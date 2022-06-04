История личных встреч
Япония
Бразилия
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Япония
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Япония - Парагвай 4:1 Япония - Вьетнам 1:1 Австралия - Япония 0:2 Япония - Саудовская Аравия 2:0
Япония - Китай 2:0 Оман - Япония 0:1 Вьетнам - Япония 0:1 Япония - Австралия 2:1 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Китай - Япония 0:1 Япония - Оман 0:1 Япония - Кыргызстан 5:1 Япония - Сербия 1:0 Япония - Таджикистан 4:1 Япония - Мьянма 10:0 Монголия - Япония 0:14 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Мексика 0:2 Япония - Панама 1:0 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0
Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0
Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2
Прогнозы на матч Япония - Бразилия
Исход игры
Япония
2.9% (1)
Ничья
2.9% (1)
Бразилия
94.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (22)
Меньше
35.29% (12)
Обе команды забьют
Да
61.76% (21)
Нет
38.24% (13)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
35.3% (12)
0:2 Бразилия
29.4% (10)
1:3 Бразилия
20.6% (7)
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