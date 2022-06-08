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  3. Кубок Азии. Третий квалификационный раунд 2022

Кубок Азии. Третий квалификационный раунд

Туркменистан
FIFA #131
1:2
Первый тайм: 38'
Малайзия
FIFA #155
0'
0:1
11' Гол
Расид Сафави
0:2
16' Гол
Faisal Halim
1:2
37' Гол

Ход матча

11'
0:1
Расид Сафави
16'
0:2
Faisal Halim
37'
1:2
Прогнозы 114
Туркменистан 44.7% (51)
X 15.8% (18)
Малайзия 39.5% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Туркменистан
Ничья
Малайзия
42.29
3.50
3.80
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Туркменистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малайзия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расид Сафави 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

Туркменистан
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Таиланд - Туркменистан 1:0 Туркменистан - Ливан 3:2 Южная Корея - Туркменистан 5:0 Туркменистан - Шри-Ланка 2:0
Туркменистан - КНДР 3:1 Кувейт - Туркменистан 1:1 Ливан - Туркменистан 2:1 Туркменистан - Южная Корея 0:2 Шри-Ланка - Туркменистан 0:2 Уганда - Туркменистан 0:0 Оман - Туркменистан 3:1 Туркменистан - Узбекистан 0:4 Япония - Туркменистан 3:2 Бахрейн - Туркменистан 4:0 Туркменистан - Тайвань 2:1 Туркменистан - Сингапур 2:1 Сингапур - Туркменистан 1:1 Туркменистан - Бахрейн 1:2 Тайвань - Туркменистан 1:3 Таджикистан - Туркменистан 3:0
Малайзия
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Малайзия - Гонконг 2:0 Малайзия - Бруней 4:0 Сингапур - Малайзия 2:1 Малайзия - Филиппины 2:0
Малайзия - Индонезия 1:4 Вьетнам - Малайзия 3:0 Малайзия - Лаос 4:0 Камбоджа - Малайзия 1:3 Узбекистан - Малайзия 5:1 Иордания - Малайзия 4:0 Таиланд - Малайзия 0:1 Малайзия - Вьетнам 1:2 ОАЭ - Малайзия 4:0 Бахрейн - Малайзия 2:0 Малайзия - Индонезия 2:0 Малайзия - Таиланд 2:1 Малайзия - Таджикистан 1:0 Вьетнам - Малайзия 1:0 Малайзия - Шри-Ланка 6:0 Малайзия - ОАЭ 1:2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бахрейн 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Малайзия 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Туркменистан 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Бангладеш 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бахрейн 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Бангладеш 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Малайзия 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Туркменистан 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Малайзия 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Туркменистан 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бахрейн 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бангладеш 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 33'
    Рашид снова получил мяч, и уже наносил удар по воротам соперника, однако его выстрел по рамке был слишком уж сильным и крайне неточным.
  • 31'
    Упал Рашид на газон тем временем. Сбили его соперники на газон. Судья мог и карточку показать нарушителю, но ее не последовало.
  • 30'
    Полчаса сыграли соперники в этой встрече. Футболисты сборной Туркменистана никак не могут наладить контроль над мячом. Пока без опасных моментов хозяева.
  • Судья
    28'
    Некрасивый поступок сейчас допустил футболист сборной Малайзии, который коленом пнул сопернику в бок. Рефери нее стал показывать карточку нарушителю, хотя сделать это стоило бы.
  • Желтая карточка
    27'
    Хояйер получает карточку желтого цвета за фол против соперника. В руках арбитра "горчичник" появляется. Заслуженная карточка.
  • Фол, нарушение
    26'
    Локу досталось по ногам тем временем. Опасный подкат против него выполнил соперник, которого почему-то судейская бригада наказывать не стала.
  • Угловой
    25'
    Аманов в итоге играет на выходе после подачи от правого углового флага. Снаряд прилетает в руки голкиперу, который фиксирует сферу в своих перчатках.
  • 23'
    Середина первого тайма идет в нашем поединке. Малайзия продолжает контролировать ситуацию на футбольном поле. Зарабатывают гости угловой удар.
