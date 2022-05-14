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  3. Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф: 1/4 финала

Стадион:
Брешия
3:2
Итог доп. времени
Перуджа
0'
0:1
10' Гол
Куан Кристиан
23' Желтая карточка
Трамони Маттео
30' Желтая карточка
Адорни Давиде
40' Желтая карточка
Дель Орко Кристиан
45' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
1:1
45' Пенальти
Паяч Марко
90' Желтая карточка
Морео Стефано
90' Желтая карточка
Проя Федерико
1:2
102' Гол
Матос Ридер
2:2
107' Гол
Айе Флориан
3:2
119' Гол
Бьянки Флавио
120'
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
27
Трамони
Маттео
8
Паласио
Родриго
9
Морео
Стефано
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
8
Буррай
Сальваторе
6
Сегре
Джакопо
13
Бегетто
Андреа
11
Оливьери
Марко
28
Куан
Кристиан
9
Де
Лука
Мануэль
Брешия
4-3-1-2
Перуджа
3-4-2-1

История личных встреч

Брешия
Перуджа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

СB
2:1
СB
1:0
К
3:0
К
2:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:2
СB
4:0
СB
1:2
СB
1:0

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1
Брешия - Парма 1:0 Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2
Перуджа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2
Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2
  • Дополнительное время
  • Свисток
    122'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    119'
    ГОООООЛ - Флавио Бьянки забивает
  • Описание гола
    107'
    ГОООООЛ - Айе Флориан забивает
  • Свисток
    107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Сабелли Стефано уходит с поля. Флавио Бьянки выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Описание гола
    102'
    ГОООООЛ - Матос Ридер забивает
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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