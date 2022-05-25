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Лига конференций


Стадион:
Рома
1:0
Первый тайм: 41'
Фейеноорд
0'
25' Желтая карточка
Траунер Гернот
1:0
32' Гол
Дзаньоло Николо
37' Желтая карточка
Пеллегрини Лоренцо
41'

Ход матча

17'
Оливейра Сержиу
Мхитарян Генрих
 
25'
 
Траунер Гернот
32'
Дзаньоло Николо
1:0
37'
Пеллегрини Лоренцо
 
Прогнозы 197
Рома 82.2% (162)
X 9.6% (19)
Фейеноорд 8.1% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Фейеноорд
2.79
3.38
3.35
Все Коэффициенты
Новости
Рома
Фейеноорд

История личных встреч

Рома
Фейеноорд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:2
ЛЕ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 9 0.69
Дзаньоло Николо 5 0.38
Пеллегрини Лоренцо 4 0.31
Эль-Шаарави Стефан 3 0.23
Перес Карлес 2 0.15
Смоллинг Крис 1 0.08
Оливейра Сержиу 1 0.08
Майораль Борха 1 0.08
Манчини Джанлука 1 0.08
Ибаньес Рожер 1 0.08
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 10 0.77
Синистерра Луис 6 0.46
Линссен Брайан 3 0.23
Тоорнстра Йенс 2 0.15
Нелсон Райс 2 0.15
Кекчю Оркун 2 0.15
Джаханбакш Алиреза 1 0.08
Сенеси Маркос 1 0.08
Гертрейда Лютсхарел 1 0.08

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 2 0
Оливейра Сержиу 0 1
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 0 1
Траунер Гернот 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Маласиа Тирелл 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
18%
2
17%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
4
24%
3
25%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
3
27%
3
19%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Забито

