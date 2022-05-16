Стадион: Джон Смит
0:0
Первый тайм: 27'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
73 Владение мячом, % 27
21
Николлс
Ли
32
Лис
Том
26
Колуилл
Леви
2
Пипа
19
Холмс
Дуэйн
24
Синани
Данел
25
Уорд
Даниэль
27
Ингрэм
Мэтт
16
Бурк
Рис
29
Бэлл
Амари
- Основной состав
-
21 Николлс ЛиВратарь
-
32 Лис ТомЗащитник
- Защитник
-
26 Колуилл ЛевиЗащитник
-
2 ПипаПолузащитник
-
19 Холмс ДуэйнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Синани ДанелНападающий
-
25 Уорд ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
48 Эйтинг КарелПолузащитник
-
14 Раффлз ДжошПолузащитник
-
16 Томас СорбаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Carlos Corberan
- Основной состав
-
27 Ингрэм МэттВратарь
-
16 Бурк РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бэлл АмариПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Истед ГарриВратарь
- Защитник
-
15 Локьер ТомЗащитник
- Полузащитник
-
20 Киосо ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джонс Натан
История личных встреч
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 2:0 Ковентри - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Барнсли 2:1
Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - КПР 2:2 Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 2:0 Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 0:1 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Миллуолл - Хаддерсфилд Таун 2:0 Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун 2:2 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед 3:0 Бирмингем - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 0:0 Хаддерсфилд Таун - Барнсли 1:0 Хаддерсфилд Таун - Дерби 2:0
Лутон Таун
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун 1:1 Лутон Таун - Рединг 1:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Лутон Таун - Блэкпул 1:1
Кардифф Сити - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 2:0 Питерборо Юнайтед - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Миллуолл 2:2 Халл Сити - Лутон Таун 1:3 Лутон Таун - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - КПР 1:2 Ковентри - Лутон Таун 0:1 Мидлсбро - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Челси 2:3 Лутон Таун - Дерби 1:0 Сток Сити - Лутон Таун 1:2 Лутон Таун - Вест Бромвич 2:0 Бирмингем - Лутон Таун 3:0 Лутон Таун - Барнсли 2:1
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 0:0 Лутон Таун
Исход игры
Хаддерсфилд Таун
82.6% (100)
Ничья
10.7% (13)
Лутон Таун
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
39.81% (43)
Меньше
60.19% (65)
Обе команды забьют
Да
48.15% (52)
Нет
51.85% (56)
Популярный счёт
1:0 Хаддерсфилд Таун
38% (46)
2:1 Хаддерсфилд Таун
32.2% (39)
1:1 Ничья
7.4% (9)
2:0 Хаддерсфилд Таун
5.8% (7)
3:1 Хаддерсфилд Таун
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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