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  3. Италия: Серия B: Понижение: Плей-офф: Финал

Стадион:
Виченца Виртус
0:0
Перерыв
Козенца
0'

Ход матча

6'
 
Валлоккия Андреа
Бултам Реда

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 66 Владение мячом, % 34
21
Контини
Никита
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
15
Брускаджин
Маттео
35
Маджио
Кристиан
16
Бикел
Жаниу
7
Кавион
Микеле
94
Лукаку
Джордан
11
Раноккья
Филиппо
70
Да
Крус
Алессио
9
Дьяв
Давиде
31
Матосевич
Кристьян
5
Риджионе
Микеле
23
Кампорезе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
27
Биттанте
Лука
36
Конголо
Родни
16
Вентури
Майкл
6
Бултам
Реда
94
Льотти
Даниэле
32
Ларривей
Хоакин
10
Касо
Джузеппе
Виченца Виртус
3-4-2-1
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Виченца Виртус
Козенца

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:1

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Алессандрия - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Комо - Виченца Виртус 0:2 Виченца Виртус - Перуджа 1:2
Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Кротоне 1:1 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1
Козенца
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1
Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Касо Джузеппе бьет в цель!
  • 6'
    Бултам Реда уходит с поля. Валлоккия Андреа выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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