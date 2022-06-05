  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА 2022

Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Бельгия
FIFA #1
 
Позже
Польша
FIFA #23
Прогнозы 36
Бельгия 91.7% (33)
X 5.6% (2)
Польша 2.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Польша
5.10
4.20
5.60
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бельгия
Польша

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ММ
1:0
ЧЕ2(2
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 1 1
Алдервейрельд Тоби 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 1 1
Каминьски Якуб 1 1
Пухач Тымотеуш 0 0

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мертенс Дрис 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бельгия - Голландия 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1
Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Бельгия - Греция 1:1 Бельгия - Беларусь 8:0 Чехия - Бельгия 1:1 Бельгия - Уэльс 3:1
Польша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2
Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Польша 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Уэльс 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Бельгия 1 0 0 1 1 - 4 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Польша 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Уэльс 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бельгия 1 0 0 1 1 - 4 0

Лига A. Группа 4

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Польша 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 3 минуты.

    Главный судья: Крузляк Иван

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Бельгия 91.7% (33)
    X 5.6% (2)
    Польша 2.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Польша
    5.10
    4.20
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бельгия - Польша онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Бельгия - Польша

    Исход игры
    Бельгия
    91.4% (32)
    Ничья
    5.7% (2)
    Польша
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.85% (28)
    Меньше
    15.15% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (27)
    Нет
    18.18% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Бельгия
    54.3% (19)
    2:0 Бельгия
    14.3% (5)
    3:1 Бельгия
    11.4% (4)
    2:2 Ничья
    5.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бельгия
    Польша
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     