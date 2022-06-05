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ОАЭ
FIFA #71
 
Позже
Австралия
FIFA #34
Прогнозы 36
ОАЭ 11.1% (4)
X 33.3% (12)
Австралия 55.6% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ОАЭ
Ничья
Австралия
4.60
3.58
1.93
Все Коэффициенты

История личных встреч

ОАЭ
Австралия

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

КА
1:0
ОМА
2:0
ОМА
0:1
АЧК
2:0
КА
2:0
ММ
0:0
ТМС
0:0

Результаты последних матчей

ОАЭ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ОАЭ - Гамбия 1:1 ОАЭ - Южная Корея 1:0 Ирак - ОАЭ 1:0 Иран - ОАЭ 1:0
ОАЭ - Сирия 2:0 Катар - ОАЭ 5:0 Тунис - ОАЭ 1:0 Мавритания - ОАЭ 0:1 ОАЭ - Сирия 2:1 Ливан - ОАЭ 0:1 Южная Корея - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Ирак 2:2 ОАЭ - Иран 0:1 Сирия - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Ливан 0:0 ОАЭ - Вьетнам 3:2 Индонезия - ОАЭ 0:5 ОАЭ - Таиланд 3:1 ОАЭ - Малайзия 4:0 ОАЭ - Иордания 5:1
Австралия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2 Оман - Австралия 2:2
Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ОАЭ - Австралия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 36
    ОАЭ 11.1% (4)
    X 33.3% (12)
    Австралия 55.6% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ОАЭ
    Ничья
    Австралия
    4.60
    3.58
    1.93
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ОАЭ - Австралия онлайн

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    Прогнозы на матч ОАЭ - Австралия

    Исход игры
    ОАЭ
    11.4% (4)
    Ничья
    31.4% (11)
    Австралия
    57.1% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (19)
    Меньше
    44.12% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (28)
    Нет
    17.65% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Австралия
    34.3% (12)
    1:1 Ничья
    25.7% (9)
    2:1 ОАЭ
    8.6% (3)
    0:1 Австралия
    8.6% (3)
    0:2 Австралия
    5.7% (2)
    2:2 Ничья
    5.7% (2)
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    ОАЭ
    Австралия
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