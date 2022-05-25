Пеллегрини с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Смоллинг в борьбе с соперником не смог как следует головой пробить по воротам, после рикошета мяч полетел в правому углу вратарской, где его спокойно выловил Бейло.

Дессерс в штрафной площади "Ромы" откровенно нарушал правила против Смоллинга, что очень сильно не понравилось защитнику итальянского клуба.

Кристанте в центре поля нарушил правила. "Фейеноорд" очень быстро разыграл стандарт.

Нелсон с правого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь "Ромы", мяч свалился с ноги у Райса и улетел на трибуну.

Карсдорп с правого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь "Фейеноорда" и получил выговор от Абрахама.

Кекчю с дальней дистанции плотно пробил по воротам, мяч вильнул перед Патрисиу, Руй в итоге не сразу смог поймать его.

36' Дзаньоло неплохо поработал на правом фланге у штрафной площади "Фейеноорда", мяч от Синистерра ушёл на угловой.

35' Абрахам попытался убежать в штрафную площадь по правой половине поля, Сенеси грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

34' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Дзаньоло!!! Манчини из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Траунер не смог перехватить мяч, в итоге Дзаньоло его удачно подработал, а после Николо отлично перебросил мяч в сетку через Бейло, который пытался сократить дистанцию.

33' Из глубины поля последовал заброс на ход Дзаньоло по правому флангу, Николо забрался в небольшой офсайд.

32' Тиль разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Дессерс пробил по воротам, мяч задел Смоллинга, а затем его у левого угла вратарской спокойно выловил Патрисиу.

31' Ибаньес с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бейло грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

30' Нелсон в борьбе за мяч на половине поля "Ромы" нарушил правила против активного Залевски.