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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Уэльс
FIFA #19
0:0
Первый тайм: 16'
Голландия
FIFA #11
0'
3' Желтая карточка
Тезе Джордан

Ход матча

3'
 
Тезе Джордан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 134
Уэльс 3.7% (5)
X 12.7% (17)
Голландия 83.6% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Голландия
8.00
4.80
3.80
Все Коэффициенты
Новости
12
Уорд
Дэнни
II
14
Робертс
Коннор
II
4
Дэвис
Бен
5
Мефам
Крис
6
Родон
Джо
17
Норрингтон-Дэвис
Рис
8
Уилсон
Гарри
16
Моррелл
Джозефф
3
Левитт
Дилан
20
Джеймс
Дэниэл
9
Джонсон
Бреннан
13
Флеккен
Марк
2
Тезе
Джордан
6
Де
Врей
Стефан
3
Де
Лихт
Маттайс
15
Хатебур
Ханс
20
Коопмейнерс
Теун
18
Схаутен
Йерди
16
Маласиа
Тирелл
12
Ланг
Ноа
9
Гакпо
Коди
19
Вегхорст
Ваут
Уэльс
4-4-2
Голландия
3-4-2-1

История личных встреч

Уэльс
Голландия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМС
2:3
ТМС
2:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Джонатан 1 0.5
Матондо Рабби 0 0
Голландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 2 1
Бергвейн Стевен 1 0.5
Дюмфрис Дензел 1 0.5
Блинд Дэйли 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Де Йонг Френки 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррелл Джозефф 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Голландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дейк Виргил 1 0
Тимбер Юррьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1
Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1
Голландия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бельгия - Голландия 1:4 Голландия - Германия 1:1 Голландия - Дания 4:2 Голландия - Норвегия 2:0
Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2 Польша - Голландия 1:2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Польша 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Уэльс 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Бельгия 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Польша 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Уэльс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Бельгия 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Голландия 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Польша 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Бельгия 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • 18'
    Мефам справа навесил на Норрингтон-Дэвиса, который головой пробил немного выше ворот.
  • 17'
    Де Врей сделал сильный заброс вперёд. Уорд у линии штрафной площади забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    16'
    Родон в центральном круге сбил Вегхорста.
  • Угловой
    15'
    После подачи от углового флага Уилсон головой пробил рядом с правой штангой.
  • 14'
    Де Врей сделал неточную передачу налево на Де Лихта.
  • 12'
    Гакпо не смог принять мяч на линии чужой штрафной площади.
  • Травма, повреждение
    11'
    Моррелл неудачно приземлился после верховой борьбы с Коопмейнерсом у бровки. Медики вышли оказать помощь Джохеффу.
  • Угловой
    10'
    Коопмейнерс от углового флага навесил к ближней штанге, где все игроки проскочили мимо мяча.
  • Офсайд
    9'
    Хатебур на правом фланге забежал в офсайд.
  • 8'
    Хозяева разыграли штрафной удар и не смогли справа доставить мяч к воротам.
  • Фол, нарушение
    7'
    Де Лихт сбил Джонсона на фланге.
  • 6'
    Пас Уилсона вперёд по левому флангу соперники перехватили.
  • 5'
    Робертс с Уилсоном продвинулись вперёд по правому флангу, но обостряющих передач в центр не придумали.
  • Желтая карточка
    4'
    Тезе в центре поля локтем остановил проход Джеймса и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    3'
    Дэвис в центральном круге сбил Ланга.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Сборная Уэльса играет в красной форме, сборная Голландии - в чёрной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Кардифф Сити Стэдиум"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Уэльс 0:0 Голландия

    Исход игры
    Уэльс
    3.6% (5)
    Ничья
    13.1% (18)
    Голландия
    83.2% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.83% (81)
    Меньше
    30.17% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (90)
    Нет
    22.41% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Голландия
    40.1% (55)
    1:3 Голландия
    14.6% (20)
    0:2 Голландия
    9.5% (13)
    0:1 Голландия
    8% (11)
    1:1 Ничья
    7.3% (10)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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    Уэльс
    Голландия
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