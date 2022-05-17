Следует отметить, что матч в Ноттингеме проходит под аккомпанемент дождя.

Норрингтон-Дэвис слева навесил в центр штрафной площади, где партнёров не оказалось.

Норвуд с двадцати четырёх метров пробил немного выше перекладины.

Гиббс-Уайт у чужой штрафной площади завалил на газон Маккену.

Флек слишком сильно сделал пас налево на ход Норрингтон-Дэвису.

Робинсон перед чужой штрафной площадью ударил сзади по ногам Джонсона.

Постепенно игра выравнивается. "Ноттингем Форест" отвечает своей атакой на каждый выпад соперников.

Норрингтон-Дэвису потребовалась помощь медиков. Разбит нос у игрока "Шеффилд Юнайтед". Кровь нужно остановить.

Самба вышел к углу штрафной площади и перехватил длинный заброс соперников вперёд.

Флек в центре поля подтолкнул в спину Колбэка.

Потасовка неожиданно случилась у скамеек запасных. Хеккингботтом получил жёлтую карточку как зачинщик ситуации через задержку мяча.

Спенсу справа не удалось пройти в центр перед чужой штрафной площадью.

Джонсон справа навесил к воротам, где Сарридж не смог достать мяч головой.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ДЖОНСОН!!! Слева прошёл пас вперёд на Сарриджа, прострел которого в центр уверенным ударом завершил Джонсон.

Задача "Шеффилд Юнайтед" усложнилась. Гостям теперь нужно отыгрывать два мяча.

Гарнер с семнадцати метров пробил немного левее створа.

Удары Флека с Берге с двадцати двух метров соперники заблокировали.

Норрингтон-Дэвису на левом фланге не удалось пройти Спенса.

У Джонсона проблемы со здоровьем. Оливер пригласил медиков на поле.

Ндиайе слева с двадцати метров пробил в дальний угол. Самба прилёг на траву и забрал мяч в руки.

Башам не позволил Сарриджу слева прорваться в штрафную площадь гостей.

18' Колбэк в центре поля выбил мяч в аут.

16' Гиббс-Уайт по центру прорвался к штрафной площади, где мяч у него соперники выбили.

15' Гарнер от углового флага навесил к ближней штанге, где партнёров не было.

14' Джонсон решил упасть в чужой штрафной площади. Оливер уверенно показывает, что Флек правил не нарушал.

13' Гиббс-Уайт пасом слева в центр вывел один на один с голкипером Ндиайе, который не смог переиграть выскочившего навстречу самба.

12' "Ноттингем Форест" пока не удаётся надолго закрепляться на чужой половине поля.

10' Робинсон сильно бросил руками мяч из аута в штрафную площадь. Гиббс-Уайт вверху всех опередил и головой пробил немного выше ворот.

9' Обостряющие передачи вперёд соперниками перехватываются. Индивидуальные проходы блокируются. Никому не удаётся выйти на ударную позицию. Так проходят стартовые минуты встречи.

8' Длинный заброс Игана вперёд оказался безадресным.

7' Норвуд сместился вправо и попытался навесить к воротам, но мяч поднять не смог.

6' Прострел Флека слева в штрафную площадь заблокировал Спенс.

4' Кук в центре поля подтолкнул в спину Гиббс-Уайта.

3' Гости активнее начали встречу. Пока всё ограничивается контролем мяча.

2' "Ноттингем Форест" играет в красных футболках и белых трусах, "Шеффилд Юнайтед" - в чёрной форме.