Кристи разыграл корнер на этот раз с Макгрегором, затем Каллум выполнил ответную передачу к лицевой линии поля, а Райан выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Робертсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кристи головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Юрченко.

Ещё один угловой заработала Шотландия. Активный Кристи теперь разыграл корнер с Ралстоном, но далее ничего интересного на правом фланге шотландцы не смогли придумать.

Перехватили футболисты сборной Армении наконец-то мяч, нужно им стараться немного успокоить игру, а иначе Шотландия вскоре точно откроет счёт в матче.

Армстронг с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Ароян оказался первым на мяче и выбил его в аут.

Из центра поля последовал заброс на ход Сперцяну по правой половине поля, Эдуард вошёл в штрафную площадь и на исполнение пробил по воротам, Гордон выловил мяч без всякого труда.

Робертсон вошёл в штрафную площадь с левого фланга, не сразу, но Эндрю всё же выиграл борьбу за мяч у нескольких соперников, а затем выполнил передачу в радиус штрафной площади, Макгинн в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

10' Ралстон с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Кристи пробежал мимо мяча, но в итоге в дальний угол ворот с левого угла штрафной площади пробил Робертсон, Юрченко здорово сложился и перевёл мяч на угловой.

9' С правой половины поля последовал заброс к левому углу штрафной площади сборной Армении от Сауттара, Робертсон набежал на мяч и в касание перевёл его на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде так и не смог завершить момент ударом по воротам.

8' Хендри в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Барсегяна.

7' Робертсон совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Эндрю выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Ралстон в касание сбросил мяч в центр штрафной площади, Армстронг в касание пробил в левый угол ворот, штанга спасла Армению от пропущенного мяча.

6' Барсегян в центре поля обыграл Робертсона, но затем Эндрю на правом фланге очень быстро нагнал Тиграна, а прибежавший помочь Ралстон перехватил мяч.

5' Кристи разыграл корнер с Адамсом, далее последовала передача на Робертсона, Эндрю в свою очередь выполнил сильную подачу с левого фланга на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел в аут.

4' Макгинн выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Амбарцумян успел первым к мячу и выбил его на угловой.