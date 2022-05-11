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РОССИЯ: Кубок

2021-2022
Спартак Москва
1:0
Первый тайм
Енисей

Ход матча

21'
Промес Куинси
(Мартинс Кристофер)
1:0
40'
Мартинс Кристофер
 
Прогнозы 184
Спартак Москва 78.8% (145)
X 7.1% (13)
Енисей 14.1% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Енисей
1.73
7.59
8.00
Все Коэффициенты
Новости
Спартак Москва
Енисей

История личных встреч

Спартак Москва
Енисей

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 3 1
Николсон Шамар 3 1
Ларссон Джордан 1 0.33
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.33
Мартинс Кристофер 0 0
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окладников Андрей 3 0.5
Иванов Егор III 1 0.17
Комков Михаил 1 0.17
Скворцов Алексей 1 0.17
Кичин Валерий 1 0.17
Глушков Никита Андреевич 1 0.17
Ломакин Александр 1 (1) 0.17
Зотов Александр 0 0
Раздорских Никита 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакаев Зелимхан 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
14%
1
11%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1
Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0
Енисей
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1
Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1
1/8 финала
3 Балтика
0 Чайка
3 Динамо Москва
0 Нижний Новгород
1 Алания
0 Арсенал Тула
6 Зенит
0 КАМАЗ
1 Сочи
2 ЦСКА Москва
6 Спартак Москва
1 ФК Кубань
0 Локомотив Москва
4 Енисей
2 Рубин
1 Ротор
1/4 финала
5 Балтика
6 Динамо Москва
8 Алания
7 Зенит
0 ЦСКА Москва
1 Спартак Москва
3 Енисей
1 Рубин
1/2 финала
3 Динамо Москва
0 Алания
0 Спартак Москва
0 Енисей
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    40'
    Мартинс и Ланин после жесткого единоборства в центре поля остались лежать на газоне, а после завершения предыдущего эпизода спартаковец получил желтую карточку.
  • Опасный момент
    39'
    Промес после передачи из глубины вываливается на рандеву с Опариным и низом пробивает мимо голкипера, однако мяч прокатывается рядом со створом!
  • Офсайд
    37'
    Хлусевич и Бакаев снова комбинируют на правом фланге атаки, но Зелимхан забирается в положение "вне игры".
  • Угловой
    36'
    Феррейра после навеса с углового боролся за мяч на ближней штанге, но спартаковцы справились, а апелляции аргентинца по поводу игры рукой ни к чему не привели.
  • Угловой
    35'
    После розыгрыша углового Зотов оказался один на правом краю штрафной, однако Николсон прервал прострел Александра.
  • 34'
    Зотов качнул Пруцева в штрафной и подошвой оставил мяч Канаплину, тот пробил выше ворот, но касание защитника арбитры углядели - угловой.
  • 33'
    Бакаев и Хлусевич прорвали левый фланг обороны, Даниил в борьбе с Канаплиным оставил мяч в поле, а Бакаев прострелил во вратарскую, но снаряд достался Опарину.
  • 31'
    Попытку дальнего удара предпринял Глушков, однако мяч угодил в Жиго, в продолжение атаки красноярцы безадресно забросить мяч в штрафную.
  • 30'
    Промес с правого фланга исполняет диагональ на ход Николсону, тот врывается в штрафную, но пробить Шамару не позволяет Бевеев.
  • 29'
    Канаплин получает мяч от Иванова на линии штрафной и пробивает низом в дальний угол, однако Максименко отбивает снаряд в сторону.
  • 28'
    Новая атака "Спартака" завершается подачей с левого фланга - Опарин уверенно забирает мяч на выходе.
  • Опасный момент
    27'
    Снова момент у ворот гостей! Николсон на полном ходу врывается в штрафную с правого края и пробивает сильно, но Опарин отбивает мяч!
  • 26'
    Многовато стало провалов в обороне "Енисея", игра капитально уплывает из-под контроля сибиряков.
  • Опасный момент
    25'
    Шакуро не смог прервать передачу на ход Бакаеву, Зелимхан ворвался в штрафную, не стал делиться мячом с Николсоном, а удар низом парировал Опарин!
  • 24'
    Теперь уже Опарин начудил за пределами штрафной, едва не подарив мяч Николсону, но отскок получился удачным для "Енисея".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Впервые в этом розыгрыше Кубка России "Енисей" оказывается в роли догоняющего, посмотрим, как команда Вадима Гаранина справится с этой ситуацией.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! КУИНСИ ПРОМЕС!
      Мартинс из центрального круга исполняет проникающий пас на ход Промесу, тот выбегает на рандеву с Опариным и отправляет мяч под перекладину!
    • Опасный момент
      21'
