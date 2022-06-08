0:2
Второй тайм: 70'
0'
0:1
22' ГолМендоса Стивен
43' Желтая карточкаFelipe Azevedo
45' Желтая карточкаNino Paraiba
49' Желтая карточкаРичардсон
0:2
55' ГолМендоса Стивен
67' Желтая карточкаRodrigo I
Ход матча
22'
0:1
43'
45'
49'
55'
0:2
67'
33
Eder
2
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
30
Ale
3
Мессиас
33
Луис
Виктор
19
Rodrigo
I
29
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
-
30 AleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Пауло ЖоаоЗащитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Полузащитник
-
18 GustavinhoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Luan Patrick
-
-
15 Juninho V
-
19 Henrique I
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
11 Арруда ЭрикПолузащитник
-
16 ДавидНападающий
-
99 Иури ФрейтасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
23 David Loiola
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Америка Минейро
Сеара
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
19 матчей
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майдана Яго
|3 (2)
|0.3
|Felipe Azevedo
|2
|0.2
|Aloisio Santos
|2
|0.2
|Ale
|1
|0.1
|Raul Caceres
|1
|0.1
|Juan Pablo Ramirez
|1
|0.1
|Pedrinho VI4
|1
|0.1
|Everaldo
|0
|0
|Juninho V
|0
|0
|Paulo1
|0
|0
|Eder 2
|0
|0
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|6
|0.6
|Клебер Франсиско
|2
|0.2
|Nino Paraiba
|1
|0.1
|Vinicius Lima
|1
|0.1
|Рибейро Лукас
|1
|0.1
|Vinicius X
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Ze Roberto III
|0
|0
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felipe Azevedo
|2
|1
|Майдана Яго
|2
|1
|Marlon VII
|1
|1
|Matheus XV
|1
|1
|Родригиньо Кабрал
|2
|0
|Gustavinho
|2
|0
|Patric II
|2
|0
|Juan Pablo Ramirez
|2
|0
|Eder 2
|2
|0
|Juninho IX
|1
|0
|Жаилсон Марселино
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Pedrinho VI4
|1
|0
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo I
|6
|0
|Ричардсон
|4
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|1
|Geovane
|3
|0
|Nino Paraiba
|3
|0
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Bruno Pacheco III
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Vinicius X
|1
|1
|Vinicius Lima
|1
|1
|Joao Ricardo II
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Клебер Франсиско
|1
|0
|Luiz Otavio II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
1
9%
4
44%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Америка Минейро - Куяба 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Индепендьенте дель Валле - Америка Минейро 3:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1
Депортес Толима - Америка Минейро 2:2 Коритиба - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Алагоано 2:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0 Алагоано - Америка Минейро 0:3 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Аваи - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Индепендьенте дель Валле 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 1:1 Томбенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Томбенсе 1:0
Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сеара - Коритиба 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2
Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Атлетико Минейро
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|5.
|Коритиба
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|6.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|8.
|Америка Минейро
|0:2
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|9.
|Фламенго
|0:0
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|10.
|Сеара
|2:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|11.
|Гойяс
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|12.
|Сантос
|9
|3
|3
|3
|12 - 8
|12
|13.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|14.
|Аваи
|0:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 13
|12
|15.
|Флуминенсе
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|16.
|Куяба
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|17.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|10
|2
|5
|3
|10 - 10
|11
|18.
|Жувентуде
|1:2
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|20.
|Форталеза
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Аваи
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Америка Минейро
|0:2
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Коринтианс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|10.
|Фламенго
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|15.
|Куяба
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|16.
|Жувентуде
|1:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Ботафого Рибейрао
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|18.
|Флуминенсе
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|19.
|Сеара
|2:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Форталеза
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|2:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Коринтианс
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Ботафого Рибейрао
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Атлетико Минейро
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Фламенго
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Гойяс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Ред Булл Брагантино
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|Жувентуде
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|14.
|Америка Минейро
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|15.
|Сан-Паулу
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Сантос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|19.
|Аваи
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|20.
|Коритиба
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2