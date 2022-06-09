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Бразилия: Серия A

2022
Ред Булл Брагантино
1:0
Конец матча
Фламенго
0'
9' Желтая карточка
Helio Junio
1:0
17' Гол
Кандидо Луан
32' Желтая карточка
Лазаро
68' Желтая карточка
Лео Перейра
70' Красная карточка
Кандидо Луан
83' Желтая карточка
Виллиан Арао
90' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
90'+8
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Ортис
Лео
21
Natan
36
Кандидо
Луан
23
Raul
González
II
16
Рамирес
Эрик
II
7
Гимарайнс
Артур
25
Bruno
Praxedes
11
Helio
Junio
15
Итало
Хосе
45
Hugo
Nogueira
34
Котулио
Матеус
3
Кайо
Родриго
4
Лео
Перейра
Айртон
Лукас
7
Рибейро
Эвертон
8
Тьяго
Маия
18
Перейра
Андреас
13
Лазаро
9
Габриэл
Барбоза
11
Витиньо
Виктор
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1
Фламенго
4-4-2

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Фламенго

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Итало Хосе 3 0.3
Гимарайнс Артур 1 0.1
Natan 1 0.1
Ортис Лео 1 0.1
Alerrandro 1 0.1
Кандидо Луан 1 0.1
Miguel Silveira dos Santos 1 0.1
Marcos Vinicios 1 0.1
Bruno Praxedes 0 0
Эвангелиста Лукас 0 0
Hyoran 0 0
Уртадо Хосе 0 0
Jadson 3 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Арао 2 0.2
Габриэл Барбоза 2 0.2
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.1
Перейра Андреас 1 0.1
Исла Маурисио 1 0.1
Рибейро Эвертон 1 0.1
Энрике Бруно 1 0.1
Педро Гильерме 1 0.1
Лазаро 0 0
Котулио Матеус 0 0
Marinho II 0 0
Joao Gomes 0 0
Айртон Лукас 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson 3 4 0
Рамон 2 1
Рамирес Эрик II 1 1
Кандидо Луан 1 1
Силва Адерлан 2 0
Cleiton Schwengber 2 0
Alerrandro 2 0
Helio Junio 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Natan 1 0
Hyoran 1 0
Натан Рафаэл 1 0
Carlos Eduardo III 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Miguel Silveira dos Santos 1 0
Bruno Praxedes 1 0
Renan Victor 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Marcos Vinicios 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 3 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Габриэл Барбоза 3 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Marinho II 2 0
Joao Gomes 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Виллиан Арао 1 0
Тьяго Маия 1 0
Котулио Матеус 1 0
Hugo Nogueira 1 0
Айртон Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

10
10
9 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
30%
1
10%
1-15
4
40%
2
20%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

10
9
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Насьональ Монтевидео - Ред Булл Брагантино 3:0
Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Фламенго
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0
Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 5 3 2 13 - 9 18
2. Палмейрас Сан-Паулу 9 4 4 1 13 - 5 16
3. Атлетико Минейро 2:3 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Атлетико Паранаэнсе 10 5 1 4 11 - 12 16
5. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 10 3 6 1 10 - 8 15
6. Коритиба 9 4 2 3 13 - 11 14
7. Сан-Паулу 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Флуминенсе 3:2 10 4 2 4 11 - 11 14
9. Америка Минейро 10 4 2 4 11 - 12 14
10. Сантос 0:0 10 3 4 3 12 - 8 13
11. Ред Булл Брагантино 10 3 4 3 11 - 10 13
12. Сеара 10 3 4 3 12 - 12 13
13. Фламенго 10 3 3 4 10 - 10 12
14. Гойяс 9 3 3 3 10 - 12 12
15. Ботафого Рибейрао 9 3 3 3 12 - 11 12
16. Аваи 10 3 2 5 11 - 15 11
17. Куяба 10 3 2 5 8 - 12 11
18. Атлетико Гойяненсе 10 2 4 4 8 - 13 10
19. Жувентуде 10 2 4 4 10 - 17 10
20. Форталеза 9 1 2 6 6 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сантос 0:0 6 3 2 1 9 - 3 11
3. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
4. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Атлетико Минейро 2:3 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Палмейрас Сан-Паулу 5 2 2 1 8 - 4 8
9. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
10. Ред Булл Брагантино 6 2 2 2 7 - 5 8
11. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Флуминенсе 3:2 5 2 1 2 6 - 6 7
14. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
15. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
16. Куяба 5 1 2 2 3 - 4 5
17. Жувентуде 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Ботафого Рибейрао 4 1 1 2 6 - 7 4
19. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
20. Форталеза 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 6 2 3 1 5 - 4 9
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Ботафого Рибейрао 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Флуминенсе 3:2 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Атлетико Минейро 2:3 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Гойяс 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Фламенго 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
15. Сан-Паулу 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
17. Сантос 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Атлетико Гойяненсе 4 0 2 2 2 - 8 2
19. Коритиба 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 5 0 1 4 3 - 9 1
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    • Желтая карточка
      32'
      Лазаро получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Кандидо Луан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      9'
      Элио Джунио получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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