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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Америка Минейро
0:2
Конец матча
Сеара
0'
0:1
22' Гол
Мендоса Стивен
43' Желтая карточка
Felipe Azevedo
45' Желтая карточка
Nino Paraiba
49' Желтая карточка
Ричардсон
0:2
55' Гол
Мендоса Стивен
66' Желтая карточка
Rodrigo I
76' Желтая карточка
Henrique I
90'+7
42
Жаилсон
Марселино
2
Patric
II
4
Конти
Херман
33
Eder
2
6
Marlon
VII
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
8
Juninho
IX
30
Ale
11
Felipe
Azevedo
99
Aloisio
Santos
1
Joao
Ricardo
II
2
Nino
Paraiba
3
Мессиас
15
Габриэл
Барбоза
33
Луис
Виктор
7
Ричардсон
19
Rodrigo
I
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
29
Vinicius
X
28
Matheus
Peixoto
10
Мендоса
Стивен
Америка Минейро
4-1-4-1
Сеара
4-3-3

История личных встреч

Америка Минейро
Сеара

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:2
СB
1:1
СB
1:0
КСМР
0:0
СB
1:1
СB
0:2
К
3:0
К
1:1
БСБ
5:2
БСБ
3:0
БСБ
1:1
БСБ
2:2
БСБ
1:3
БСБ
1:2
СA
4:1
СA
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майдана Яго 3 (2) 0.3
Felipe Azevedo 2 0.2
Aloisio Santos 2 0.2
Ale 1 0.1
Raul Caceres 1 0.1
Juan Pablo Ramirez 1 0.1
Pedrinho VI4 1 0.1
Everaldo 0 0
Juninho V 0 0
Paulo1 0 0
Eder 2 0 0
Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 6 0.6
Клебер Франсиско 2 0.2
Nino Paraiba 1 0.1
Vinicius Lima 1 0.1
Рибейро Лукас 1 0.1
Vinicius X 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Ze Roberto III 0 0
Bruno Pacheco III 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felipe Azevedo 2 1
Майдана Яго 2 1
Marlon VII 1 1
Matheus XV 1 1
Родригиньо Кабрал 2 0
Gustavinho 2 0
Patric II 2 0
Juan Pablo Ramirez 2 0
Eder 2 2 0
Juninho IX 1 0
Henrique I 1 0
Жаилсон Марселино 1 0
Мело Артур 1 0
Pedrinho VI4 1 0
Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo I 6 0
Ричардсон 4 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 1
Geovane 3 0
Nino Paraiba 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Bruno Pacheco III 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius X 1 1
Vinicius Lima 1 1
Joao Ricardo II 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Клебер Франсиско 1 0
Luiz Otavio II 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
9%
1
9%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
1
9%
4
36%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Америка Минейро - Куяба 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Индепендьенте дель Валле - Америка Минейро 3:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1
Депортес Толима - Америка Минейро 2:2 Коритиба - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Алагоано 2:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0 Алагоано - Америка Минейро 0:3 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Аваи - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Индепендьенте дель Валле 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 1:1 Томбенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Томбенсе 1:0
Сеара
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сеара - Коритиба 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2
Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 5 3 2 13 - 9 18
2. Палмейрас Сан-Паулу 9 4 4 1 13 - 5 16
3. Атлетико Минейро 2:3 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Атлетико Паранаэнсе 10 5 1 4 11 - 12 16
5. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 10 3 6 1 10 - 8 15
6. Коритиба 9 4 2 3 13 - 11 14
7. Сан-Паулу 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Флуминенсе 3:2 10 4 2 4 11 - 11 14
9. Америка Минейро 10 4 2 4 11 - 12 14
10. Сантос 0:0 10 3 4 3 12 - 8 13
11. Ред Булл Брагантино 10 3 4 3 11 - 10 13
12. Сеара 10 3 4 3 12 - 12 13
13. Фламенго 10 3 3 4 10 - 10 12
14. Гойяс 9 3 3 3 10 - 12 12
15. Ботафого Рибейрао 9 3 3 3 12 - 11 12
16. Аваи 10 3 2 5 11 - 15 11
17. Куяба 10 3 2 5 8 - 12 11
18. Атлетико Гойяненсе 10 2 4 4 8 - 13 10
19. Жувентуде 10 2 4 4 10 - 17 10
20. Форталеза 9 1 2 6 6 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сантос 0:0 6 3 2 1 9 - 3 11
3. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
4. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Атлетико Минейро 2:3 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Палмейрас Сан-Паулу 5 2 2 1 8 - 4 8
9. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
10. Ред Булл Брагантино 6 2 2 2 7 - 5 8
11. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Флуминенсе 3:2 5 2 1 2 6 - 6 7
14. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
15. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
16. Куяба 5 1 2 2 3 - 4 5
17. Жувентуде 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Ботафого Рибейрао 4 1 1 2 6 - 7 4
19. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
20. Форталеза 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 6 2 3 1 5 - 4 9
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Ботафого Рибейрао 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Флуминенсе 3:2 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Атлетико Минейро 2:3 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Гойяс 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Фламенго 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
15. Сан-Паулу 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
17. Сантос 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Атлетико Гойяненсе 4 0 2 2 2 - 8 2
19. Коритиба 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 5 0 1 4 3 - 9 1
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    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Мендоса Стивен бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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