1:2
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаElvis II
24' Желтая карточкаКуэста Виктор
35' Желтая карточкаCaio Vinicius2
1:0
45' ГолКуэста Виктор
1:1
73' ГолРаул Педро
77' Желтая карточкаФернандес Лукас IV
1:2
84' ГолРаул Педро
90'+6
Ход матча
13'
24'
35'
45'
1:0
73'
84'
1:2
16
Угу
Мигель
55
Luis
Oyama
6
Че
Че
70
Vinicius5
89
Erison
23
Tadeu
I
2
Магиньо
29
Reynaldo2
10
Elvis
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
70 Vinicius5Нападающий
-
89 ErisonНападающий
-
29 Виктор ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
52 Igo Gabriel
-
-
27 Rikelmi
-
23 Romildo
-
14 Chayene
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Elvis IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 СиднейЗащитник
- Полузащитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
-
-
-
99 Luan Dias
-
14 Danilo IV
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Ботафого Рибейрао
Гойяс
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|5 (1)
|0.56
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.22
|Daniel Borges
|1
|0.11
|Куэста Виктор
|1
|0.11
|Виктор Жоао II
|1
|0.11
|Каррейро Патрик
|1
|0.11
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elvis II
|4 (3)
|0.44
|Раул Педро
|4
|0.44
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.11
|Nícolas I
|1
|0.11
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
Карточки
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Куэста Виктор
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Chayene
|2
|0
|Daniel Borges
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Vinicius5
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Erison
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Danilo IV
|3
|0
|Elvis II
|3
|0
|Раул Педро
|3
|0
|Caio Vinicius2
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Да Силва
|2
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|2
|0
|Dada Belmonte
|2
|0
|Матеус де Салес
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Магиньо
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Luan Dias
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
3
60%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
5
45%
4
40%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коритиба - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0
Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0
Гойяс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0
Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Атлетико Минейро
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|4.
|Коритиба
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|5.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|6.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|Гойяс
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|10.
|Сантос
|9
|3
|3
|3
|12 - 8
|12
|11.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|12.
|Фламенго
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|13.
|Флуминенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|14.
|Аваи
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|15.
|Ред Булл Брагантино
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|16.
|Сеара
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|17.
|Жувентуде
|9
|2
|4
|3
|9 - 14
|10
|18.
|Куяба
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Форталеза
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Америка Минейро
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|6.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Коринтианс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|10.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|13.
|Ред Булл Брагантино
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Ботафого Рибейрао
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|17.
|Флуминенсе
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|18.
|Куяба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Форталеза
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Ботафого Рибейрао
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|4.
|Сеара
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Атлетико Минейро
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Гойяс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Фламенго
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Жувентуде
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|Сан-Паулу
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|15.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Сантос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|19.
|Коритиба
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Аваи
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1