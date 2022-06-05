История личных встреч
ОАЭ
Австралия
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
ОАЭ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ОАЭ - Гамбия 1:1 ОАЭ - Южная Корея 1:0 Ирак - ОАЭ 1:0 Иран - ОАЭ 1:0
ОАЭ - Сирия 2:0 Катар - ОАЭ 5:0 Тунис - ОАЭ 1:0 Мавритания - ОАЭ 0:1 ОАЭ - Сирия 2:1 Ливан - ОАЭ 0:1 Южная Корея - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Ирак 2:2 ОАЭ - Иран 0:1 Сирия - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Ливан 0:0 ОАЭ - Вьетнам 3:2 Индонезия - ОАЭ 0:5 ОАЭ - Таиланд 3:1 ОАЭ - Малайзия 4:0 ОАЭ - Иордания 5:1
Австралия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2 Оман - Австралия 2:2
Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0
Прогнозы на матч ОАЭ - Австралия
Исход игры
ОАЭ
11.4% (4)
Ничья
31.4% (11)
Австралия
57.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (19)
Меньше
44.12% (15)
Обе команды забьют
Да
82.35% (28)
Нет
17.65% (6)
Популярный счёт
1:2 Австралия
34.3% (12)
1:1 Ничья
25.7% (9)
2:1 ОАЭ
8.6% (3)
0:1 Австралия
8.6% (3)
0:2 Австралия
5.7% (2)
2:2 Ничья
5.7% (2)
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