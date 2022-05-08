Стадион: Брэмолл Лейн
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 КПР - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 1:0 Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед 1:1
Шеффилд Юнайтед - Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Шеффилд Юнайтед - КПР 1:0 Сток Сити - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Барнсли 2:0 Блэкпул - Шеффилд Юнайтед 0:0 Ковентри - Шеффилд Юнайтед 4:1 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 4:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Миллуолл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 1:0 Шеффилд Юнайтед - Суонси 4:0 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1
Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0 Ноттингем Форест - Ковентри 2:0 Блэкпул - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - КПР 3:1 Ноттингем Форест - Рединг 4:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2 Блэкберн - Ноттингем Форест 0:2 Ноттингем Форест - Лестер 4:1
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
76.5% (26)
Ничья
17.6% (6)
Ноттингем Форест
5.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (17)
Меньше
50% (17)
Обе команды забьют
Да
67.65% (23)
Нет
32.35% (11)
Популярный счёт
2:1 Шеффилд Юнайтед
50% (17)
1:0 Шеффилд Юнайтед
20.6% (7)
1:1 Ничья
17.6% (6)
2:0 Шеффилд Юнайтед
5.9% (2)
0:1 Ноттингем Форест
5.9% (2)
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