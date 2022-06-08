Робертсон вошёл в штрафную площадь с левого фланга, не сразу, но Эндрю всё же выиграл борьбу за мяч у нескольких соперников, а затем выполнил передачу в радиус штрафной площади, Макгинн в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
16'
Из центра поля последовал заброс на ход Сперцяну по правой половине поля, Эдуард вошёл в штрафную площадь и на исполнение пробил по воротам, Гордон выловил мяч без всякого труда.
15'
Армстронг с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Ароян оказался первым на мяче и выбил его в аут.
14'
Перехватили футболисты сборной Армении наконец-то мяч, нужно им стараться немного успокоить игру, а иначе Шотландия вскоре точно откроет счёт в матче.
13'
Ещё один угловой заработала Шотландия. Активный Кристи теперь разыграл корнер с Ралстоном, но далее ничего интересного на правом фланге шотландцы не смогли придумать.
12'
Робертсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кристи головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Юрченко.
11'
Кристи разыграл корнер на этот раз с Макгрегором, затем Каллум выполнил ответную передачу к лицевой линии поля, а Райан выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.
10'
Ралстон с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Кристи пробежал мимо мяча, но в итоге в дальний угол ворот с левого угла штрафной площади пробил Робертсон, Юрченко здорово сложился и перевёл мяч на угловой.
9'
С правой половины поля последовал заброс к левому углу штрафной площади сборной Армении от Сауттара, Робертсон набежал на мяч и в касание перевёл его на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде так и не смог завершить момент ударом по воротам.
8'
Хендри в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Барсегяна.
7'
Робертсон совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Эндрю выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Ралстон в касание сбросил мяч в центр штрафной площади, Армстронг в касание пробил в левый угол ворот, штанга спасла Армению от пропущенного мяча.
6'
Барсегян в центре поля обыграл Робертсона, но затем Эндрю на правом фланге очень быстро нагнал Тиграна, а прибежавший помочь Ралстон перехватил мяч.
5'
Кристи разыграл корнер с Адамсом, далее последовала передача на Робертсона, Эндрю в свою очередь выполнил сильную подачу с левого фланга на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел в аут.
4'
Макгинн выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Амбарцумян успел первым к мячу и выбил его на угловой.
3'
Барсегян при обработке мяча в центре поля подыграл рукой, Себастьян Гисхамер всё видел и дал справедливый свисток в пользу сборной Шотландии.
Сегодня в Глазго идёт довольно сильный дождь, а поэтому мы вправе рассчитывать на большое количество ударов из-за пределов штрафной площади.
1'
Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. Напомним, что Армения в первом туре на своём поле в Ереване переиграла сборную Ирландии, а Шотландия пока что ещё не играла. Сегодня в Глазго команде Стива Кларка нужно набирать хоть какие-то очки, чтобы по итогам второго тура не обосноваться в самом низу квартета.
До матча
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Рассудит этот матч австрийская бригада арбитров во главе с Себастьяном Гисхамером. Помогать ему на бровках будут Максимилиан Вайсс и Ясмин Шабанович. Резервным арбитром на этот матч назначен Кристофер Ягер. За VAR будут отвечать немцы Феликс Цвайер и Штефан Лупп.
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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Шотландии и Армении, которые выступают в первой группе Лиги В. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.