133)
Ничья
12.3% (24)
Глазго Рейнджерс
19.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
78.51% (95)
Меньше
21.49% (26)
Обе команды забьют
Да
85.12% (103)
Нет
14.88% (18)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
33.8% (66)
1:2 Глазго Рейнджерс
6.2% (12)
1:0 Айнтрахт Фр
5.6% (11)
1:1 Ничья
4.1% (8)
3:1 Айнтрахт Фр
2.6% (5)
2:0 Айнтрахт Фр
2.6% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
2.6% (5)
2:2 Ничья
1.5% (3)
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