28
28
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
6
21%
5
18%
1-15
4
14%
5
18%
16-30
5
18%
3
11%
31-45
4
14%
4
14%
46-60
5
18%
5
18%
61-75
4
14%
6
21%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 10
2
14%
3
20%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
4
29%
4
27%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0
Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2
1/8 финала
3 Лестер
2 Ренн
8 ПСВ
4 Копенгаген
4 Будё-Глимт
3 АЗ Алкмаар
1 Витесс
2 Рома
3 Партизан
8 Фейеноорд
7 Славия Прага
5 ЛАСК
4 Марсель
2 Базель
3 ПАОК
1 Гент
1/4 финала
2 Лестер
1 ПСВ
2 Будё-Глимт
5 Рома
6 Фейеноорд
4 Славия Прага
3 Марсель
1 ПАОК
1/2 финала
1 Лестер
2 Рома
3 Фейеноорд
2 Марсель
Финал
0 Рома
0 Фейеноорд
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    43'
    Кекчю с дальней дистанции плотно пробил по воротам, мяч вильнул перед Патрисиу, Руй в итоге не сразу смог поймать его. 
  • 42'
    Карсдорп с правого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь "Фейеноорда" и получил выговор от Абрахама. 
  • 41'
    Нелсон с правого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь "Ромы", мяч свалился с ноги у Райса и улетел на трибуну. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Кристанте в центре поля нарушил правила. "Фейеноорд" очень быстро разыграл стандарт. 
  • Желтая карточка
    39'
    Капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Дессерс в штрафной площади "Ромы" откровенно нарушал правила против Смоллинга, что очень сильно не понравилось защитнику итальянского клуба. 
  • Угловой
    37'
    Пеллегрини с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Смоллинг в борьбе с соперником не смог как следует головой пробить по воротам, после рикошета мяч полетел в правому углу вратарской, где его спокойно выловил Бейло. 
  • 36'
    Дзаньоло неплохо поработал на правом фланге у штрафной площади "Фейеноорда", мяч от Синистерра ушёл на угловой. 
  • 35'
    Абрахам попытался убежать в штрафную площадь по правой половине поля, Сенеси грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Дзаньоло!!! Манчини из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Траунер не смог перехватить мяч, в итоге Дзаньоло его удачно подработал, а после Николо отлично перебросил мяч в сетку через Бейло, который пытался сократить дистанцию. 
  • Офсайд
    33'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Дзаньоло по правому флангу, Николо забрался в небольшой офсайд. 
  • 32'
    Тиль разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Дессерс пробил по воротам, мяч задел Смоллинга, а затем его у левого угла вратарской спокойно выловил Патрисиу. 
  • 31'
    Ибаньес с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бейло грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Нелсон в борьбе за мяч на половине поля "Ромы" нарушил правила против активного Залевски. 
  • 29'
    Пеллегрини со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не понял, куда полетит мяч, в итоге получился подарок для Бейло. 
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    • Фол, нарушение
      28'
      Залевски в центре поля получил по ногам от Тиля. "Рома" не стала спешить при розыгрыше мяча. 
    • Желтая карточка
      27'
      Центральный защитник "Фейеноорда" Гернот Траунер получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центральном круге Труанер сбил Абрахама. 
    • 26'
      Нелсон при смещении в центр с левого фланга отыгрался с Дессерсом, но ответный пас пяткой у Сириля не прошёл. 
    • 25'
      Пеллегрини с левой половины поля выполнил классный заброс в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Дзаньоло, чтобы добраться до мяча и завершить момент ударом по воротам. 
    • Судья
      24'
      Дессерс в борьбе с Ибаньесом оказался на газоне на половине поля "Ромы", Иштван Ковач показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Сенеси в центре поля нарушил правила против Дзаньоло. "Рома" достаточно быстро разыграла стандарт. 
    • 22'
      Нелсон совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, Залевски удачно подставил ногу, мяч в итоге рикошетом от ноги Райса ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Манчини в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Синистерры. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Нелсон перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Ромы", правила были нарушены против Залевски. 
    • Замена
      19'
      В составе "Ромы" произошла замена. Вместо Генриха Мхитаряна на поле вышел Сержиу Оливейра. 
    • Травма, повреждение
      18'
      Мхитарян присел на газон и показал, что не сможет продолжить игру из-за мышечного повреждения. 
    • Офсайд
      17'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади, Дессерс оказался в офсайде. 
    • 16'
      Пеллегрини разогнал атаку по центру, но затем у Лоренцо не прошла проникающая передача на правый угол штрафной площади. 
    • 15'
      Синистерра вновь совершил рывок вперёд по левому флангу, Манчини накрыл Луиса и выбил мяч в аут. 
    • 14'
      Из центра поля Кекчю выполнил неудачный заброс на ход Синистерре по левому флангу, мяч улетел в аут. 
    • 13'
      Дзаньоло попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Сенеси Николо потерял мяч. 
    • 12'
      Игроки "Ромы" стали намного больше времени контролировать мяч, но толку от этого пока немного. 
    • 11'
      Кристанте выполнил плохую передачу к радиусу штрафной площади на Пеллегрини, Лоренцо не смог сохранить мяч под контролем своей команды. 
    • 10'
      Синистерра прошёл вперёд по левому флангу, но под давлением Манчини Луис выполнил прострел точно в руки Патрисиу. 
    • 9'
      Карсдорп с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Гертрейда оказался первым на мяче и выбил его подальше от своих ворот. 
    • 8'
      Дессерс отправился прессинговать Патрисиу в штрафную площадь "Ромы", Руй сыграл без ошибок и отправил мяч на левый фланг на своего партнёра по команде. 
    • 7'
      Достаточно спокойно всё же начинается наша игра, пока "Рома" под руководством Жозе Моуринью привычно начинает матч от обороны. 
    • 6'
      Пеллегрини попытался развить атаку по левому флангу, Тиль отработал в обороне и выбил мяч в аут. 
    • 5'
      Синистерра с левого фланга протолкнул мяч на левый угол штрафной площади на ход Дессерсу, Смоллинг оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • Судья
      4'
      Карсдорп в борьбе за мяч на своей половине поля с Кекчю остался без бутсы, дал Иштван Ковач небольшую паузу, чтобы фланговый защитник "Ромы" успел привести себя в порядок. 
    • 3'
      Маласиа с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Смоллинг головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 2'
      Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Ромы", Карсдорп оказался первым на мяче и спокойно отдал его Патрисиу. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что в финале "Рома" и "Фейеноорд" покажут нам яркий матч, который будет сопровождаться обилием моментов и немалым количеством забитых голов. 
    • До матча
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    Прогнозы на матч Рома 1:0 Фейеноорд

    Исход игры
    Рома
    82.2% (162)
    Ничья
    9.6% (19)
    Фейеноорд
    8.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.88% (88)
    Меньше
    22.12% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    85.84% (97)
    Нет
    14.16% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    34% (67)
    1:0 Рома
    5.1% (10)
    1:1 Ничья
    4.6% (9)
    1:2 Фейеноорд
    3.6% (7)
    3:1 Рома
    3.6% (7)
    2:0 Рома
    2.5% (5)
    3:2 Рома
    1.5% (3)
    2:3 Фейеноорд
    1% (2)
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    Фейеноорд
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