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  3. Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф: 1/4 финала

Стадион:
Асколи
0:1
Второй тайм: 48'
Беневенто
0'
25' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
31' Желтая карточка
Кало Джакомо
36' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
0:1
38' Гол
Лападула Джанлука
48'

Ход матча

25'
Беллучи Джузеппе
 
31'
 
Кало Джакомо
36'
 
Акампора Дженнаро
38'
0:1
Лападула Джанлука
(Машанджело Эдоардо)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Беневенто
6.07
3.63
2.69
Все Коэффициенты
1
Леали
Никола
6
Баскиротто
Федерико
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
32
Калигара
Фабрицио
30
Шарич
Дарио
37
Майстро
Фабио
74
Цаджу
Франк
9
Дионизи
Федерико
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
32
Машанджело
Эдоардо
23
Ионице
Артур
5
Кало
Джакомо
4
Акампора
Дженнаро
8
Тельо
Андрес
9
Лападула
Джанлука
16
Импрота
Риккардо
Асколи
4-3-1-2
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

Асколи
Беневенто

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
0:2
СB
0:2
СB
2:4
СB
4:0
СB
2:2
СB
1:2
СB
1:1
СB
0:0
ППД
0:3
ППД
2:0

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1
Асколи - Реджина 2:0 Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4
Беневенто
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Беневенто - СПАЛ 2013 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4
Козенца - Беневенто 1:0 Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Беневенто
6.07
3.63
2.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Асколи 0:1 Беневенто онлайн

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