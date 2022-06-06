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Бразилия: Серия A

2022
Ботафого Рибейрао
0:0
Первый тайм: 29'
Гойяс
0'
13' Желтая карточка
Elvis II
24' Желтая карточка
Куэста Виктор

Ход матча

9'
 
Vinicius XII
Matheus Santos
13'
 
Elvis II
24'
Куэста Виктор
 
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Гойяс
1.73
6.50
6.00
Все Коэффициенты
1
Фернандес
Роберто
III
20
Daniel
Borges
4
Кану
Рубенилсон
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
18
Фернандес
Лукас
IV
55
Luis
Oyama
6
Че
Че
70
Vinicius5
89
Erison
29
Виктор
Жоао
II
23
Tadeu
I
2
Магиньо
34
Sidimar
Fernando
Cigolini
29
Reynaldo2
4
Joao
Caetano
97
Dada
Belmonte
98
Matheus
Santos
15
Caio
Vinicius2
10
Elvis
II
36
Матеус
де
Салес
9
Nícolas
I
Ботафого Рибейрао
4-3-3
Гойяс
5-4-1

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Гойяс

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СB
1:1
СB
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
1:0
БСА
2:0
КБ
0:0
КБ
2:0
БСА
1:0
БСА
1:1
СA
4:1
СA
3:0
СA
1:3
СA
1:4
СA
3:1
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 5 (1) 0.56
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.22
Daniel Borges 1 0.11
Виктор Жоао II 1 0.11
Каррейро Патрик 1 0.11
Куэста Виктор 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elvis II 4 (3) 0.44
Раул Педро 2 0.22
Аподи Диаллиссон 1 0.11
Nícolas I 1 0.11
Диего Рибас 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Куэста Виктор 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Chayene 2 0
Daniel Borges 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Vinicius5 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Kayque 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Erison 1 0
Luis Oyama 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Danilo IV 3 0
Elvis II 3 0
Раул Педро 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Да Силва 2 0
Бастос Фернандр Феллипе 2 0
Caio Vinicius2 2 0
Dada Belmonte 2 0
Матеус де Салес 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Магиньо 1 0
Joao Caetano 1 0
Reynaldo2 1 0
Luan Dias 1 0
Filipe Luiz 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
67%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
5
50%
3
38%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коритиба - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0
Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0
Гойяс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0
Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 9 5 3 1 13 - 8 18
2. Палмейрас Сан-Паулу 9 4 4 1 13 - 5 16
3. Атлетико Минейро 9 4 4 1 13 - 8 16
4. Коритиба 9 4 2 3 13 - 11 14
5. Америка Минейро 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Сан-Паулу 9 3 5 1 15 - 11 14
7. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 10 - 8 14
8. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 8 - 11 13
9. Ботафого Рибейрао 0:0 9 3 4 2 11 - 9 13
10. Сантос 9 3 3 3 12 - 8 12
11. Фламенго 9 3 3 3 10 - 9 12
12. Флуминенсе 9 3 2 4 8 - 9 11
13. Аваи 9 3 2 4 10 - 13 11
14. Ред Булл Брагантино 9 2 4 3 10 - 10 10
15. Сеара 9 2 4 3 10 - 12 10
16. Гойяс 0:0 9 2 4 3 8 - 11 10
17. Жувентуде 9 2 4 3 9 - 14 10
18. Куяба 9 2 2 5 7 - 12 8
19. Атлетико Гойяненсе 9 1 4 4 6 - 12 7
20. Форталеза 9 1 2 6 6 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Сантос 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Америка Минейро 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Атлетико Минейро 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
8. Палмейрас Сан-Паулу 5 2 2 1 8 - 4 8
9. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
10. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Гойяс 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Ботафого Рибейрао 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
14. Ред Булл Брагантино 5 1 2 2 6 - 5 5
15. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 4 5
16. Жувентуде 5 1 2 2 4 - 7 5
17. Флуминенсе 4 1 1 2 3 - 4 4
18. Куяба 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
20. Форталеза 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 5 3 1 1 7 - 6 10
2. Ботафого Рибейрао 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
3. Интернасьонал Порту Алегре 5 2 2 1 5 - 4 8
4. Сеара 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Атлетико Минейро 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Фламенго 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
11. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Гойяс 0:0 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
14. Сан-Паулу 5 0 4 1 5 - 7 4
15. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
16. Атлетико Паранаэнсе 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Сантос 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Атлетико Гойяненсе 4 0 2 2 2 - 8 2
19. Коритиба 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 4 0 1 3 2 - 7 1
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Гойяс
1.73
6.50
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс онлайн

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