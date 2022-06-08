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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Шотландия
FIFA #42
0:0
Первый тайм: 16'
Армения
FIFA #89
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Прогнозы 149
Шотландия 76.5% (114)
X 6% (9)
Армения 17.4% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Армения
1.37
5.88
9.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Гордон
Крейг
6
Сауттар
Джон
13
Хендри
Джек
15
Маккена
Скотт
23
Ралстон
Энтони
7
Макгинн
Джон
8
Макгрегор
Каллум
3
Робертсон
Эндрю
17
Армстронг
Стюарт
10
Адамс
Че
11
Кристи
Райан
1
Юрченко
Давид
19
Амбарцумян
Оганес
3
Ароян
Вараздат
15
Мкоян
Грайр
2
Оганесян
Арман
13
Оганесян
Камо
5
Григорян
Артак
8
Сперцян
Эдуард
11
Барсегян
Тигран
7
Байрамян
Хорен
22
Адамян
Саркис
Шотландия
3-4-3
Армения
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 1 0.5

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мкртчян Степа 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0
Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2 Израиль - Шотландия 1:0 Словакия - Шотландия 1:0
Армения
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4
Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Шотландия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Украина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ирландия 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ирландия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Шотландия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Украина 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Армения 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Шотландия 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 17'
    Робертсон вошёл в штрафную площадь с левого фланга, не сразу, но Эндрю всё же выиграл борьбу за мяч у нескольких соперников, а затем выполнил передачу в радиус штрафной площади, Макгинн в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 16'
    Из центра поля последовал заброс на ход Сперцяну по правой половине поля, Эдуард вошёл в штрафную площадь и на исполнение пробил по воротам, Гордон выловил мяч без всякого труда. 
  • 15'
    Армстронг с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Ароян оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 14'
    Перехватили футболисты сборной Армении наконец-то мяч, нужно им стараться немного успокоить игру, а иначе Шотландия вскоре точно откроет счёт в матче. 
  • Угловой
    13'
    Ещё один угловой заработала Шотландия. Активный Кристи теперь разыграл корнер с Ралстоном, но далее ничего интересного на правом фланге шотландцы не смогли придумать. 
  • 12'
    Робертсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кристи головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Юрченко. 
  • Угловой
    11'
    Кристи разыграл корнер на этот раз с Макгрегором, затем Каллум выполнил ответную передачу к лицевой линии поля, а Райан выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из  партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Опасный момент
    10'
    Ралстон с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Кристи пробежал мимо мяча, но в итоге в дальний угол ворот с левого угла штрафной площади пробил Робертсон, Юрченко здорово сложился и перевёл мяч на угловой. 
  • 9'
    С правой половины поля последовал заброс к левому углу штрафной площади сборной Армении от Сауттара, Робертсон набежал на мяч и в касание перевёл его на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде так и не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Хендри в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Барсегяна. 
  • Штанга
    7'
    Робертсон совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Эндрю выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Ралстон в касание сбросил мяч в центр штрафной площади, Армстронг в касание пробил в левый угол ворот, штанга спасла Армению от пропущенного мяча.
  • 6'
    Барсегян в центре поля обыграл Робертсона, но затем Эндрю на правом фланге очень быстро нагнал Тиграна, а прибежавший помочь Ралстон перехватил мяч. 
  • Угловой
    5'
    Кристи разыграл корнер с Адамсом, далее последовала передача на Робертсона, Эндрю в свою очередь выполнил сильную подачу с левого фланга на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел в аут.
  • 4'
    Макгинн выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Амбарцумян успел первым к мячу и выбил его на угловой. 
  • 3'
    Барсегян при обработке мяча в центре поля подыграл рукой, Себастьян Гисхамер всё видел и дал справедливый свисток в пользу сборной Шотландии. 
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    • Дождь
      2'
      Сегодня в Глазго идёт довольно сильный дождь, а поэтому мы вправе рассчитывать на большое количество ударов из-за пределов штрафной площади. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. Напомним, что Армения в первом туре на своём поле в Ереване переиграла сборную Ирландии, а Шотландия пока что ещё не играла. Сегодня в Глазго команде Стива Кларка нужно набирать хоть какие-то очки, чтобы по итогам второго тура не обосноваться в самом низу квартета. 
    • До матча
    • Рассудит этот матч австрийская бригада арбитров во главе с Себастьяном Гисхамером. Помогать ему на бровках будут Максимилиан Вайсс и Ясмин Шабанович. Резервным арбитром на этот матч назначен Кристофер Ягер. За VAR будут отвечать немцы Феликс Цвайер и Штефан Лупп. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Шотландии и Армении, которые выступают в первой группе Лиги В. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
      • Прогнозы 149
      Шотландия 76.5% (114)
      X 6% (9)
      Армения 17.4% (26)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Шотландия
      Ничья
      Армения
      1.37
      5.88
      9.50
      Все Коэффициенты
      Новости
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hampden Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Шотландия 0:0 Армения

    Исход игры
    Шотландия
    76.5% (114)
    Ничья
    6% (9)
    Армения
    17.4% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.97% (51)
    Меньше
    56.03% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    46.55% (54)
    Нет
    53.45% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Шотландия
    28.2% (42)
    2:0 Шотландия
    24.8% (37)
    1:0 Шотландия
    15.4% (23)
    1:1 Ничья
    3.4% (5)
    3:1 Шотландия
    2.7% (4)
    1:2 Армения
    2% (3)
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    Шотландия
    Армения
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