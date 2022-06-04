  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Япония
FIFA #28
 
Позже
Бразилия
FIFA #2
Прогнозы 34
Япония 2.9% (1)
X 2.9% (1)
Бразилия 94.1% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Япония
Ничья
Бразилия
9.50
9.10
4.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Япония
Бразилия

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМС
1:3
ТМС
0:4
КК
3:0
ММ
0:4

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Япония - Парагвай 4:1 Япония - Вьетнам 1:1 Австралия - Япония 0:2 Япония - Саудовская Аравия 2:0
Япония - Китай 2:0 Оман - Япония 0:1 Вьетнам - Япония 0:1 Япония - Австралия 2:1 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Китай - Япония 0:1 Япония - Оман 0:1 Япония - Кыргызстан 5:1 Япония - Сербия 1:0 Япония - Таджикистан 4:1 Япония - Мьянма 10:0 Монголия - Япония 0:14 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Мексика 0:2 Япония - Панама 1:0 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0
Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0
Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июня 2022, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Япония 2.9% (1)
    X 2.9% (1)
    Бразилия 94.1% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Япония
    Ничья
    Бразилия
    9.50
    9.10
    4.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Япония - Бразилия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Япония - Бразилия

    Исход игры
    Япония
    2.9% (1)
    Ничья
    2.9% (1)
    Бразилия
    94.1% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (22)
    Меньше
    35.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    61.76% (21)
    Нет
    38.24% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    35.3% (12)
    0:2 Бразилия
    29.4% (10)
    1:3 Бразилия
    20.6% (7)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Япония
    Бразилия
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     