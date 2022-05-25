Стадион: Arena Kombetare
25' Желтая карточкаТраунер Гернот
1:0
32' ГолДзаньоло Николо
37' Желтая карточкаПеллегрини Лоренцо
Ход матча
25'
32'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Нелсон РайсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Халл ДензелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
История личных встреч
Рома
Фейеноорд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|9
|0.69
|Дзаньоло Николо
|5
|0.38
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.31
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.23
|Перес Карлес
|2
|0.15
|Смоллинг Крис
|1
|0.08
|Оливейра Сержиу
|1
|0.08
|Майораль Борха
|1
|0.08
|Манчини Джанлука
|1
|0.08
|Ибаньес Рожер
|1
|0.08
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|10
|0.77
|Синистерра Луис
|6
|0.46
|Линссен Брайан
|3
|0.23
|Тоорнстра Йенс
|2
|0.15
|Нелсон Райс
|2
|0.15
|Кекчю Оркун
|2
|0.15
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0.08
|Сенеси Маркос
|1
|0.08
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.08
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|2
|0
|Оливейра Сержиу
|0
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|0
|1
|Траунер Гернот
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Маласиа Тирелл
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
18%
2
17%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
4
24%
3
25%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
16
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
27%
3
19%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Забито
28
28
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
6
21%
5
18%
1-15
4
14%
5
18%
16-30
5
18%
3
11%
31-45
4
14%
4
14%
46-60
5
18%
5
18%
61-75
4
14%
6
21%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 10
2
14%
3
20%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
4
29%
4
27%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0
Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Рома
0 Фейеноорд
- 1:0 РОМ-ФЕЙ
Прогнозы на матч Рома 1:0 Фейеноорд
Исход игры
Рома
82.2% (162)
Ничья
9.6% (19)
Фейеноорд
8.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
77.88% (88)
Меньше
22.12% (25)
Обе команды забьют
Да
85.84% (97)
Нет
14.16% (16)
Популярный счёт
2:1 Рома
34% (67)
1:0 Рома
5.1% (10)
1:1 Ничья
4.6% (9)
1:2 Фейеноорд
3.6% (7)
3:1 Рома
3.6% (7)
2:0 Рома
2.5% (5)
3:2 Рома
1.5% (3)
2:3 Фейеноорд
1% (2)
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