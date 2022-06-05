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Бразилия: Серия A

2022
Ред Булл Брагантино
0:1
Второй тайм: 90+'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
27' Желтая карточка
Kevin Lomonaco
35' Желтая карточка
Вандерсон
82' Желтая карточка
Bruno Praxedes
0:1
90' Гол
Джонни
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Kevin
Lomonaco
21
Natan
36
Кандидо
Луан
23
Raul
González
II
8
Эвангелиста
Лукас
7
Гимарайнс
Артур
25
Bruno
Praxedes
11
Helio
Junio
15
Итало
Хосе
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
33
Мартинс
Родригес
8
Эденилсон
дос
Сантос
13
Дурадо
Родриго
23
Gabriel
Paulista
VIII
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
17
David
VI
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-1-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Итало Хосе 3 0.33
Гимарайнс Артур 1 0.11
Natan 1 0.11
Ортис Лео 1 0.11
Alerrandro 1 0.11
Miguel Silveira dos Santos 1 0.11
Marcos Vinicios 1 0.11
Bruno Praxedes 0 0
Эвангелиста Лукас 0 0
Hyoran 0 0
Уртадо Хосе 0 0
Jadson 3 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 2 0.22
Alexandre Zurawski 2 0.22
Де Пена Карлос 1 (1) 0.11
Патрик Алан 1 0.11
Д'Алессандро Андрес 1 0.11
Джонни 1 0.11
Витао 1 0.11
Эденилсон дос Сантос 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Бустос Фабрисио 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson 3 4 0
Рамон 2 1
Рамирес Эрик II 1 1
Силва Адерлан 2 0
Cleiton Schwengber 2 0
Alerrandro 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Natan 1 0
Hyoran 1 0
Натан Рафаэл 1 0
Carlos Eduardo III 1 0
Кандидо Луан 1 0
Helio Junio 1 0
Miguel Silveira dos Santos 1 0
Bruno Praxedes 1 0
Renan Victor 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Marcos Vinicios 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро 3 0
Меркадо Габриэль 3 0
Вандерсон 3 0
Эденилсон дос Сантос 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Keiller 2 0
Daniel Fusato1 2 0
Д'Алессандро Андрес 1 0
Джонни 1 0
Тайсон Фреда 1 0
Патрик Алан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Moises VII 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Alexandre Zurawski 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

10
8
9 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
30%
1
13%
1-15
4
40%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
4
50%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Насьональ Монтевидео - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Итуано - Ред Булл Брагантино 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 9 5 3 1 13 - 8 18
2. Палмейрас Сан-Паулу 9 4 4 1 13 - 5 16
3. Атлетико Минейро 9 4 4 1 13 - 8 16
4. Коритиба 9 4 2 3 13 - 11 14
5. Америка Минейро 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Сан-Паулу 9 3 5 1 15 - 11 14
7. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 9 3 5 1 9 - 8 14
8. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 8 - 11 13
9. Ботафого Рибейрао 8 3 3 2 11 - 9 12
10. Сантос 9 3 3 3 12 - 8 12
11. Фламенго 9 3 3 3 10 - 9 12
12. Флуминенсе 9 3 2 4 8 - 9 11
13. Аваи 9 3 2 4 10 - 13 11
14. Ред Булл Брагантино 0:1 9 2 4 3 10 - 9 10
15. Сеара 9 2 4 3 10 - 12 10
16. Жувентуде 9 2 4 3 9 - 14 10
17. Гойяс 8 2 3 3 8 - 11 9
18. Куяба 9 2 2 5 7 - 12 8
19. Атлетико Гойяненсе 9 1 4 4 6 - 12 7
20. Форталеза 9 1 2 6 6 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Сантос 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Америка Минейро 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Атлетико Минейро 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Палмейрас Сан-Паулу 5 2 2 1 8 - 4 8
9. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
10. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Ред Булл Брагантино 0:1 5 1 2 2 6 - 4 5
14. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Жувентуде 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Ботафого Рибейрао 3 1 1 1 5 - 5 4
17. Флуминенсе 4 1 1 2 3 - 4 4
18. Куяба 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
20. Форталеза 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 5 3 1 1 7 - 6 10
2. Ботафого Рибейрао 5 2 2 1 6 - 4 8
3. Сеара 5 2 2 1 6 - 5 8
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Интернасьонал Порту Алегре 1:0 5 2 2 1 4 - 4 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Атлетико Минейро 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Фламенго 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Ред Булл Брагантино 0:1 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Сан-Паулу 5 0 4 1 5 - 7 4
14. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
15. Гойяс 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Атлетико Паранаэнсе 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Сантос 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Атлетико Гойяненсе 4 0 2 2 2 - 8 2
19. Коритиба 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 4 0 1 3 2 - 7 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Вандерсон получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      27'
      Кевин Ломонако получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Ред Булл Брагантино
    Ничья
    Интернасьонал Порту Алегре
    2.50
    3.20
    3.30
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    Ред Булл Брагантино
    Интернасьонал Порту Алегре
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