      Какой момент у "Спартака"! Бакаев имел шанс выскочить на рандеву с Опариным, но Бевеев успел выставить ногу, Николсон на добивании стрелял уже в пустой угол, но не попал!
    • Угловой
      20'
      После розыгрыша углового Мозес ворвался в штрафную и пробил с правого края, однако мяч угодил в ногу Кичину.
    • 19'
      Николсон сильно простреливает от лицевой, Феррейра головой выносит мяч, аргентинцу требуется некоторое время, чтобый прийти в себя.
    • Угловой
      19'
      После навеса с углового и верхового единоборства мяч пришел на дальнюю штангу к Джикии, удар которого удалось заблокировать защитнику.
    • 18'
      Ошиблись красноярцы у своей штрафной, Николсон перехватил мяч, покатил чуть назад на Промеса, дальше Пруцев отдал на Мозеса, удар которого заблокировали.
    • 17'
      Через центр атаковали спартаковцы, Николсон имел шанс войти в штрафную, но Феррейра опередил ямайца.
    • 15'
      Стартовые четверть часа явно остаются за "Енисеем", не прочь красноярцы снять очередной скальп с клуба РПЛ. Ранее от "львов" в этом розыгрыше уже пострадали "Крылья Советов", "Локомотив" и "Рубин".
    • Угловой
      13'
      С угловым спартаковцы снова справляются не сразу, Глушков откатил мяч к углу штрафной, а удар Иванова в касание блокирует защитник.
    • Опасный момент
      12'
      Зотов со штрафного наносит хороший удар поверх "стенки" под перекладину, однако Максименко перевел мяч через планку!
    • Фол, нарушение
      11'
      Канаплин смещается с левого фланга в центр и зарабатывает штрафной после фола Хлусевича. До ворот порядка 25 метров, мяч установлен левее центра.
    • Офсайд
      10'
      Прострел Мозеса с левого края штрафной прерывает Кичин, при этом у нигерийца зафиксирован офсайд в момент паса Джикии.
    • 10'
      Зотов завершает новую атаку "Енисея" ударом с дальней дистанции - мяч проходит левее створа.
    • Угловой
      9'
      С навесом Зотова с углового справляется Николсон, а Шакуро с подбора нанес неточный удар, но контратаки не допустил.
    • 8'
      Сильный прострел с левого фланга исполняет Шакуро, мяч после рикошета отскочил во вратарскую, а Джикия решил не рисковать, выбив снаряд за лицевую.
    • Угловой
      7'
      Иванов с углового исполнил слишком высокую подачу, но подбор остался за игроками "Енисея". Затем всё-таки случилась потеря, но и контратаку "Спартака" неточной передачей на Бакаева загубил Николсон.
    • 6'
      Бевеев с правого фланга исполняет подачу в штрафную хозяев, Окладников вроде бы опережает Кофрие, однако мяч от ноги бельгийца уходит на угловой.
    • 5'
      Напомним, что "Спартак" начал свой путь в Кубке России с 1/8 финала - там была разгромлена "Кубань" (6:1) с хет-триком Николсона, а в четвертьфинале команда Паоло Ваноли обыграла ЦСКА благодаря голу Бакаева с пенальти.
    • Офсайд
      4'
      Николсон после заброса Джикии вывалился один на один с Опариным, однако голкипер "Енисея" спас команду, а уже после окончания момента бригада арбитров возвестила о положении "вне игры".
    • 3'
      Зотов исполняет безадресный заброс со своей половины поля, никого в зоне на левом полуфланге не оказалось.
    • 2'
      "Енисей" контролирует мяч на своей половине поля, пытаясь преодолеть попытки спартаковского прессинга.
    • 1'
      Бакаев разогнал контратаку "Спартака", дальше покатил на Промеса, голландец попытался вернуть мяч обратно Зелимхану, однако Кичин выбил снаряд за боковую.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в полуфинальном матче Кубка России московский "Спартак" принимает красноярский "Енисей". Прямую текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
    Прогнозы 184
    Спартак Москва 78.8% (145)
    X 7.1% (13)
    Енисей 14.1% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Енисей
    1.73
    7.59
    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Спартак Москва 1:0 Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак Москва 1:0 Енисей

    Исход игры
    Спартак Москва
    78.8% (145)
    Ничья
    7.1% (13)
    Енисей
    14.1% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.56% (65)
    Меньше
    41.44% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    18.5% (34)
    2:0 Спартак Москва
    15.2% (28)
    3:1 Спартак Москва
    11.4% (21)
    1:0 Спартак Москва
    6% (11)
    1:1 Ничья
    3.3% (6)
    3:0 Спартак Москва
    2.2% (4)
    1:2 Енисей
    1.1% (2)
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    Спартак Москва
    Енисей
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