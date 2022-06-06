Доброго дня всем любителям футбола! Сегодня нас ждёт очень интересный матч. Сборная Япония - это команда обладающая творческой линией полузащиты, а также есть в команде игроки обладающие высокой скоростью. Сборная Бразилия играет исключительно в атаку и является главным претендентом на чемпионский кубок мира в Катаре. Сегодня будет товарищеский матч, но не стоит принижать важность этого поединка я уверен, что команды способны показать шоу! Текстовую трансляцию будет проводить - Матюшенцев Дмитрий всем приятного просмотра и пусть победит сильнейший!
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Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Бразилия от LiveResult
До начала игры, которая состоится 6 июня 2022, осталось 19 минут.