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  3. Англия: .Чемпионшип: Плей-офф: 1/2 финала

Стадион:
Лутон Таун
 
Позже
Хаддерсфилд Таун
Прогнозы 48
Лутон Таун 31.3% (15)
X 41.7% (20)
Хаддерсфилд Таун 27.1% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лутон Таун
Ничья
Хаддерсфилд Таун
3.22
3.17
3.32
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

Ч
2:0
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
0:2
Ч
2:1
ПЛ
0:1

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лутон Таун - Рединг 1:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Лутон Таун - Блэкпул 1:1 Кардифф Сити - Лутон Таун 0:1
Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 2:0 Питерборо Юнайтед - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Миллуолл 2:2 Халл Сити - Лутон Таун 1:3 Лутон Таун - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - КПР 1:2 Ковентри - Лутон Таун 0:1 Мидлсбро - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Челси 2:3 Лутон Таун - Дерби 1:0 Сток Сити - Лутон Таун 1:2 Лутон Таун - Вест Бромвич 2:0 Бирмингем - Лутон Таун 3:0 Лутон Таун - Барнсли 2:1 Кембридж Юнайтед - Лутон Таун 0:3
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 2:0 Ковентри - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Барнсли 2:1 Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 0:2
Хаддерсфилд Таун - КПР 2:2 Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 2:0 Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 0:1 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Миллуолл - Хаддерсфилд Таун 2:0 Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун 2:2 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед 3:0 Бирмингем - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 0:0 Хаддерсфилд Таун - Барнсли 1:0 Хаддерсфилд Таун - Дерби 2:0 Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2022, осталось 2 дня 19 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Лутон Таун 31.3% (15)
    X 41.7% (20)
    Хаддерсфилд Таун 27.1% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лутон Таун
    Ничья
    Хаддерсфилд Таун
    3.22
    3.17
    3.32
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун онлайн

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    Прогнозы на матч Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун

    Исход игры
    Лутон Таун
    31.3% (15)
    Ничья
    41.7% (20)
    Хаддерсфилд Таун
    27.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.91% (15)
    Меньше
    68.09% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    70.21% (33)
    Нет
    29.79% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (18)
    1:2 Хаддерсфилд Таун
    12.5% (6)
    0:1 Хаддерсфилд Таун
    10.4% (5)
    1:0 Лутон Таун
    10.4% (5)
    2:1 Лутон Таун
    10.4% (5)
    2:0 Лутон Таун
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
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    Хаддерсфилд Таун
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