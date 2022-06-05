Стадион: Хэмпден Парк
Бомбардиры внутри турнира
Шотландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|1
|1
Карточки
Шотландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мкртчян Степа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шотландия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шотландия - Украина 1:3 Австрия - Шотландия 2:2 Шотландия - Польша 1:1 Шотландия - Дания 2:0
Молдова - Шотландия 0:2 Фарерские острова - Шотландия 0:1 Шотландия - Израиль 3:2 Австрия - Шотландия 0:1 Шотландия - Молдова 1:0 Дания - Шотландия 2:0 Хорватия - Шотландия 3:1 Англия - Шотландия 0:0 Шотландия - Чехия 0:2 Люксембург - Шотландия 0:1 Голландия - Шотландия 2:2 Шотландия - Фарерские острова 4:0 Израиль - Шотландия 1:1 Шотландия - Австрия 2:2 Израиль - Шотландия 1:0 Словакия - Шотландия 1:0
Армения
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Армения - Ирландия 1:0 Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4
Армения - Северная Македония 0:5 Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
Прогнозы на матч Шотландия - Армения
Исход игры
Шотландия
83.3% (30)
Ничья
8.3% (3)
Армения
8.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (16)
Меньше
52.94% (18)
Обе команды забьют
Да
50% (17)
Нет
50% (17)
Популярный счёт
2:0 Шотландия
33.3% (12)
2:1 Шотландия
33.3% (12)
1:0 Шотландия
11.1% (4)
1:2 Армения
5.6% (2)
1:1 Ничья
5.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!