  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия: .Чемпионшип: Плей-офф: 1/2 финала

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 34
Шеффилд Юнайтед 76.5% (26)
X 17.6% (6)
Ноттингем Форест 5.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Ноттингем Форест
3.65
3.12
3.84
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
2:1
К
3:1
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
0:0
Ч
0:1

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 КПР - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 1:0 Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед 1:1
Шеффилд Юнайтед - Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Шеффилд Юнайтед - КПР 1:0 Сток Сити - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Барнсли 2:0 Блэкпул - Шеффилд Юнайтед 0:0 Ковентри - Шеффилд Юнайтед 4:1 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 4:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Миллуолл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 1:0 Шеффилд Юнайтед - Суонси 4:0 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1
Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0 Ноттингем Форест - Ковентри 2:0 Блэкпул - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - КПР 3:1 Ноттингем Форест - Рединг 4:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2 Блэкберн - Ноттингем Форест 0:2 Ноттингем Форест - Лестер 4:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2022, осталось 2 дня 12 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Шеффилд Юнайтед 76.5% (26)
    X 17.6% (6)
    Ноттингем Форест 5.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Ноттингем Форест
    3.65
    3.12
    3.84
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    76.5% (26)
    Ничья
    17.6% (6)
    Ноттингем Форест
    5.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (17)
    Меньше
    50% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    67.65% (23)
    Нет
    32.35% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    50% (17)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    20.6% (7)
    1:1 Ничья
    17.6% (6)
    2:0 Шеффилд Юнайтед
    5.9% (2)
    0:1 Ноттингем Форест
    5.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шеффилд Юнайтед
    Ноттингем Форест
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     