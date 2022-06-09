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Бразилия: Серия A

2022
Сантос
0:0
Второй тайм: 46'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
22' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос

Ход матча

22'
 
Эденилсон дос Сантос
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.25
3.10
3.82
Все Коэффициенты
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
33
Майкон
Перейра
4
Габриэль
Эдуардо
44
Lucas
Pires
14
Rodrigo
Fernandez2
25
Vinicius3
92
Баптистао
Лео
10
Гуларт
Рикардо
30
Lucas
Braga
15
Bryan
Angulo
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
33
Мартинс
Родригес
8
Эденилсон
дос
Сантос
23
Gabriel
Paulista
VIII
28
Энрике
Педро
10
Патрик
Алан
14
Де
Пена
Карлос
17
David
VI
Сантос
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Сантос
Интернасьонал Порту Алегре

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
К
2:0
К
2:1
СA
2:1
СA
0:1
К
3:0
К
1:1
СA
3:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 5 0.5
Баптистао Лео 2 0.2
Vinicius3 2 0.2
Bryan Angulo 1 0.1
Rwan Seco 1 0.1
Майкон Перейра 0 0
Габриэль Эдуардо 0 0
Madson II 0 0
Хулио Джоян 0 0
Sandry Santos 0 0
Angelo Borges 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Пена Карлос 2 (2) 0.2
Вандерсон 2 0.2
Alexandre Zurawski 2 0.2
Патрик Алан 1 0.1
Д'Алессандро Андрес 1 0.1
Джонни 1 0.1
Витао 1 0.1
Эденилсон дос Сантос 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Бустос Фабрисио 0 0
José Maurisio3 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 3 0
Marcos Leonardo 3 0
Madson II 2 0
Хулио Джоян 2 0
Vinicius3 2 0
Майкон Перейра 1 0
Ауро Альваро 1 0
Жуан Пауло 1 0
Бруниньо 1 0
Габриэль Эдуардо 1 0
Lucas Pires 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Меркадо Габриэль 3 0
Вандерсон 3 0
Тайсон Фреда 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Keiller 2 0
Daniel Fusato1 2 0
Д'Алессандро Андрес 1 0
Джонни 1 0
Патрик Алан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Moises VII 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
60%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0
Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 5 3 2 13 - 9 18
2. Палмейрас Сан-Паулу 9 4 4 1 13 - 5 16
3. Атлетико Минейро 2:3 10 4 4 2 15 - 11 16
4. Атлетико Паранаэнсе 10 5 1 4 11 - 12 16
5. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 10 3 6 1 10 - 8 15
6. Коритиба 9 4 2 3 13 - 11 14
7. Сан-Паулу 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Флуминенсе 3:2 10 4 2 4 11 - 11 14
9. Америка Минейро 10 4 2 4 11 - 12 14
10. Сантос 0:0 10 3 4 3 12 - 8 13
11. Ред Булл Брагантино 10 3 4 3 11 - 10 13
12. Сеара 10 3 4 3 12 - 12 13
13. Фламенго 10 3 3 4 10 - 10 12
14. Гойяс 9 3 3 3 10 - 12 12
15. Ботафого Рибейрао 9 3 3 3 12 - 11 12
16. Аваи 10 3 2 5 11 - 15 11
17. Куяба 10 3 2 5 8 - 12 11
18. Атлетико Гойяненсе 10 2 4 4 8 - 13 10
19. Жувентуде 10 2 4 4 10 - 17 10
20. Форталеза 9 1 2 6 6 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сантос 0:0 6 3 2 1 9 - 3 11
3. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
4. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Атлетико Минейро 2:3 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Палмейрас Сан-Паулу 5 2 2 1 8 - 4 8
9. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
10. Ред Булл Брагантино 6 2 2 2 7 - 5 8
11. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Флуминенсе 3:2 5 2 1 2 6 - 6 7
14. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
15. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
16. Куяба 5 1 2 2 3 - 4 5
17. Жувентуде 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Ботафого Рибейрао 4 1 1 2 6 - 7 4
19. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
20. Форталеза 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
3. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 6 2 3 1 5 - 4 9
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Ботафого Рибейрао 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Флуминенсе 3:2 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Атлетико Минейро 2:3 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Гойяс 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Фламенго 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
15. Сан-Паулу 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
17. Сантос 0:0 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Атлетико Гойяненсе 4 0 2 2 2 - 8 2
19. Коритиба 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 5 0 1 4 3 - 9 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Габриэль Эдуардо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Эденилсон дос Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.25
3.10
3.82
Все Коэффициенты
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Сантос
Интернасьонал Порту Алегре
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