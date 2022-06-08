Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
Ход матча
3'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
13
Флеккен
Марк
15
Хатебур
Ханс
12
Ланг
Ноа
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дэвис АдамВратарь
-
15 Ампаду ЭтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бёрнс УэсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэйл ГаретНападающий
-
19 Харрис МаркНападающий
-
22 Томас СорбаНападающий
-
Главный тренер: Пэйдж Роберт
- Основной состав
-
13 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ланг НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
-
17 Блинд ДэйлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
-
Главный тренер: Луи ван Гал
История личных встреч
Уэльс
Голландия
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уэльс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Джонатан
|1
|0.5
|Матондо Рабби
|0
|0
Голландия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|2
|1
|Бергвейн Стевен
|1
|0.5
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.5
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Де Йонг Френки
|0
|0
Карточки
Уэльс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррелл Джозефф
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
Голландия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Тимбер Юррьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Уэльс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1
Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1
Голландия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бельгия - Голландия 1:4 Голландия - Германия 1:1 Голландия - Дания 4:2 Голландия - Норвегия 2:0
Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2 Польша - Голландия 1:2
Лига A. Группа 4
Лига A. Группа 4
Прогнозы на матч Уэльс 0:0 Голландия
Исход игры
Уэльс
3.6% (5)
Ничья
13.1% (18)
Голландия
83.2% (114)
Тотал 2.5
Больше
69.83% (81)
Меньше
30.17% (35)
Обе команды забьют
Да
77.59% (90)
Нет
22.41% (26)
Популярный счёт
1:2 Голландия
40.1% (55)
1:3 Голландия
14.6% (20)
0:2 Голландия
9.5% (13)
0:1 Голландия
8% (11)
1:1 Ничья
7.3% (10)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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