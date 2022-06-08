Лок выполнял передачу головой на левый край, но никого из партнеров в той области штрафной не оказалось. Потеря в итоге последовала.
12'
Сложно будет теперь Туркменистану отыграться. Пропустила команда хозяев мяч в свои ворота. При этом, она не выходила в атаку к воротам противника.
11'
ГОЛ! РАШИД! 0:1!
Открывает счет команда Малайзии! И все-таки трансформируется преимущество гостей в результат. Оказывается в центр один 11-й номер команды гостей, который переправляет снаряд в сетку.
9'
Угловой заработали футболисты сборной Малайзии. Подача с левого края в центр штрафной, где никого из партнеров в той зоне не оказывается.
8'
Халима сейчас сносят с ног соперники. Рефери не видит фола против игрока сборной Малайзии. Встречу можно продолжать.
6'
С первых минут встречи обозначает сборная Малайзии свои самые серьезные намерения на эту игру. Пока оппонент держится, но тревога возникает.
5'
МОМЕНТ! Рашид! Классно обработал мяч у линии штрафной 11-й номер сборной Малайзии, после чего нанес удар по воротам соперника, и сфера пролетела рядом со стойкой!
4'
Футболисты сборной Туркменистана предстали на поле в бело-зеленых цветах, тогда как игроки сборной Малайзии вышли на газон в желто-черном обмундировании.
2'
Сборная Малайзии является фаворитом этого поединка. Сегодня коллектив гостей попытается добыть победу над соперником. По крайней мере, добыть очки на выезде.
1'
Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
До матча
—
Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к квалификационного раунда к Кубку Азии сойдутся лицом к лицу игроки сборных Туркменистана и Малайзии.
Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!