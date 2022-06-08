Моррелл неудачно приземлился после верховой борьбы с Коопмейнерсом у бровки. Медики вышли оказать помощь Джохеффу.

Гакпо не смог принять мяч на линии чужой штрафной площади.

После подачи от углового флага Уилсон головой пробил рядом с правой штангой.

Де Врей сделал сильный заброс вперёд. Уорд у линии штрафной площади забрал мяч в руки.

Мефам справа навесил на Норрингтон-Дэвиса, который головой пробил немного выше ворот.

10' Коопмейнерс от углового флага навесил к ближней штанге, где все игроки проскочили мимо мяча.

9' Хатебур на правом фланге забежал в офсайд.

8' Хозяева разыграли штрафной удар и не смогли справа доставить мяч к воротам.

7' Де Лихт сбил Джонсона на фланге.

6' Пас Уилсона вперёд по левому флангу соперники перехватили.

5' Робертс с Уилсоном продвинулись вперёд по правому флангу, но обостряющих передач в центр не придумали.

4' Тезе в центре поля локтем остановил проход Джеймса и получил жёлтую карточку.