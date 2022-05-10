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РОССИЯ: Кубок

2021-2022
Динамо Москва
1:0
Первый тайм
Алания
Прогнозы 155
Динамо Москва 75.5% (117)
X 7.1% (11)
Алания 17.4% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Алания
1.66
4.84
7.10
Все Коэффициенты
Новости
Динамо Москва
Алания

История личных встреч

Динамо Москва
Алания

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грулёв Вячеслав 1 0.2
Макаров Денис 1 0.2
Смолов Фёдор 1 (1) 0.2
Фомин Даниил 1 (1) 0.2
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурциев Батраз 1 0.2
Гиоргобиани Николай 1 0.2
Хубулов Владимир 1 0.2

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паршивлюк Сергей 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Засеев Азамат 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Шавлохов Давид 1 0
Кобесов Давид 1 0
Кочиев Хетаг 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2
Алания
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2
Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1
1/8 финала
3 Балтика
0 Чайка
3 Динамо Москва
0 Нижний Новгород
1 Алания
0 Арсенал Тула
6 Зенит
0 КАМАЗ
1 Сочи
2 ЦСКА Москва
6 Спартак Москва
1 ФК Кубань
0 Локомотив Москва
4 Енисей
2 Рубин
1 Ротор
1/4 финала
5 Балтика
6 Динамо Москва
8 Алания
7 Зенит
0 ЦСКА Москва
1 Спартак Москва
3 Енисей
1 Рубин
1/2 финала
0 Динамо Москва
0 Алания
0 Спартак Москва
0 Енисей
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 30'
    Хабалов со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Лаксальт за счёт грамотной позиции выбил мяч на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Бальбуэна в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Эльдарушева. 
  • 28'
    Макаров с правого фланга выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, на этот раз Смолов под давлением Багаева не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    27'
    Хосонов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кобесов подработал мяч и пробил в правый угол ворот, Макаров оказался во вратарской и спас свою команду. 
  • 26'
    Вот и забила свой мяч команда Сандро Шварца, теперь для "Динамо" главное не сбавлять обороты, нужно постараться развить своё преимущество. 
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Смолов!!! От центрального круга от Моро последовал заброс на ход Макарову по правому флангу, Денис разогнал атаку и затем выполнил отличную передачу в центр к линии штрафной площади на Смолова, Фёдор в касание пробил под правую штангу и уже не оставил шансов Солдатенко. 
  • 24'
    При этом видно, что под высоким прессингом игроки "Алании" регулярно теряются, в целом, московский клуб давно наиграл на свой гол. 
  • 23'
    Моро прошёл вперёд по левому флангу, но затем под давлением соперника Никола от левого угла штрафной площади направил мяч в руки Солдатенко. 
  • 22'
    Игроки "Алании" перехватили контроль над мячом, стараются гости немного успокоить темп матча. 
  • 21'
    Очень хороший отрезок матча проводит команда Сандро Шварца, но вот всё же открыть счёт пока у "Динамо" никак не получается, что не очень здорово. 
  • Опасный момент
    20'
    Захарян пробил в ближний угол ворот от левого угла штрафной площади, Солдатенко отбил мяч перед собой, но затем Ростислав быстро его накрыл, Фомин не успел сыграть на добивании. 
  • Штанга
    19'
    Очередной момент упускает "Динамо"! Захарян получил передачу на ход на левый угол штрафной площади, далее Арсен выполнил прострел в центр к линии вратарской на Макарова, Солдатенко в прыжке смахнул мяч в центр штрафной площади, Шиманьски пробил в правый угол ворот, на этот раз перекладина спасла "Аланию" от пропущенного мяча. 
  • Опасный момент
    18'
    Игроки "Динамо" пошли в высокий прессинг и в итоге перехватили мяч. Фомин совершил перехват после передачи в центр с левого фланга от Багаева, далее Даниил выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Смолова, Фёдор пробил в левый угол ворот, Солдатенко в прыжке спас свою команду, мяч был отбит на левый угол штрафной, Захарян сыграл на добивании, в касание Арсен пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Травма, повреждение
    17'
    Багаев в борьбе за мяч на левом фланге со Смоловым получил небольшое повреждение, но после паузы фланговый защитник "Алании" показал, что он готов играть дальше. 
