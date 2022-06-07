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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Ботафого Рибейрао
1:2
Конец матча
Гойяс
0'
13' Желтая карточка
Elvis II
24' Желтая карточка
Куэста Виктор
35' Желтая карточка
Caio Vinicius2
1:0
45' Гол
Куэста Виктор
1:1
73' Гол
Раул Педро
77' Желтая карточка
Фернандес Лукас IV
1:2
84' Гол
Раул Педро
90'+6
1
Фернандес
Роберто
III
20
Daniel
Borges
4
Кану
Рубенилсон
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
18
Фернандес
Лукас
IV
55
Luis
Oyama
6
Че
Че
70
Vinicius5
89
Erison
29
Виктор
Жоао
II
23
Tadeu
I
2
Магиньо
34
Sidimar
Fernando
Cigolini
29
Reynaldo2
4
Joao
Caetano
97
Dada
Belmonte
98
Matheus
Santos
15
Caio
Vinicius2
10
Elvis
II
36
Матеус
де
Салес
9
Nícolas
I
Ботафого Рибейрао
4-3-3
Гойяс
5-4-1

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Гойяс

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

СB
1:1
СB
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
1:0
БСА
2:0
КБ
0:0
КБ
2:0
БСА
1:0
БСА
1:1
СA
4:1
СA
3:0
СA
1:3
СA
1:4
СA
3:1
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 5 (1) 0.56
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.22
Daniel Borges 1 0.11
Куэста Виктор 1 0.11
Виктор Жоао II 1 0.11
Каррейро Патрик 1 0.11
Фернандес Лукас IV 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elvis II 4 (3) 0.44
Раул Педро 4 0.44
Аподи Диаллиссон 1 0.11
Nícolas I 1 0.11
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Диего Рибас 0 0
Vinicius XII 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Куэста Виктор 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Chayene 2 0
Daniel Borges 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Vinicius5 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Kayque 1 0
Каррейро Патрик 1 0
Erison 1 0
Luis Oyama 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Danilo IV 3 0
Elvis II 3 0
Раул Педро 3 0
Caio Vinicius2 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Да Силва 2 0
Бастос Фернандр Феллипе 2 0
Dada Belmonte 2 0
Матеус де Салес 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Магиньо 1 0
Joao Caetano 1 0
Reynaldo2 1 0
Luan Dias 1 0
Filipe Luiz 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
3
60%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
5
45%
4
40%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
2
17%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Коритиба - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0
Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0
Гойяс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0
Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 9 5 3 1 13 - 8 18
2. Палмейрас Сан-Паулу 9 4 4 1 13 - 5 16
3. Атлетико Минейро 9 4 4 1 13 - 8 16
4. Коритиба 9 4 2 3 13 - 11 14
5. Америка Минейро 9 4 2 3 11 - 10 14
6. Сан-Паулу 9 3 5 1 15 - 11 14
7. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 10 - 8 14
8. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 8 - 11 13
9. Гойяс 9 3 3 3 10 - 12 12
10. Сантос 9 3 3 3 12 - 8 12
11. Ботафого Рибейрао 9 3 3 3 12 - 11 12
12. Фламенго 9 3 3 3 10 - 9 12
13. Флуминенсе 9 3 2 4 8 - 9 11
14. Аваи 9 3 2 4 10 - 13 11
15. Ред Булл Брагантино 9 2 4 3 10 - 10 10
16. Сеара 9 2 4 3 10 - 12 10
17. Жувентуде 9 2 4 3 9 - 14 10
18. Куяба 9 2 2 5 7 - 12 8
19. Атлетико Гойяненсе 9 1 4 4 6 - 12 7
20. Форталеза 9 1 2 6 6 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Сантос 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Америка Минейро 4 3 1 0 8 - 3 10
6. Атлетико Минейро 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Палмейрас Сан-Паулу 5 2 2 1 8 - 4 8
9. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
10. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Ред Булл Брагантино 5 1 2 2 6 - 5 5
14. Атлетико Гойяненсе 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Жувентуде 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Ботафого Рибейрао 4 1 1 2 6 - 7 4
17. Флуминенсе 4 1 1 2 3 - 4 4
18. Куяба 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
20. Форталеза 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 5 3 1 1 7 - 6 10
2. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Ботафого Рибейрао 5 2 2 1 6 - 4 8
4. Сеара 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Интернасьонал Порту Алегре 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Атлетико Минейро 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Гойяс 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Фламенго 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
14. Сан-Паулу 5 0 4 1 5 - 7 4
15. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
16. Атлетико Паранаэнсе 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Сантос 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Атлетико Гойяненсе 4 0 2 2 2 - 8 2
19. Коритиба 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 4 0 1 3 2 - 7 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Куэста Виктор бьет в цель!
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