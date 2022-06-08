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Бразилия: Серия A

2022
Америка Минейро
0:2
Второй тайм: 70'
Сеара
0'
0:1
22' Гол
Мендоса Стивен
43' Желтая карточка
Felipe Azevedo
45' Желтая карточка
Nino Paraiba
49' Желтая карточка
Ричардсон
0:2
55' Гол
Мендоса Стивен
67' Желтая карточка
Rodrigo I
42
Жаилсон
Марселино
2
Patric
II
4
Конти
Херман
33
Eder
2
6
Marlon
VII
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
8
Juninho
IX
30
Ale
11
Felipe
Azevedo
99
Aloisio
Santos
1
Joao
Ricardo
II
2
Nino
Paraiba
3
Мессиас
15
Габриэл
Барбоза
33
Луис
Виктор
7
Ричардсон
19
Rodrigo
I
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
29
Vinicius
X
28
Matheus
Peixoto
10
Мендоса
Стивен
Америка Минейро
4-1-4-1
Сеара
4-3-3

История личных встреч

Америка Минейро
Сеара

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:2
СB
1:1
СB
1:0
КСМР
0:0
СB
1:1
СB
0:2
К
3:0
К
1:1
БСБ
5:2
БСБ
3:0
БСБ
1:1
БСБ
2:2
БСБ
1:3
БСБ
1:2
СA
4:1
СA
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майдана Яго 3 (2) 0.3
Felipe Azevedo 2 0.2
Aloisio Santos 2 0.2
Ale 1 0.1
Raul Caceres 1 0.1
Juan Pablo Ramirez 1 0.1
Pedrinho VI4 1 0.1
Everaldo 0 0
Juninho V 0 0
Paulo1 0 0
Eder 2 0 0
Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 6 0.6
Клебер Франсиско 2 0.2
Nino Paraiba 1 0.1
Vinicius Lima 1 0.1
Рибейро Лукас 1 0.1
Vinicius X 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Ze Roberto III 0 0
Bruno Pacheco III 0 0
Matheus Peixoto 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felipe Azevedo 2 1
Майдана Яго 2 1
Marlon VII 1 1
Matheus XV 1 1
Родригиньо Кабрал 2 0
Gustavinho 2 0
Patric II 2 0
Juan Pablo Ramirez 2 0
Eder 2 2 0
Juninho IX 1 0
Жаилсон Марселино 1 0
Мело Артур 1 0
Pedrinho VI4 1 0
Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo I 6 0
Ричардсон 4 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 1
Geovane 3 0
Nino Paraiba 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Bruno Pacheco III 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius X 1 1
Vinicius Lima 1 1
Joao Ricardo II 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Клебер Франсиско 1 0
Luiz Otavio II 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
1
9%
4
44%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Америка Минейро - Куяба 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Индепендьенте дель Валле - Америка Минейро 3:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1
Депортес Толима - Америка Минейро 2:2 Коритиба - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Алагоано 2:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0 Алагоано - Америка Минейро 0:3 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Аваи - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Индепендьенте дель Валле 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 1:1 Томбенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Томбенсе 1:0
Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сеара - Коритиба 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2
Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 5 3 2 13 - 9 18
2. Палмейрас Сан-Паулу 9 4 4 1 13 - 5 16
3. Атлетико Минейро 9 4 4 1 13 - 8 16
4. Атлетико Паранаэнсе 2:1 10 5 1 4 10 - 12 16
5. Коритиба 9 4 2 3 13 - 11 14
6. Сан-Паулу 9 3 5 1 15 - 11 14
7. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 10 - 8 14
8. Америка Минейро 0:2 10 4 2 4 11 - 12 14
9. Фламенго 0:0 10 3 4 3 10 - 9 13
10. Сеара 2:0 10 3 4 3 12 - 12 13
11. Гойяс 9 3 3 3 10 - 12 12
12. Сантос 9 3 3 3 12 - 8 12
13. Ботафого Рибейрао 9 3 3 3 12 - 11 12
14. Аваи 0:0 10 3 3 4 10 - 13 12
15. Флуминенсе 9 3 2 4 8 - 9 11
16. Куяба 10 3 2 5 8 - 12 11
17. Ред Булл Брагантино 0:0 10 2 5 3 10 - 10 11
18. Жувентуде 1:2 10 2 4 4 10 - 16 10
19. Атлетико Гойяненсе 0:0 10 1 5 4 6 - 12 8
20. Форталеза 9 1 2 6 6 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Сантос 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Аваи 0:0 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Америка Минейро 0:2 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Атлетико Минейро 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Атлетико Паранаэнсе 2:1 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Палмейрас Сан-Паулу 5 2 2 1 8 - 4 8
9. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
10. Фламенго 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
11. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Ред Булл Брагантино 0:0 6 1 3 2 6 - 5 6
13. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
14. Атлетико Гойяненсе 0:0 6 1 3 2 4 - 4 6
15. Куяба 5 1 2 2 3 - 4 5
16. Жувентуде 1:2 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Ботафого Рибейрао 4 1 1 2 6 - 7 4
18. Флуминенсе 4 1 1 2 3 - 4 4
19. Сеара 2:0 4 0 2 2 4 - 7 2
20. Форталеза 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 2:0 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
3. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Ботафого Рибейрао 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Интернасьонал Порту Алегре 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Атлетико Минейро 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Фламенго 0:0 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Гойяс 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Атлетико Паранаэнсе 2:1 5 2 0 3 4 - 8 6
11. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Ред Булл Брагантино 0:0 4 1 2 1 4 - 5 5
13. Жувентуде 1:2 4 1 2 1 5 - 7 5
14. Америка Минейро 0:2 5 1 1 3 3 - 7 4
15. Сан-Паулу 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
17. Сантос 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 4 0 2 2 2 - 8 2
19. Аваи 0:0 5 0 2 3 2 - 7 2
20. Коритиба 5 0 2 3 5 - 9 2
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Нино Параиба получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Фелипе Азеведо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Мендоса Стивен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Америка Минейро
    Ничья
    Сеара
    7.20
    3.25
    3.52
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Америка Минейро 0:2 Сеара онлайн

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    Америка Минейро
    Сеара
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