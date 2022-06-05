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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Уэльс
FIFA #19
 
Позже
Голландия
FIFA #11
Прогнозы 34
Уэльс 2.9% (1)
X 5.9% (2)
Голландия 91.2% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
Голландия
6.10
4.10
4.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Уэльс
Голландия

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМС
2:3
ТМС
2:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Джонатан 1 1
Матондо Рабби 0 0
Голландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 2 2
Бергвейн Стевен 1 1
Дюмфрис Дензел 1 1
Блинд Дэйли 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Де Йонг Френки 0 0

Карточки

Уэльс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррелл Джозефф 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Голландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дейк Виргил 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Уэльс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уэльс - Украина 1:0 Польша - Уэльс 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1
Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1 Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1
Голландия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бельгия - Голландия 1:4 Голландия - Германия 1:1 Голландия - Дания 4:2 Голландия - Норвегия 2:0
Черногория - Голландия 2:2 Голландия - Гибралтар 6:0 Латвия - Голландия 0:1 Голландия - Турция 6:1 Голландия - Черногория 4:0 Норвегия - Голландия 1:1 Голландия - Чехия 0:2 Северная Македония - Голландия 0:3 Голландия - Австрия 2:0 Голландия - Украина 3:2 Голландия - Грузия 3:0 Голландия - Шотландия 2:2 Гибралтар - Голландия 0:7 Голландия - Латвия 2:0 Турция - Голландия 4:2 Польша - Голландия 1:2

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Польша 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Уэльс 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Бельгия 1 0 0 1 1 - 4 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Польша 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Уэльс 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бельгия 1 0 0 1 1 - 4 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Польша 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс - Голландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.

    Главный судья: Ниберг Гленн

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Уэльс 2.9% (1)
    X 5.9% (2)
    Голландия 91.2% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уэльс
    Ничья
    Голландия
    6.10
    4.10
    4.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Уэльс - Голландия онлайн

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    Прогнозы на матч Уэльс - Голландия

    Исход игры
    Уэльс
    3% (1)
    Ничья
    6.1% (2)
    Голландия
    90.9% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.76% (25)
    Меньше
    24.24% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (27)
    Нет
    18.18% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Голландия
    54.5% (18)
    1:3 Голландия
    15.2% (5)
    0:1 Голландия
    9.1% (3)
    0:2 Голландия
    9.1% (3)
    1:1 Ничья
    6.1% (2)
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    Уэльс
    Голландия
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