Бакаев и Хлусевич прорвали левый фланг обороны, Даниил в борьбе с Канаплиным оставил мяч в поле, а Бакаев прострелил во вратарскую, но снаряд достался Опарину.

Зотов качнул Пруцева в штрафной и подошвой оставил мяч Канаплину, тот пробил выше ворот, но касание защитника арбитры углядели - угловой.

После розыгрыша углового Зотов оказался один на правом краю штрафной, однако Николсон прервал прострел Александра.

Феррейра после навеса с углового боролся за мяч на ближней штанге, но спартаковцы справились, а апелляции аргентинца по поводу игры рукой ни к чему не привели.

Хлусевич и Бакаев снова комбинируют на правом фланге атаки, но Зелимхан забирается в положение "вне игры".

Промес после передачи из глубины вываливается на рандеву с Опариным и низом пробивает мимо голкипера, однако мяч прокатывается рядом со створом!

Мартинс и Ланин после жесткого единоборства в центре поля остались лежать на газоне, а после завершения предыдущего эпизода спартаковец получил желтую карточку.

Теперь уже Опарин начудил за пределами штрафной, едва не подарив мяч Николсону, но отскок получился удачным для "Енисея".

Шакуро не смог прервать передачу на ход Бакаеву, Зелимхан ворвался в штрафную, не стал делиться мячом с Николсоном, а удар низом парировал Опарин!

Снова момент у ворот гостей! Николсон на полном ходу врывается в штрафную с правого края и пробивает сильно, но Опарин отбивает мяч!

Новая атака "Спартака" завершается подачей с левого фланга - Опарин уверенно забирает мяч на выходе.

Канаплин получает мяч от Иванова на линии штрафной и пробивает низом в дальний угол, однако Максименко отбивает снаряд в сторону.

Промес с правого фланга исполняет диагональ на ход Николсону, тот врывается в штрафную, но пробить Шамару не позволяет Бевеев.

Попытку дальнего удара предпринял Глушков, однако мяч угодил в Жиго, в продолжение атаки красноярцы безадресно забросить мяч в штрафную.

23' Впервые в этом розыгрыше Кубка России "Енисей" оказывается в роли догоняющего, посмотрим, как команда Вадима Гаранина справится с этой ситуацией.

21' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КУИНСИ ПРОМЕС!

Мартинс из центрального круга исполняет проникающий пас на ход Промесу, тот выбегает на рандеву с Опариным и отправляет мяч под перекладину!

21' Какой момент у "Спартака"! Бакаев имел шанс выскочить на рандеву с Опариным, но Бевеев успел выставить ногу, Николсон на добивании стрелял уже в пустой угол, но не попал!

20' После розыгрыша углового Мозес ворвался в штрафную и пробил с правого края, однако мяч угодил в ногу Кичину.

19' Николсон сильно простреливает от лицевой, Феррейра головой выносит мяч, аргентинцу требуется некоторое время, чтобый прийти в себя.

19' После навеса с углового и верхового единоборства мяч пришел на дальнюю штангу к Джикии, удар которого удалось заблокировать защитнику.

18' Ошиблись красноярцы у своей штрафной, Николсон перехватил мяч, покатил чуть назад на Промеса, дальше Пруцев отдал на Мозеса, удар которого заблокировали.

17' Через центр атаковали спартаковцы, Николсон имел шанс войти в штрафную, но Феррейра опередил ямайца.

15' Стартовые четверть часа явно остаются за "Енисеем", не прочь красноярцы снять очередной скальп с клуба РПЛ. Ранее от "львов" в этом розыгрыше уже пострадали "Крылья Советов", "Локомотив" и "Рубин".