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  4. .Чемпионшип 2022

Англия: .Чемпионшип

2022

Стадион:
Ноттингем Форест
1:0
Перерыв
Шеффилд Юнайтед
0'
1:0
19' Гол
Джонсон Бреннан

Ход матча

19'
Джонсон Бреннан
(Сарридж Сэм)
1:0
Прогнозы 123
Ноттингем Форест 68.3% (84)
X 22% (27)
Шеффилд Юнайтед 9.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Шеффилд Юнайтед
3.29
4.27
7.78
Все Коэффициенты
Новости
30
Самба
Брис
4
Уорролл
Джо
27
Кук
Стив
26
Маккена
Скотт
2
Спенс
Джед
22
Йейтс
Райан
37
Гарнер
Джеймс
8
Колбэк
Джек
11
Синкернагель
Филип
20
Джонсон
Бреннан
16
Сарридж
Сэм
18
Фодеринхэм
Уэсли
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
33
Норрингтон-Дэвис
Рис
8
Берге
Сандер
27
Гиббс-Уайт
Морган
29
Ндиайе
Илиман
Ноттингем Форест
3-4-1-2
Шеффилд Юнайтед
3-4-1-2

История личных встреч

Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

14 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

Ч
1:2
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
2:1
К
3:1
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
0:0
Ч
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 2 1
Колбэк Джек 1 0.5
Сарридж Сэм 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берге Сандер 1 0.5
Гиббс-Уайт Морган 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синкернагель Филип 1 0
Уорролл Джо 1 0
Спенс Джед 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флек Джон 1 0
Норвуд Оливер 1 0
Бэлдок Джордж 1 0
Робинсон Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1
Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0 Ноттингем Форест - Ковентри 2:0 Блэкпул - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - КПР 3:1 Ноттингем Форест - Рединг 4:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2 Блэкберн - Ноттингем Форест 0:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 КПР - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 1:0
Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Шеффилд Юнайтед - КПР 1:0 Сток Сити - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Барнсли 2:0 Блэкпул - Шеффилд Юнайтед 0:0 Ковентри - Шеффилд Юнайтед 4:1 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 4:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Миллуолл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 1:0 Шеффилд Юнайтед - Суонси 4:0 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0
1/2 финала
1 Шеффилд Юнайтед
2 Ноттингем Форест
1 Лутон Таун
2 Хаддерсфилд Таун
Финал
?
Хаддерсфилд Таун
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Ноттингем Форест" - "Шеффилд Юнайтед" - 1:0.
  • 45'
    Флек слишком сильно сделал пас налево на ход Норрингтон-Дэвису.
  • Фол, нарушение
    45'
    Гиббс-Уайт у чужой штрафной площади завалил на газон Маккену.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Оливер в первом тайме.
  • Опасный момент
    45'
    Норвуд с двадцати четырёх метров пробил немного выше перекладины.
  • 44'
    Норрингтон-Дэвис слева навесил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.
  • Дождь
    42'
    Следует отметить, что матч в Ноттингеме проходит под аккомпанемент дождя.
  • 41'
    Джонсон справа навесил к воротам, где Сарридж не смог достать мяч головой.
  • 40'
    Спенсу справа не удалось пройти в центр перед чужой штрафной площадью.
  • Желтая карточка
    38'
    Потасовка неожиданно случилась у скамеек запасных. Хеккингботтом получил жёлтую карточку как зачинщик ситуации через задержку мяча.
  • Фол, нарушение
    37'
    Флек в центре поля подтолкнул в спину Колбэка.
  • 36'
    Самба вышел к углу штрафной площади и перехватил длинный заброс соперников вперёд.
  • Травма, повреждение
    34'
    Норрингтон-Дэвису потребовалась помощь медиков. Разбит нос у игрока "Шеффилд Юнайтед". Кровь нужно остановить.
  • 32'
    Постепенно игра выравнивается. "Ноттингем Форест" отвечает своей атакой на каждый выпад соперников.
  • Фол, нарушение
    31'
