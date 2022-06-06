  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Япония
FIFA #28
 
Позже
Бразилия
FIFA #2
Прогнозы 136
Япония 2.9% (4)
X 3.7% (5)
Бразилия 93.4% (127)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
просто япония классная
soomv #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Япония
Ничья
Бразилия
8.01
7.20
5.40
Все Коэффициенты
Новости
12
Гонда
Сюити
5
Нагатомо
Юто
4
Итакура
Ко
22
Йосида
Майя
20
Накаяма
Юта
8
Харагути
Генки
6
Эндо
Ватару
17
Танака
Ао
14
Ито
Дзюнъя
19
Фурухаси
Кёго
10
Минамино
Такуми
1
Алиссон
Бекер
13
Алвес
Даниэл
14
Милитао
Эдер
4
Маркиньос
Маркос
16
Арана
Гильерме
8
Фред
Сантос
5
Каземиро
Карлос
7
Пакета
Лукас
19
Рафинья
Диас
10
Неймар
20
Винисиус
Жуниор
Япония
Бразилия

История личных встреч

Япония
Бразилия

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМС
1:3
ТМС
0:4
КК
3:0
ММ
0:4

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Япония - Парагвай 4:1 Япония - Вьетнам 1:1 Австралия - Япония 0:2 Япония - Саудовская Аравия 2:0
Япония - Китай 2:0 Оман - Япония 0:1 Вьетнам - Япония 0:1 Япония - Австралия 2:1 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Китай - Япония 0:1 Япония - Оман 0:1 Япония - Кыргызстан 5:1 Япония - Сербия 1:0 Япония - Таджикистан 4:1 Япония - Мьянма 10:0 Монголия - Япония 0:14 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Мексика 0:2 Япония - Панама 1:0 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0
Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0
Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2
  • До матча
  • Доброго дня всем любителям футбола! Сегодня нас ждёт очень интересный матч. Сборная Япония - это команда обладающая творческой линией полузащиты, а также есть в команде игроки обладающие высокой скоростью. Сборная Бразилия играет исключительно в атаку и является главным претендентом на чемпионский кубок мира в Катаре. Сегодня будет товарищеский матч, но не стоит принижать важность этого поединка я уверен, что команды способны показать шоу! Текстовую трансляцию будет проводить - Матюшенцев Дмитрий всем приятного просмотра и пусть победит сильнейший! 
Прогнозы 136
Япония 2.9% (4)
X 3.7% (5)
Бразилия 93.4% (127)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
просто япония классная
soomv #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Япония
Ничья
Бразилия
8.01
7.20
5.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Япония - Бразилия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Япония - Бразилия

Исход игры
Япония
4.3% (6)
Ничья
3.5% (5)
Бразилия
92.2% (130)
Тотал 2.5
Больше
74.34% (84)
Меньше
25.66% (29)
Обе команды забьют
Да
68.14% (77)
Нет
31.86% (36)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
27.7% (39)
1:3 Бразилия
22% (31)
0:2 Бразилия
16.3% (23)
0:3 Бразилия
5% (7)
0:1 Бразилия
2.8% (4)
1:4 Бразилия
2.1% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Япония
Бразилия
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 