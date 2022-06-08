Аманов в итоге играет на выходе после подачи от правого углового флага. Снаряд прилетает в руки голкиперу, который фиксирует сферу в своих перчатках.

Локу досталось по ногам тем временем. Опасный подкат против него выполнил соперник, которого почему-то судейская бригада наказывать не стала.

Хояйер получает карточку желтого цвета за фол против соперника. В руках арбитра "горчичник" появляется. Заслуженная карточка.

Некрасивый поступок сейчас допустил футболист сборной Малайзии, который коленом пнул сопернику в бок. Рефери нее стал показывать карточку нарушителю, хотя сделать это стоило бы.

Полчаса сыграли соперники в этой встрече. Футболисты сборной Туркменистана никак не могут наладить контроль над мячом. Пока без опасных моментов хозяева.

Упал Рашид на газон тем временем. Сбили его соперники на газон. Судья мог и карточку показать нарушителю, но ее не последовало.

Рашид снова получил мяч, и уже наносил удар по воротам соперника, однако его выстрел по рамке был слишком уж сильным и крайне неточным.

23' Середина первого тайма идет в нашем поединке. Малайзия продолжает контролировать ситуацию на футбольном поле. Зарабатывают гости угловой удар.

22' МОМЕНТ! А вот и сборная Туркменистана создает момент у ворот соперника. Подача с левого фланга в центр штрафной, и Сапарммамедов наносит удар по воротам - мяч прямо в руки голкиперу прилетает.

21' Гости уверенно контролируют ситуацию на футбольном поле. 2 гола забила Малайзия, и этого может хватить для итоговой победы в поединке.

20' Халим получил мяч в центре штрафной, после чего нанес удар по воротам, однако мяч полетел выше цели. Не самым лучшим образом была завершена атака.

19' Сборная Туркменистана заработала первый в матче угловой, но разыграть корнер не удалось соответствующим образом. Мяч выбит за пределы поля.

17' ГОЛ! ХАЛИМ! 0:2!

И второй мяч забивает сборная Туркменистана! Получил он сферу в чужой штрафной, после чего сместился в левый край, откуда отправил сферу в сетку!

16' Боюсь я, что на второй тайм такими темпами командам можно будет уже не выходить, поскольку преимущество Малайзии рано или поздно трансформируется в счете на табло.