  • 16'
    Шиманьски с правой половины поля выполнил передачу по линии на правый угол штрафной площади Макарову, защитники "Алании" прочитали момент и перехватили мяч без особого труда. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья
      15'
      Шиманьски на левом фланге в игровой ситуации налетел на Хосонова, Виталий Мешков справедливо показал, что нужно играть дальше. 
    • 14'
      Лаксальт прошёл вперёд по левому флангу, но затем Диего выполнил очень сильную подачу к правому углу вратарской, будет удар от ворот. 
    • 13'
      Теперь уже из глубины поля последовал прямой заброс на ход Кобесову по левому флангу, Давид в итоге убежал к левому углу штрафной площади и на исполнение пробил в ближний угол ворот, Лещук выловил мяч без особого труда. 
    • Офсайд
      12'
      Из глубины поля последовал заброс на половину поля "Динамо", Эльдарушев сбросил мяч на ход Кобесову по левому флангу, Давид оказался в небольшом офсайде. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Кобесов перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Динамо", правила были нарушены против Варелы. 
    • 10'
      С правого фланга последовал заброс к ближнему углу вратарской "Динамо", Лещук вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.
    • 9'
      Макаров вновь вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем Денис пробил в ближний угол ворот на исполнение из-под Шовлохова, Солдатенко поймал мяч без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Фомин перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Алании", правила были нарушены против Засеева. 
    • Судья
      7'
      Захарян в борьбе с соперником у радиуса штрафной площади "Алании" оказался на газоне, Виталий Мешков показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Солдатенко попал под прессинг Смолова в своей штрафной площади, голкипер "Алании" решил попробовать обыграть Фёдора, в итоге форвард "Динамо" перехватил мяч, но Виталий Мешков зафиксировал нарушение правил. 
    • 5'
      Макаров теперь уже выполнил передачу на ход Вареле по правому флангу при развитии атаки, Гильермо был далековато от Дениса, а поэтому мяч улетел за лицевую линию поля. 
    • 4'
      Макаров немного сместился в центр с правого фланга, а затем Денис пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Шавлохова. 
    • Опасный момент
      3'
      С левого фланга последовала подача на правый угол штрафной площади, Макаров подработал мяч и затем выполнил передачу к лицевой линии на ход Вареле, Гильермо выполнил подачу от лицевой линии к левому углу вратарской, Смолов в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 2'
      Смолов попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Багаев и выбил мяч в аут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между "Динамо" и "Аланией", обе команды стараются играть в атакующий футбол и наверняка сегодня в таком матче никто не будет делать исключений. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Виталий Мешков из Дмитрова. Помогать ему на бровках будут Александр Богданов из Вереи и Арам Петросян из Бронниц. Резервным арбитром на этот матч назначен Антон Фролов из Москвы. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на полуфинальном матче Кубка России между московским "Динамо" и владикавказской "Аланией". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 155
    Динамо Москва 75.5% (117)
    X 7.1% (11)
    Алания 17.4% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Алания
    1.66
    4.84
    7.10
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Динамо Москва 1:0 Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Москва 1:0 Алания

    Исход игры
    Динамо Москва
    74.1% (117)
    Ничья
    7% (11)
    Алания
    19% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.26% (66)
    Меньше
    37.74% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    62.26% (66)
    Нет
    37.74% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    24.7% (39)
    2:0 Динамо Москва
    13.9% (22)
    1:0 Динамо Москва
    8.9% (14)
    1:2 Алания
    5.7% (9)
    3:1 Динамо Москва
    4.4% (7)
    3:2 Динамо Москва
    3.2% (5)
    3:0 Динамо Москва
    1.9% (3)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
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    Алания
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