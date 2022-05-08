Стадион: Сити Граунд
История личных встреч
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
14 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1
Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0 Ноттингем Форест - Ковентри 2:0 Блэкпул - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - КПР 3:1 Ноттингем Форест - Рединг 4:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2 Блэкберн - Ноттингем Форест 0:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 КПР - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 1:0
Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Шеффилд Юнайтед - КПР 1:0 Сток Сити - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Барнсли 2:0 Блэкпул - Шеффилд Юнайтед 0:0 Ковентри - Шеффилд Юнайтед 4:1 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 4:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Миллуолл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 1:0 Шеффилд Юнайтед - Суонси 4:0 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0
Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Ноттингем Форест
65.9% (29)
Ничья
27.3% (12)
Шеффилд Юнайтед
6.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.84% (21)
Меньше
51.16% (22)
Обе команды забьют
Да
76.74% (33)
Нет
23.26% (10)
Популярный счёт
2:1 Ноттингем Форест
40.9% (18)
1:1 Ничья
27.3% (12)
2:0 Ноттингем Форест
13.6% (6)
1:0 Ноттингем Форест
9.1% (4)
1:2 Шеффилд Юнайтед
4.5% (2)
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