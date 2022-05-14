Стадион: Марио Ригамонти
0:1
10' ГолКуан Кристиан
23' Желтая карточкаТрамони Маттео
30' Желтая карточкаАдорни Давиде
40' Желтая карточкаДель Орко Кристиан
45' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
1:1
45' ПенальтиПаяч Марко
90' Желтая карточкаМорео Стефано
90' Желтая карточкаПроя Федерико
1:2
102' ГолМатос Ридер
2:2
107' ГолАйе Флориан
3:2
119' ГолБьянки Флавио
Ход матча
10'
0:1
23'
30'
45'
1:1
59'
90'
90'
102'
1:2
107'
2:2
119'
3:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
12 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
24 Нарушения правил 20
-
51 Владение мячом, % 49
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
11 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
История личных встреч
Брешия
Перуджа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1
Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2
Перуджа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2
Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2