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  3. Англия: .Чемпионшип: Плей-офф: 1/2 финала

Стадион:
Хаддерсфилд Таун
0:0
Первый тайм: 27'
Лутон Таун
0' 27'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогнозы 121
Хаддерсфилд Таун 82.6% (100)
X 10.7% (13)
Лутон Таун 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хаддерсфилд Таун
Ничья
Лутон Таун
3.18
3.43
3.48
Все Коэффициенты
Новости
21
Николлс
Ли
32
Лис
Том
6
Хогг
Джонатан
26
Колуилл
Леви
2
Пипа
19
Холмс
Дуэйн
37
Jonathan
Russell
8
О'Брайен
Льюис
3
Тоффоло
Харри
24
Синани
Данел
25
Уорд
Даниэль
27
Ингрэм
Мэтт
16
Бурк
Рис
5
Брэдли
Сонни
4
Нейсмит
Кэл
2
Бри
Джеймс
22
Кэмбелл
Аллан
12
Снодграсс
Роберт
18
Кларк
Джордан
29
Бэлл
Амари
9
Хилтон
Дэнни
7
Корник
Харри
Хаддерсфилд Таун
3-5-2
Лутон Таун
3-1-4-2

История личных встреч

Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
0:2
Ч
2:1
ПЛ
0:1

Результаты последних матчей

Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 2:0 Ковентри - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Барнсли 2:1
Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - КПР 2:2 Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 2:0 Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 0:1 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Миллуолл - Хаддерсфилд Таун 2:0 Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун 2:2 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед 3:0 Бирмингем - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 0:0 Хаддерсфилд Таун - Барнсли 1:0 Хаддерсфилд Таун - Дерби 2:0
Лутон Таун
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун 1:1 Лутон Таун - Рединг 1:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Лутон Таун - Блэкпул 1:1
Кардифф Сити - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 2:0 Питерборо Юнайтед - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Миллуолл 2:2 Халл Сити - Лутон Таун 1:3 Лутон Таун - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - КПР 1:2 Ковентри - Лутон Таун 0:1 Мидлсбро - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Челси 2:3 Лутон Таун - Дерби 1:0 Сток Сити - Лутон Таун 1:2 Лутон Таун - Вест Бромвич 2:0 Бирмингем - Лутон Таун 3:0 Лутон Таун - Барнсли 2:1
  • Первый тайм
  • 25'
    Последний визит “Хаддерсфилд” в АПЛ был в 2018-2019 сезоне. Где они вылетели в Чемпионшип. И в этом же сезоне “Лутон” выигрывает 1 Лигу. И остаётся в Чемпионшипе до сегодняшнего времени.
  • Фол, нарушение
    24'
     Пипа нарушает правила в центре поля. Судья фиксирует нарушение за активную игру руками при борьбе за мяч.
  • 22'
    Уорд Даниэль выполнил навес в штрафную, но никого из партнёров там не оказалось на подборе был Бурк Рис.
  • 21'
    Игра немного утихла, команды не форсируют события предпочитая надёжный перепас в центре поля.
  • 19'
    Уорд Даниэль наносит удар выше ворот после передачи из глубины Синани Данела.
  • Опасный момент
    18'
    Опасный момент создали гости, довели дело до удара, но Николлс Ли надёжно отбивает мяч, разряжая обстановку у своих ворот.
  • 17'
     Тоффоло Харри хорошо сыграл на перехвате на чужой половине поля, неудачно в этой ситуации сыграл Бурк Рис подарив мяч нападающему.
  • Угловой
    15'
    Угловой выполнить хозяевам достойно не удалось, мяч просто перелетел всех и ушел за лицевую линию ворот.
  • 13'
     Пипа выполнил мягкий заброс в штрафную с правого фланга, но Брэдли Сонни прочитал игру и выполнил перехват и отбил мяч на угловой.
  • Опасный момент
    12'
    Просто убойный момент сейчас произошёл!! Корник Харри на левом фланге выполнил передачу на Хилтон Дэнни, он пробил с линии вратарской, но Николлс Ли отбивает мяч в непростой ситуации.
  • 10'
    Хилтон Дэнни ворвался в штрафную, но пройти Колуилл Леви ему не удалось, после заблокированного удара мяч уходит в аут.
  • Опасный момент
    9'
    Хилтон Дэнни избежал офсайда и нанёс удар из выгодной позиции, но по воротам не попал. Удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    8'
    Тоффоло Харри зарабатывает штрафной удар на своей половине поля, на нём нарушил правила Кэмбелл Аллан ударив по ногам.
  • 6'
    Тоффоло Харри выполнил навес в штрафную находясь на левом фланге, Брэдли Сонни в изящном прыжке головой отбивает мяч, отводя угрозу от своих ворот.
  • Угловой
    5'
    Вторая попытка так же не удалась, защитник уверенно выносит мяч, отводя угрозу от своих ворот.
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    • Угловой
      4'
      Угловой зарабатывают гости, подача направлена на ближнюю штангу, но мяч переправил защитник на ещ1 один корнер.
    • 3'
      В первой встрече игры этой пары “Лутон” смотрелся порядочно. Получилось отыграться, уступая 0:1. И не дать шанса “Хаддерсфилду” уйти победителем.
    • 2'
      Хозяева сегодня играют в своих традиционных цветах в бело-голубую полоску. У гостей форма выполнена с красивым узором синий цвет, перетекающий в оранжевый.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва на стадионе Джон Смит в городе Хаддерсфилд. Противостояние за  путёвку в АПЛ между “Хаддерсфилд” и командой “Лутон”. Всем хорошего просмотра, пусть победит сильнейший!
    • До матча
    • Приветствую всех, любителей футбола! На связи ответный матч 1\2 финала плей-офф английской лиги Чемпионшип “Хаддерсфилд” на своём поле сыграет против команды “Лутон”. Наблюдать и транслировать этот матч буду я, Дмитрий Матюшенцев.
    Прогнозы 121
    Хаддерсфилд Таун 82.6% (100)
    X 10.7% (13)
    Лутон Таун 6.6% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хаддерсфилд Таун
    Ничья
    Лутон Таун
    3.18
    3.43
    3.48
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    Новости
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    Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 0:0 Лутон Таун

    Исход игры
    Хаддерсфилд Таун
    82.6% (100)
    Ничья
    10.7% (13)
    Лутон Таун
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.81% (43)
    Меньше
    60.19% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    48.15% (52)
    Нет
    51.85% (56)
    Популярный счёт
    1:0 Хаддерсфилд Таун
    38% (46)
    2:1 Хаддерсфилд Таун
    32.2% (39)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    2:0 Хаддерсфилд Таун
    5.8% (7)
    3:1 Хаддерсфилд Таун
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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