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Стадион:
Ноттингем Форест
 
Позже
Шеффилд Юнайтед
Прогнозы 44
Ноттингем Форест 65.9% (29)
X 27.3% (12)
Шеффилд Юнайтед 6.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Шеффилд Юнайтед
3.28
3.42
3.47
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

14 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

Ч
1:2
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
2:1
К
3:1
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
0:0
Ч
0:1

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Суонси 5:1
Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Питерборо Юнайтед - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Вест Бромвич 4:0 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Бирмингем 2:0 Ноттингем Форест - Ковентри 2:0 Блэкпул - Ноттингем Форест 1:4 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест - КПР 3:1 Ноттингем Форест - Рединг 4:0 Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 2:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 2:0 Престон Норт Энд - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Сток Сити 2:2 Блэкберн - Ноттингем Форест 0:2
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 КПР - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 1:0
Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Шеффилд Юнайтед - КПР 1:0 Сток Сити - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Барнсли 2:0 Блэкпул - Шеффилд Юнайтед 0:0 Ковентри - Шеффилд Юнайтед 4:1 Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 4:1 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:1 Миллуолл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Блэкберн 1:0 Шеффилд Юнайтед - Суонси 4:0 Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 0:0 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Ноттингем Форест 65.9% (29)
    X 27.3% (12)
    Шеффилд Юнайтед 6.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    3.28
    3.42
    3.47
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    65.9% (29)
    Ничья
    27.3% (12)
    Шеффилд Юнайтед
    6.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.84% (21)
    Меньше
    51.16% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    76.74% (33)
    Нет
    23.26% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Ноттингем Форест
    40.9% (18)
    1:1 Ничья
    27.3% (12)
    2:0 Ноттингем Форест
    13.6% (6)
    1:0 Ноттингем Форест
    9.1% (4)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    4.5% (2)
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    Ноттингем Форест
    Шеффилд Юнайтед
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