1:0
Первый тайм
Ход матча
21'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ланин ОлегПолузащитник
-
69 Шакуро ПавелПолузащитник
-
21 Иванов ЕгорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Лапшов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаранин Вадим
История личных встреч
Спартак Москва
Енисей
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|3
|1
|Николсон Шамар
|3
|1
|Ларссон Джордан
|1
|0.33
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.33
|Мартинс Кристофер
|0
|0
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окладников Андрей
|3
|0.5
|Иванов Егор III
|1
|0.17
|Комков Михаил
|1
|0.17
|Скворцов Алексей
|1
|0.17
|Кичин Валерий
|1
|0.17
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.17
|Ломакин Александр
|1 (1)
|0.17
|Зотов Александр
|0
|0
|Раздорских Никита
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кичин Валерий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
14%
1
11%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1
Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Нижний Новгород - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1 Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0
Енисей
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Краснодар-2 - Енисей 4:0 Енисей - КАМАЗ 0:0 Ротор - Енисей 2:3 Енисей - Рубин 3:1
Енисей - Нефтехимик 2:0 Енисей - Акрон 3:2 Енисей - Оренбург 1:2 Томь - Енисей 0:1 Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Спартак Москва 1:0 Енисей
Исход игры
Спартак Москва
78.8% (145)
Ничья
7.1% (13)
Енисей
14.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
58.56% (65)
Меньше
41.44% (46)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
18.5% (34)
2:0 Спартак Москва
15.2% (28)
3:1 Спартак Москва
11.4% (21)
1:0 Спартак Москва
6% (11)
1:1 Ничья
3.3% (6)
3:0 Спартак Москва
2.2% (4)
1:2 Енисей
1.1% (2)
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