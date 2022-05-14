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  3. Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф: 1/4 финала

Стадион:
Брешия
0:1
Первый тайм: 37'
Перуджа
0'
0:1
10' Гол
Куан Кристиан
23' Желтая карточка
Трамони Маттео
30' Желтая карточка
Адорни Давиде
37'

Ход матча

10'
0:1
Куан Кристиан
(Бегетто Андреа)
23'
Трамони Маттео
 
30'
Адорни Давиде
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Перуджа
4.61
3.40
4.48
Все Коэффициенты
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
27
Трамони
Маттео
8
Паласио
Родриго
9
Морео
Стефано
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
8
Буррай
Сальваторе
6
Сегре
Джакопо
13
Бегетто
Андреа
11
Оливьери
Марко
28
Куан
Кристиан
9
Де
Лука
Мануэль
Брешия
4-3-1-2
Перуджа
3-4-2-1

История личных встреч

Брешия
Перуджа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

СB
2:1
СB
1:0
К
3:0
К
2:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:2
СB
4:0
СB
1:2
СB
1:0

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1
Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2
Перуджа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2
Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Трамони Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Куан Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Перуджа
4.61
3.40
4.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брешия 0:1 Перуджа онлайн

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