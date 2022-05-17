Стадион: Сити Граунд
1:0
Перерыв
1:0
19' ГолДжонсон Бреннан
Ход матча
19'
1:0
30
Самба
Брис
27
Кук
Стив
22
Йейтс
Райан
16
Сарридж
Сэм
12
Иган
Джон
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
-
27 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сарридж СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ларьи РичиПолузащитник
-
18 Кафу КарлушПолузащитник
-
23 Лолли ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
История личных встреч
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
14 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|2
|1
|Колбэк Джек
|1
|0.5
|Сарридж Сэм
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берге Сандер
|1
|0.5
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Уорролл Джо
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флек Джон
|1
|0
|Норвуд Оливер
|1
|0
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|Робинсон Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1
Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0 Ноттингем Форест - Ковентри 2:0 Блэкпул - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - КПР 3:1 Ноттингем Форест - Рединг 4:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2 Блэкберн - Ноттингем Форест 0:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 КПР - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 1:0
Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Шеффилд Юнайтед - КПР 1:0 Сток Сити - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Барнсли 2:0 Блэкпул - Шеффилд Юнайтед 0:0 Ковентри - Шеффилд Юнайтед 4:1 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 4:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Миллуолл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 1:0 Шеффилд Юнайтед - Суонси 4:0 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0
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Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Ноттингем Форест
68.3% (84)
Ничья
22% (27)
Шеффилд Юнайтед
9.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
46.73% (50)
Меньше
53.27% (57)
Обе команды забьют
Да
64.49% (69)
Нет
35.51% (38)
Популярный счёт
2:1 Ноттингем Форест
30.9% (38)
1:0 Ноттингем Форест
19.5% (24)
1:1 Ничья
15.4% (19)
2:0 Ноттингем Форест
8.1% (10)
1:2 Шеффилд Юнайтед
4.1% (5)
0:2 Шеффилд Юнайтед
1.6% (2)
3:1 Ноттингем Форест
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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