При этом видно, что под высоким прессингом игроки "Алании" регулярно теряются, в целом, московский клуб давно наиграл на свой гол.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Смолов!!! От центрального круга от Моро последовал заброс на ход Макарову по правому флангу, Денис разогнал атаку и затем выполнил отличную передачу в центр к линии штрафной площади на Смолова, Фёдор в касание пробил под правую штангу и уже не оставил шансов Солдатенко.

Вот и забила свой мяч команда Сандро Шварца, теперь для "Динамо" главное не сбавлять обороты, нужно постараться развить своё преимущество.

Хосонов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кобесов подработал мяч и пробил в правый угол ворот, Макаров оказался во вратарской и спас свою команду.

Макаров с правого фланга выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, на этот раз Смолов под давлением Багаева не смог зацепиться за мяч.

Бальбуэна в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Эльдарушева.

Хабалов со стандарта выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Лаксальт за счёт грамотной позиции выбил мяч на правый фланг.

23' Моро прошёл вперёд по левому флангу, но затем под давлением соперника Никола от левого угла штрафной площади направил мяч в руки Солдатенко.

22' Игроки "Алании" перехватили контроль над мячом, стараются гости немного успокоить темп матча.

21' Очень хороший отрезок матча проводит команда Сандро Шварца, но вот всё же открыть счёт пока у "Динамо" никак не получается, что не очень здорово.

20' Захарян пробил в ближний угол ворот от левого угла штрафной площади, Солдатенко отбил мяч перед собой, но затем Ростислав быстро его накрыл, Фомин не успел сыграть на добивании.

19' Очередной момент упускает "Динамо"! Захарян получил передачу на ход на левый угол штрафной площади, далее Арсен выполнил прострел в центр к линии вратарской на Макарова, Солдатенко в прыжке смахнул мяч в центр штрафной площади, Шиманьски пробил в правый угол ворот, на этот раз перекладина спасла "Аланию" от пропущенного мяча.

18' Игроки "Динамо" пошли в высокий прессинг и в итоге перехватили мяч. Фомин совершил перехват после передачи в центр с левого фланга от Багаева, далее Даниил выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Смолова, Фёдор пробил в левый угол ворот, Солдатенко в прыжке спас свою команду, мяч был отбит на левый угол штрафной, Захарян сыграл на добивании, в касание Арсен пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

17' Багаев в борьбе за мяч на левом фланге со Смоловым получил небольшое повреждение, но после паузы фланговый защитник "Алании" показал, что он готов играть дальше.