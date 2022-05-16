Тоффоло Харри хорошо сыграл на перехвате на чужой половине поля, неудачно в этой ситуации сыграл Бурк Рис подарив мяч нападающему.

Опасный момент создали гости, довели дело до удара, но Николлс Ли надёжно отбивает мяч, разряжая обстановку у своих ворот.

Уорд Даниэль наносит удар выше ворот после передачи из глубины Синани Данела.

Игра немного утихла, команды не форсируют события предпочитая надёжный перепас в центре поля.

Уорд Даниэль выполнил навес в штрафную, но никого из партнёров там не оказалось на подборе был Бурк Рис.

Пипа нарушает правила в центре поля. Судья фиксирует нарушение за активную игру руками при борьбе за мяч.

Последний визит “Хаддерсфилд” в АПЛ был в 2018-2019 сезоне. Где они вылетели в Чемпионшип. И в этом же сезоне “Лутон” выигрывает 1 Лигу. И остаётся в Чемпионшипе до сегодняшнего времени.

15' Угловой выполнить хозяевам достойно не удалось, мяч просто перелетел всех и ушел за лицевую линию ворот.

13' Пипа выполнил мягкий заброс в штрафную с правого фланга, но Брэдли Сонни прочитал игру и выполнил перехват и отбил мяч на угловой.

12' Просто убойный момент сейчас произошёл!! Корник Харри на левом фланге выполнил передачу на Хилтон Дэнни, он пробил с линии вратарской, но Николлс Ли отбивает мяч в непростой ситуации.

10' Хилтон Дэнни ворвался в штрафную, но пройти Колуилл Леви ему не удалось, после заблокированного удара мяч уходит в аут.

9' Хилтон Дэнни избежал офсайда и нанёс удар из выгодной позиции, но по воротам не попал. Удар от ворот.

8' Тоффоло Харри зарабатывает штрафной удар на своей половине поля, на нём нарушил правила Кэмбелл Аллан ударив по ногам.

6' Тоффоло Харри выполнил навес в штрафную находясь на левом фланге, Брэдли Сонни в изящном прыжке головой отбивает мяч, отводя угрозу от своих ворот.