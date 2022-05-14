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  3. Англия: .Чемпионшип: Плей-офф: 1/2 финала

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
 
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Ноттингем Форест
Прогнозы 114
Шеффилд Юнайтед 73.7% (84)
X 21.1% (24)
Ноттингем Форест 5.3% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Ноттингем Форест
3.46
3.16
3.77
Все Коэффициенты
Новости
18
Фодеринхэм
Уэсли
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
23
Осборн
Бен
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
8
Берге
Сандер
27
Гиббс-Уайт
Морган
29
Ндиайе
Илиман
30
Самба
Брис
4
Уорролл
Джо
27
Кук
Стив
26
Маккена
Скотт
2
Спенс
Джед
22
Йейтс
Райан
37
Гарнер
Джеймс
8
Колбэк
Джек
11
Синкернагель
Филип
20
Джонсон
Бреннан
16
Сарридж
Сэм
Шеффилд Юнайтед
3-4-1-2
Ноттингем Форест
3-4-1-2

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
2:1
К
3:1
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
0:0
Ч
0:1

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 КПР - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 1:0 Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед 1:1
Шеффилд Юнайтед - Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Шеффилд Юнайтед - КПР 1:0 Сток Сити - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Барнсли 2:0 Блэкпул - Шеффилд Юнайтед 0:0 Ковентри - Шеффилд Юнайтед 4:1 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 4:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Миллуолл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 1:0 Шеффилд Юнайтед - Суонси 4:0 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1
Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0 Ноттингем Форест - Ковентри 2:0 Блэкпул - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - КПР 3:1 Ноттингем Форест - Рединг 4:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2 Блэкберн - Ноттингем Форест 0:2 Ноттингем Форест - Лестер 4:1
  • Первый тайм
  • 2'
    Это первый стыковой матч между этими командами за выход в АПЛ. По мнению букмекеров именно у "Шеффлинда" есть преимущество. 
  • Первый тайм начался
    Стартовый свисток прозвучал. Матч начался. 
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Отправляемся с  Вами в Англию, где будем наблюдать за противостоянием "Шеффилд Юнайтеда" и "Ноттигема". Комментировать встречу буду я, Егор Филатов. 
Прогнозы 114
Шеффилд Юнайтед 73.7% (84)
X 21.1% (24)
Ноттингем Форест 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Ноттингем Форест
3.46
3.16
3.77
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест онлайн

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Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
73.9% (82)
Ничья
20.7% (23)
Ноттингем Форест
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.34% (47)
Меньше
55.66% (59)
Обе команды забьют
Да
62.26% (66)
Нет
37.74% (40)
Популярный счёт
2:1 Шеффилд Юнайтед
35.1% (39)
1:0 Шеффилд Юнайтед
25.2% (28)
1:1 Ничья
17.1% (19)
2:0 Шеффилд Юнайтед
6.3% (7)
0:1 Ноттингем Форест
3.6% (4)
3:1 Шеффилд Юнайтед
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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