    Робинсон перед чужой штрафной площадью ударил сзади по ногам Джонсона.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Башам не позволил Сарриджу слева прорваться в штрафную площадь гостей.
    • 28'
      Ндиайе слева с двадцати метров пробил в дальний угол. Самба прилёг на траву и забрал мяч в руки.
    • Травма, повреждение
      27'
      У Джонсона проблемы со здоровьем. Оливер пригласил медиков на поле.
    • 26'
      Норрингтон-Дэвису на левом фланге не удалось пройти Спенса.
    • 25'
      Удары Флека с Берге с двадцати двух метров соперники заблокировали.
    • 24'
      Гарнер с семнадцати метров пробил немного левее створа.
    • 23'
      Удар Сарриджа справа из пределов штрафной площади заблокировал Башам.
    • 22'
      Прострел Ндиайе справа к воротам перехватил Кук.
    • 21'
      Задача "Шеффилд Юнайтед" усложнилась. Гостям теперь нужно отыгрывать два мяча.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ДЖОНСОН!!! Слева прошёл пас вперёд на Сарриджа, прострел которого в центр уверенным ударом завершил Джонсон.
    • 18'
      Колбэк в центре поля выбил мяч в аут.
    • 16'
      Гиббс-Уайт по центру прорвался к штрафной площади, где мяч у него соперники выбили.
    • Угловой
      15'
      Гарнер от углового флага навесил к ближней штанге, где партнёров не было.
    • 14'
      Джонсон решил упасть в чужой штрафной площади. Оливер уверенно показывает, что Флек правил не нарушал.
    • Опасный момент
      13'
      Гиббс-Уайт пасом слева в центр вывел один на один с голкипером Ндиайе, который не смог переиграть выскочившего навстречу самба.
    • 12'
      "Ноттингем Форест" пока не удаётся надолго закрепляться на чужой половине поля.
    • Опасный момент
      10'
      Робинсон сильно бросил руками мяч из аута в штрафную площадь. Гиббс-Уайт вверху всех опередил и головой пробил немного выше ворот.
    • 9'
      Обостряющие передачи вперёд соперниками перехватываются. Индивидуальные проходы блокируются. Никому не удаётся выйти на ударную позицию. Так проходят стартовые минуты встречи.
    • 8'
      Длинный заброс Игана вперёд оказался безадресным.
    • 7'
      Норвуд сместился вправо и попытался навесить к воротам, но мяч поднять не смог.
    • 6'
      Прострел Флека слева в штрафную площадь заблокировал Спенс.
    • Фол, нарушение
      4'
      Кук в центре поля подтолкнул в спину Гиббс-Уайта.
    • 3'
      Гости активнее начали встречу. Пока всё ограничивается контролем мяча.
    • 2'
      "Ноттингем Форест" играет в красных футболках и белых трусах, "Шеффилд Юнайтед" - в чёрной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сити Граунд"!
    • До матча
    • В первом матче победу одержал "Ноттингем Форест" со счётом 2:1.
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного полуфинального матча раунда плей-офф Английского чемпионшипа, в котором сыграют «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 123
    Ноттингем Форест 68.3% (84)
    X 22% (27)
    Шеффилд Юнайтед 9.8% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    3.29
    4.27
    7.78
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ноттингем Форест 1:0 Шеффилд Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:0 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    68.3% (84)
    Ничья
    22% (27)
    Шеффилд Юнайтед
    9.8% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.73% (50)
    Меньше
    53.27% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    64.49% (69)
    Нет
    35.51% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Ноттингем Форест
    30.9% (38)
    1:0 Ноттингем Форест
    19.5% (24)
    1:1 Ничья
    15.4% (19)
    2:0 Ноттингем Форест
    8.1% (10)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    4.1% (5)
    0:2 Шеффилд Юнайтед
    1.6% (2)
    3:1 Ноттингем Форест
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Ноттингем Форест
    Шеффилд Юнайтед
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