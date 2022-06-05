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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Шотландия
FIFA #42
 
Позже
Армения
FIFA #89
Прогнозы 36
Шотландия 83.3% (30)
X 8.3% (3)
Армения 8.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Армения
1.41
9.70
9.30
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 1 1

Карточки

Шотландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мкртчян Степа 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шотландия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0
Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2 Израиль - Шотландия 1:0 Словакия - Шотландия 1:0
Армения
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4
Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.

    Главный судья: Гишамер Себастьян

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Шотландия 83.3% (30)
    X 8.3% (3)
    Армения 8.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шотландия
    Ничья
    Армения
    1.41
    9.70
    9.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шотландия - Армения онлайн

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    Прогнозы на матч Шотландия - Армения

    Исход игры
    Шотландия
    83.3% (30)
    Ничья
    8.3% (3)
    Армения
    8.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (16)
    Меньше
    52.94% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (17)
    Нет
    50% (17)
    Популярный счёт
    2:0 Шотландия
    33.3% (12)
    2:1 Шотландия
    33.3% (12)
    1:0 Шотландия
    11.1% (4)
    1:2 Армения
    5.6% (2)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
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    Шотландия
    Армения
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