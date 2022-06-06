0:2
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаKevin Lomonaco
35' Желтая карточкаВандерсон
82' Желтая карточкаBruno Praxedes
0:1
90' ГолДжонни
90' Желтая карточкаМендес Бруно
90' Желтая карточкаТайсон Фреда
90' Желтая карточкаУртадо Хосе
0:2
90' ПенальтиДе Пена Карлос
90'+10
Ход матча
27'
35'
70'
82'
90'
0:1
90'
90'
90'
90'
0:2
21
Natan
36
Кандидо
Луан
11
Helio
Junio
15
Итало
Хосе
44
Витао
11
Вандерсон
10
Патрик
Алан
17
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Запасные игроки
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
6 РамонЗащитник
-
17 Уртадо ХанНападающий
-
5 Jadson 3
-
-
19 Renan Victor
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Moises VII
-
26 Estevao
-
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Интернасьонал Порту Алегре
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Итало Хосе
|3
|0.33
|Гимарайнс Артур
|1
|0.11
|Natan
|1
|0.11
|Ортис Лео
|1
|0.11
|Alerrandro
|1
|0.11
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0.11
|Marcos Vinicios
|1
|0.11
|Bruno Praxedes
|0
|0
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Hyoran
|0
|0
|Уртадо Хосе
|0
|0
|Jadson 3
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Пена Карлос
|2 (2)
|0.22
|Вандерсон
|2
|0.22
|Alexandre Zurawski
|2
|0.22
|Патрик Алан
|1
|0.11
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.11
|Джонни
|1
|0.11
|Витао
|1
|0.11
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Бустос Фабрисио
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson 3
|4
|0
|Рамон
|2
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|1
|Силва Адерлан
|2
|0
|Cleiton Schwengber
|2
|0
|Alerrandro
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Natan
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Натан Рафаэл
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Helio Junio
|1
|0
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
|Renan Victor
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Marcos Vinicios
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро
|3
|0
|Меркадо Габриэль
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Де Пена Карлос
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Daniel Fusato1
|2
|0
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Джонни
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Moises VII
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
10
10
9 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
30%
1
10%
1-15
4
40%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
10
8
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
4
40%
1
13%
61-75
4
40%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Насьональ Монтевидео - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Итуано - Ред Булл Брагантино 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Атлетико Минейро
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|4.
|Коритиба
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|5.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|Ботафого Рибейрао
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|10.
|Сантос
|9
|3
|3
|3
|12 - 8
|12
|11.
|Фламенго
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|12.
|Флуминенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|13.
|Аваи
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|14.
|Ред Булл Брагантино
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|15.
|Сеара
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|16.
|Жувентуде
|9
|2
|4
|3
|9 - 14
|10
|17.
|Гойяс
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|18.
|Куяба
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Форталеза
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Америка Минейро
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Коринтианс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|10.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|13.
|Ред Булл Брагантино
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Ботафого Рибейрао
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|17.
|Флуминенсе
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|18.
|Куяба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Форталеза
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|2.
|Ботафого Рибейрао
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|Сеара
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Атлетико Минейро
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Фламенго
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Жувентуде
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Сан-Паулу
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Гойяс
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Сантос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|19.
|Коритиба
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Аваи
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1