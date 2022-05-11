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Лига Европы

2021-2022

Стадион:
Айнтрахт Фр
 
Позже
Глазго Рейнджерс

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камада Даити 5 0.42
Костич Филип 3 (1) 0.25
Борре Рафаэль 3 (1) 0.25
Кнауфф Ансгар 2 0.17
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.17
Соу Джибриль 1 0.08
Туре Альмами 1 0.08
Ламмерс Сэм 1 0.08
Хёуге Йенс 1 0.08
Линдстрём Йеспер 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавернье Джеймс 7 (4) 0.5
Морелос Альфредо 4 0.29
Балогун Леон 2 0.14
Руф Кемар 2 0.14
Ландстрем Джон 2 0.14
Кент Райан 1 0.07
Райт Скотт 1 0.07
Камара Глен 1 0.07
Хаджи Янис 1 0.07
Арибо Джо 0 0
Угелумба Кэлвин 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 3 1
Тута 2 1
Трапп Кевин 3 0
Пасьенса Гонсало 3 0
Якич Кристиян 3 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Чендлер Тимоти 2 0
Хрустич Айдин 2 0
Соу Джибриль 2 0
Кнауфф Ансгар 2 0
Oliver Glasner 1 0
Роде Себастьян 1 0
Костич Филип 1 0
Баркок Аймен 1 0
Глазго Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Глен 2 1
Голдсон Коннор 3 0
Джек Райан 2 0
Ландстрем Джон 2 0
Баришич Борна 2 0
Морелос Альфредо 2 0
Арибо Джо 2 0
Сакала Фэшн 2 0
Макгрегор Аллан 1 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Тавернье Джеймс 1 0
Руф Кемар 1 0
Хаджи Янис 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
50%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
3
27%
4
25%
1-15
2
18%
5
31%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
0
0%
1
6%
91-120

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
1
0%
0%

Забито

19
24
12 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
4
21%
4
17%
1-15
4
21%
5
21%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
3
16%
7
29%
29%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
3
16%
2
8%
76-90
0
0%
1
4%
91-120

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0
Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хартс - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1
Селтик - Глазго Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:3 Селтик - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 0:4 Брага - Глазго Рейнджерс 1:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:2 Данди - Глазго Рейнджерс 1:2 Црвена Звезда - Глазго Рейнджерс 2:1 Данди - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2
1/4 финала
4 Вест Хэм
1 Лион
4 Айнтрахт Фр
3 Барселона
3 РБ Лейпциг
1 Аталанта
2 Брага
3 Глазго Рейнджерс
1/2 финала
1 Вест Хэм
3 Айнтрахт Фр
2 РБ Лейпциг
3 Глазго Рейнджерс
Финал
0 Айнтрахт Фр
0 Глазго Рейнджерс
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Айнтрахт Фр - Глазго Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 мая 2022, осталось 2 дня 19 часов 23 минуты.

    Главный судья: Винчич Славко

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Айнтрахт Фр 69.6% (39)
    X 12.5% (7)
    Глазго Рейнджерс 17.9% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Глазго Рейнджерс
    2.43
    3.55
    3.22
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Глазго Рейнджерс

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    69.6% (39)
    Ничья
    12.5% (7)
    Глазго Рейнджерс
    17.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.35% (42)
    Меньше
    17.65% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    92.16% (47)
    Нет
    7.84% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    48.2% (27)
    1:2 Глазго Рейнджерс
    12.5% (7)
    1:1 Ничья
    8.9% (5)
    3:2 Айнтрахт Фр
    7.1% (4)
    1:0 Айнтрахт Фр
    5.4% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    3:1 Айнтрахт Фр
    3.6% (2)
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