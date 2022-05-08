Стадион: Кенилуорт Роуд
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История личных встреч
Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лутон Таун - Рединг 1:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Лутон Таун - Блэкпул 1:1 Кардифф Сити - Лутон Таун 0:1
Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 2:0 Питерборо Юнайтед - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Миллуолл 2:2 Халл Сити - Лутон Таун 1:3 Лутон Таун - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - КПР 1:2 Ковентри - Лутон Таун 0:1 Мидлсбро - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Челси 2:3 Лутон Таун - Дерби 1:0 Сток Сити - Лутон Таун 1:2 Лутон Таун - Вест Бромвич 2:0 Бирмингем - Лутон Таун 3:0 Лутон Таун - Барнсли 2:1 Кембридж Юнайтед - Лутон Таун 0:3
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 2:0 Ковентри - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Барнсли 2:1 Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 0:2
Хаддерсфилд Таун - КПР 2:2 Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 2:0 Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 0:1 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Миллуолл - Хаддерсфилд Таун 2:0 Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун 2:2 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед 3:0 Бирмингем - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 0:0 Хаддерсфилд Таун - Барнсли 1:0 Хаддерсфилд Таун - Дерби 2:0 Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 1:1
Прогнозы на матч Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун
Исход игры
Лутон Таун
31.3% (15)
Ничья
41.7% (20)
Хаддерсфилд Таун
27.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
31.91% (15)
Меньше
68.09% (32)
Обе команды забьют
Да
70.21% (33)
Нет
29.79% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (18)
1:2 Хаддерсфилд Таун
12.5% (6)
0:1 Хаддерсфилд Таун
10.4% (5)
1:0 Лутон Таун
10.4% (5)
2:1 Лутон Таун
10.4% (5)
2:0 Лутон Таун
6.3% (3)
2:2 Ничья
4.2% (2)
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