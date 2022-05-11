Стадион: Рамон Санчес Писхуан
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Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камада Даити
|5
|0.42
|Костич Филип
|3 (1)
|0.25
|Борре Рафаэль
|3 (1)
|0.25
|Кнауфф Ансгар
|2
|0.17
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.17
|Соу Джибриль
|1
|0.08
|Туре Альмами
|1
|0.08
|Ламмерс Сэм
|1
|0.08
|Хёуге Йенс
|1
|0.08
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавернье Джеймс
|7 (4)
|0.5
|Морелос Альфредо
|4
|0.29
|Балогун Леон
|2
|0.14
|Руф Кемар
|2
|0.14
|Ландстрем Джон
|2
|0.14
|Кент Райан
|1
|0.07
|Райт Скотт
|1
|0.07
|Камара Глен
|1
|0.07
|Хаджи Янис
|1
|0.07
|Арибо Джо
|0
|0
|Угелумба Кэлвин
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Дика Эван
|3
|1
|Тута
|2
|1
|Трапп Кевин
|3
|0
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Чендлер Тимоти
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Соу Джибриль
|2
|0
|Кнауфф Ансгар
|2
|0
|Oliver Glasner
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
Глазго Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Глен
|2
|1
|Голдсон Коннор
|3
|0
|Джек Райан
|2
|0
|Ландстрем Джон
|2
|0
|Баришич Борна
|2
|0
|Морелос Альфредо
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Сакала Фэшн
|2
|0
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Тавернье Джеймс
|1
|0
|Руф Кемар
|1
|0
|Хаджи Янис
|1
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
50%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Забито
11
16
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
3
27%
4
25%
1-15
2
18%
5
31%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
0
0%
1
6%
91-120
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
1
0%
0%
Забито
19
24
12 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
4
21%
4
17%
1-15
4
21%
5
21%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
3
16%
7
29%
29%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
3
16%
2
8%
76-90
0
0%
1
4%
91-120
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
15%
1
8%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
4
31%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Майнц - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0
Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2
Глазго Рейнджерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хартс - Глазго Рейнджерс 1:3 Глазго Рейнджерс - Росс Каунти 4:1 Глазго Рейнджерс - Данди Юнайтед 2:0 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1
Селтик - Глазго Рейнджерс 1:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 Мазеруэлл - Глазго Рейнджерс 1:3 Селтик - Глазго Рейнджерс 1:2 Глазго Рейнджерс - Брага 3:1 Сент-Миррен - Глазго Рейнджерс 0:4 Брага - Глазго Рейнджерс 1:0 Глазго Рейнджерс - Селтик 1:2 Данди - Глазго Рейнджерс 1:2 Црвена Звезда - Глазго Рейнджерс 2:1 Данди - Глазго Рейнджерс 0:3 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Глазго Рейнджерс - Абердин 1:0 Сент-Джонстон - Глазго Рейнджерс 0:1 Глазго Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Айнтрахт Фр
0 Глазго Рейнджерс
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр - Глазго Рейнджерс
Исход игры
Айнтрахт Фр
69.6% (39)
Ничья
12.5% (7)
Глазго Рейнджерс
17.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
82.35% (42)
Меньше
17.65% (9)
Обе команды забьют
Да
92.16% (47)
Нет
7.84% (4)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
48.2% (27)
1:2 Глазго Рейнджерс
12.5% (7)
1:1 Ничья
8.9% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
7.1% (4)
1:0 Айнтрахт Фр
5.4% (3)
2:2 Ничья
3.6% (2)
3:1 Айнтрахт Фр
3.6% (2)
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