  • Опасный момент
    22'
    МОМЕНТ! А вот и сборная Туркменистана создает момент у ворот соперника. Подача с левого фланга в центр штрафной, и Сапарммамедов наносит удар по воротам - мяч прямо в руки голкиперу прилетает.
  • 21'
    Гости уверенно контролируют ситуацию на футбольном поле. 2 гола забила Малайзия, и этого может хватить для итоговой победы в поединке.
  • 20'
    Халим получил мяч в центре штрафной, после чего нанес удар по воротам, однако мяч полетел выше цели. Не самым лучшим образом была завершена атака.
  • 19'
    Сборная Туркменистана заработала первый в матче угловой, но разыграть корнер не удалось соответствующим образом. Мяч выбит за пределы поля.
  • Описание гола
    17'
    ГОЛ! ХАЛИМ! 0:2!
    И второй мяч забивает сборная Туркменистана! Получил он сферу в чужой штрафной, после чего сместился в левый край, откуда отправил сферу в сетку!
  • 16'
    Боюсь я, что на второй тайм такими темпами командам можно будет уже не выходить, поскольку преимущество Малайзии рано или поздно трансформируется в счете на табло.
  • Опасный момент
    15'
    МОМЕНТ! Халим! Получил он с правого края передачу в центр, и пяткой переправлял снаряд в дальний угол, однако никого из партнеров не оказалось!
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    • 13'
      Лок выполнял передачу головой на левый край, но никого из партнеров в той области штрафной не оказалось. Потеря в итоге последовала.
    • 12'
      Сложно будет теперь Туркменистану отыграться. Пропустила команда хозяев мяч в свои ворота. При этом, она не выходила в атаку к воротам противника.
    • Описание гола
      11'
      ГОЛ! РАШИД! 0:1!
      Открывает счет команда Малайзии! И все-таки трансформируется преимущество гостей в результат. Оказывается в центр один 11-й номер команды гостей, который переправляет снаряд в сетку.
    • Угловой
      9'
      Угловой заработали футболисты сборной Малайзии. Подача с левого края в центр штрафной, где никого из партнеров в той зоне не оказывается.
    • Судья
      8'
      Халима сейчас сносят с ног соперники. Рефери не видит фола против игрока сборной Малайзии. Встречу можно продолжать.
    • 6'
      С первых минут встречи обозначает сборная Малайзии свои самые серьезные намерения на эту игру. Пока оппонент держится, но тревога возникает.
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТ! Рашид! Классно обработал мяч у линии штрафной 11-й номер сборной Малайзии, после чего нанес удар по воротам соперника, и сфера пролетела рядом со стойкой!
    • 4'
      Футболисты сборной Туркменистана предстали на поле в бело-зеленых цветах, тогда как игроки сборной Малайзии вышли на газон в желто-черном обмундировании.
    • 2'
      Сборная Малайзии является фаворитом этого поединка. Сегодня коллектив гостей попытается добыть победу над соперником. По крайней мере, добыть очки на выезде.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к квалификационного раунда к Кубку Азии сойдутся лицом к лицу игроки сборных Туркменистана и Малайзии. 

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
    Прогнозы 114
    Туркменистан 44.7% (51)
    X 15.8% (18)
    Малайзия 39.5% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Туркменистан
    Ничья
    Малайзия
    42.29
    3.50
    3.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Туркменистан 1:2 Малайзия онлайн

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    Прогнозы на матч Туркменистан 1:2 Малайзия

    Исход игры
    Туркменистан
    44.7% (51)
    Ничья
    15.8% (18)
    Малайзия
    39.5% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    46.79% (51)
    Нет
    53.21% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Туркменистан
    20.2% (23)
    0:1 Малайзия
    18.4% (21)
    1:2 Малайзия
    15.8% (18)
    1:1 Ничья
    14% (16)
    2:1 Туркменистан
    10.5% (12)
    2:0 Туркменистан
    7% (8)
    0:2 Малайзия
    3.5% (4)
    3:1 Туркменистан
    1.8% (2)
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    Малайзия
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