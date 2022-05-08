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Стадион:
Хаддерсфилд Таун
 
Позже
Лутон Таун
Прогнозы 40
Хаддерсфилд Таун 82.5% (33)
X 15% (6)
Лутон Таун 2.5% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хаддерсфилд Таун
Ничья
Лутон Таун
2.38
3.50
3.40
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
0:2
Ч
2:1
ПЛ
0:1

Результаты последних матчей

Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 2:0 Ковентри - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Барнсли 2:1
Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - КПР 2:2 Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 2:0 Халл Сити - Хаддерсфилд Таун 0:1 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Миллуолл - Хаддерсфилд Таун 2:0 Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун 2:2 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед 3:0 Бирмингем - Хаддерсфилд Таун 0:2 Хаддерсфилд Таун - Кардифф Сити 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 0:0 Хаддерсфилд Таун - Барнсли 1:0 Хаддерсфилд Таун - Дерби 2:0
Лутон Таун
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лутон Таун - Хаддерсфилд Таун 1:1 Лутон Таун - Рединг 1:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Лутон Таун - Блэкпул 1:1
Кардифф Сити - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун 2:0 Питерборо Юнайтед - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Миллуолл 2:2 Халл Сити - Лутон Таун 1:3 Лутон Таун - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - КПР 1:2 Ковентри - Лутон Таун 0:1 Мидлсбро - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Челси 2:3 Лутон Таун - Дерби 1:0 Сток Сити - Лутон Таун 1:2 Лутон Таун - Вест Бромвич 2:0 Бирмингем - Лутон Таун 3:0 Лутон Таун - Барнсли 2:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Хаддерсфилд Таун 82.5% (33)
    X 15% (6)
    Лутон Таун 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хаддерсфилд Таун
    Ничья
    Лутон Таун
    2.38
    3.50
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун онлайн

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    Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун

    Исход игры
    Хаддерсфилд Таун
    82.5% (33)
    Ничья
    15% (6)
    Лутон Таун
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (13)
    Меньше
    66.67% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (18)
    Нет
    53.85% (21)
    Популярный счёт
    1:0 Хаддерсфилд Таун
    40% (16)
    2:1 Хаддерсфилд Таун
    30% (12)
    2:0 Хаддерсфилд Таун
    12.5% (5)
    1:1 Ничья
    12.5% (5)
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    Лутон Таун
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