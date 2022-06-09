0:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
44
Lucas
Pires
25
Vinicius3
30
Lucas
Braga
15
Bryan
Angulo
44
Витао
28
Энрике
Педро
10
Патрик
Алан
17
David
VI
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
-
15 Bryan AnguloНападающий
- Запасные игроки
-
22 John VictorВратарь
-
40 БруниньоЗащитник
- Защитник
-
27 Ауро АльвароЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
12 Rwan Seco
-
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
26 Estevao
-
20 Moises VII
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Сантос
Интернасьонал Порту Алегре
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
16 матчей
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Leonardo
|5
|0.5
|Баптистао Лео
|2
|0.2
|Vinicius3
|2
|0.2
|Bryan Angulo
|1
|0.1
|Rwan Seco
|1
|0.1
|Майкон Перейра
|0
|0
|Габриэль Эдуардо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Хулио Джоян
|0
|0
|Sandry Santos
|0
|0
|Angelo Borges
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Пена Карлос
|2 (2)
|0.2
|Вандерсон
|2
|0.2
|Alexandre Zurawski
|2
|0.2
|Патрик Алан
|1
|0.1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.1
|Джонни
|1
|0.1
|Витао
|1
|0.1
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Бустос Фабрисио
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|3
|0
|Marcos Leonardo
|3
|0
|Madson II
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Vinicius3
|2
|0
|Майкон Перейра
|1
|0
|Ауро Альваро
|1
|0
|Жуан Пауло
|1
|0
|Бруниньо
|1
|0
|Габриэль Эдуардо
|1
|0
|Lucas Pires
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Меркадо Габриэль
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Де Пена Карлос
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Daniel Fusato1
|2
|0
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Джонни
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Moises VII
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
60%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0
Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Атлетико Минейро
|2:3
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|10
|3
|6
|1
|10 - 8
|15
|6.
|Коритиба
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|7.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Флуминенсе
|3:2
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|9.
|Америка Минейро
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|10.
|Сантос
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 8
|13
|11.
|Ред Булл Брагантино
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|12.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|13.
|Фламенго
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|14.
|Гойяс
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|15.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|16.
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|17.
|Куяба
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|19.
|Жувентуде
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|20.
|Форталеза
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Сантос
|0:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|3.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Америка Минейро
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Атлетико Минейро
|2:3
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Коринтианс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|10.
|Ред Булл Брагантино
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Флуминенсе
|3:2
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|15.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|16.
|Куяба
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|17.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|19.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Форталеза
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Коринтианс
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Ботафого Рибейрао
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Флуминенсе
|3:2
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Атлетико Минейро
|2:3
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Гойяс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Жувентуде
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Фламенго
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|15.
|Сан-Паулу
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Сантос
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|19.
|Коритиба
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Аваи
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1