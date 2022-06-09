1:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаHelio Junio
1:0
17' ГолКандидо Луан
32' Желтая карточкаЛазаро
68' Желтая карточкаЛео Перейра
70' Красная карточкаКандидо Луан
83' Желтая карточкаВиллиан Арао
90' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
90'+8
Ход матча
9'
17'
1:0
32'
61'
64'
68'
70'
83'
90'
21
Natan
36
Кандидо
Луан
11
Helio
Junio
15
Итало
Хосе
13
Лазаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Запасные игроки
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
19 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Уртадо ХанНападающий
-
-
-
5 Jadson 3
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
10 Диего РибасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
51 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
31 Marinho II
-
-
-
Главный тренер: Соуза Паулу
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Фламенго
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Итало Хосе
|3
|0.3
|Гимарайнс Артур
|1
|0.1
|Natan
|1
|0.1
|Ортис Лео
|1
|0.1
|Alerrandro
|1
|0.1
|Кандидо Луан
|1
|0.1
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0.1
|Marcos Vinicios
|1
|0.1
|Bruno Praxedes
|0
|0
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Hyoran
|0
|0
|Уртадо Хосе
|0
|0
|Jadson 3
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Арао
|2
|0.2
|Габриэл Барбоза
|2
|0.2
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.1
|Перейра Андреас
|1
|0.1
|Исла Маурисио
|1
|0.1
|Рибейро Эвертон
|1
|0.1
|Энрике Бруно
|1
|0.1
|Педро Гильерме
|1
|0.1
|Лазаро
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Marinho II
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Айртон Лукас
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson 3
|4
|0
|Рамон
|2
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|1
|Кандидо Луан
|1
|1
|Силва Адерлан
|2
|0
|Cleiton Schwengber
|2
|0
|Alerrandro
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Natan
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Натан Рафаэл
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
|Renan Victor
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
|Marcos Vinicios
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Пабло
|3
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Marinho II
|2
|0
|Joao Gomes
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Котулио Матеус
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
10
10
9 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
30%
1
10%
1-15
4
40%
2
20%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
10
9
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
4
40%
1
11%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Насьональ Монтевидео - Ред Булл Брагантино 3:0
Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Фламенго
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0
Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Атлетико Минейро
|2:3
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|10
|3
|6
|1
|10 - 8
|15
|6.
|Коритиба
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|7.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Флуминенсе
|3:2
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|9.
|Америка Минейро
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|10.
|Сантос
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 8
|13
|11.
|Ред Булл Брагантино
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|12.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|13.
|Фламенго
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|14.
|Гойяс
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|15.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|16.
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|17.
|Куяба
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|19.
|Жувентуде
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|20.
|Форталеза
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Сантос
|0:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|3.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Америка Минейро
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Атлетико Минейро
|2:3
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Коринтианс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|10.
|Ред Булл Брагантино
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Флуминенсе
|3:2
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|15.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|16.
|Куяба
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|17.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|19.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Форталеза
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Коринтианс
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Ботафого Рибейрао
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Флуминенсе
|3:2
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Атлетико Минейро
|2:3
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Гойяс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Жувентуде
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Фламенго
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|15.
|Сан-Паулу
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Сантос
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|19.
|Коритиба
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Аваи
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1