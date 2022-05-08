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  4. Кубок 2021-2022

РОССИЯ: Кубок

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже
Алания
Прогнозы 21
Динамо Москва 90.5% (19)
X 4.8% (1)
Алания 4.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Алания
1.53
5.55
9.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Москва
Алания

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грулёв Вячеслав 1 0.25
Макаров Денис 1 0.25
Смолов Фёдор 1 (1) 0.25
Фомин Даниил 1 (1) 0.25
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурциев Батраз 1 0.25
Гиоргобиани Николай 1 0.25
Хубулов Владимир 1 0.25

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паршивлюк Сергей 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Засеев Азамат 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Шавлохов Давид 1 0
Кобесов Давид 1 0
Кочиев Хетаг 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Нижний Новгород - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2
Алания
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2
Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1
1/8 финала
3 Балтика
0 Чайка
3 Динамо Москва
0 Нижний Новгород
1 Алания
0 Арсенал Тула
6 Зенит
0 КАМАЗ
1 Сочи
2 ЦСКА Москва
6 Спартак Москва
1 ФК Кубань
0 Локомотив Москва
4 Енисей
2 Рубин
1 Ротор
1/4 финала
5 Балтика
6 Динамо Москва
8 Алания
7 Зенит
0 ЦСКА Москва
1 Спартак Москва
3 Енисей
1 Рубин
1/2 финала
0 Динамо Москва
0 Алания
0 Спартак Москва
0 Енисей
Финал
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?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 мая 2022, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 21
    Динамо Москва 90.5% (19)
    X 4.8% (1)
    Алания 4.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Алания
    1.53
    5.55
    9.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Москва - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Алания

    Исход игры
    Динамо Москва
    90.5% (19)
    Ничья
    4.8% (1)
    Алания
    4.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (13)
    Меньше
    35% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (12)
    Нет
    40% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    47.6% (10)
    2:0 Динамо Москва
    19% (4)
    1:0 Динамо Москва
    9.5% (2)
    3:0 Динамо Москва
    9.5% (2)
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    Динамо Москва
    Алания
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