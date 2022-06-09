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Бразилия: Серия A

2022
Сантос
1:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
22' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
52' Желтая карточка
Madson II
1:0
66' Гол
Lucas Braga
1:1
71' Гол
Мендес Бруно
77' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2
90'+6
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
33
Майкон
Перейра
4
Габриэль
Эдуардо
44
Lucas
Pires
14
Rodrigo
Fernandez2
25
Vinicius3
92
Баптистао
Лео
10
Гуларт
Рикардо
30
Lucas
Braga
15
Bryan
Angulo
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
33
Мартинс
Родригес
8
Эденилсон
дос
Сантос
23
Gabriel
Paulista
VIII
28
Энрике
Педро
10
Патрик
Алан
14
Де
Пена
Карлос
17
David
VI
Сантос
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Сантос
Интернасьонал Порту Алегре

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
К
2:0
К
2:1
СA
2:1
СA
0:1
К
3:0
К
1:1
СA
3:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 5 0.5
Баптистао Лео 2 0.2
Vinicius3 2 0.2
Bryan Angulo 1 0.1
Lucas Braga 1 0.1
Rwan Seco 1 0.1
Майкон Перейра 0 0
Бруниньо 0 0
Габриэль Эдуардо 0 0
Madson II 0 0
Хулио Джоян 0 0
Sandry Santos 0 0
Angelo Borges 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Пена Карлос 2 (2) 0.2
Вандерсон 2 0.2
Alexandre Zurawski 2 0.2
Патрик Алан 1 0.1
Д'Алессандро Андрес 1 0.1
Джонни 1 0.1
Мендес Бруно II 1 0.1
Витао 1 0.1
Эденилсон дос Сантос 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Бустос Фабрисио 0 0
José Maurisio3 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 4 0
Madson II 3 0
Marcos Leonardo 3 0
Хулио Джоян 2 0
Vinicius3 2 0
Майкон Перейра 1 0
Ауро Альваро 1 0
Жуан Пауло 1 0
Бруниньо 1 0
Габриэль Эдуардо 1 0
Lucas Pires 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Меркадо Габриэль 3 0
Вандерсон 3 0
Тайсон Фреда 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Де Пена Карлос 2 0
Keiller 2 0
Daniel Fusato1 2 0
Д'Алессандро Андрес 1 0
Джонни 1 0
Патрик Алан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Moises VII 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
3
50%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
23%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0
Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 3:0 Сантос - Куяба 4:1 Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 5 3 2 13 - 9 18
2. Палмейрас Сан-Паулу 9 4 4 1 13 - 5 16
3. Атлетико Минейро 10 4 4 2 16 - 13 16
4. Атлетико Паранаэнсе 10 5 1 4 11 - 12 16
5. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 6 1 11 - 9 15
6. Коритиба 9 4 2 3 13 - 11 14
7. Сан-Паулу 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Флуминенсе 10 4 2 4 13 - 12 14
9. Америка Минейро 10 4 2 4 11 - 12 14
10. Сантос 10 3 4 3 13 - 9 13
11. Ред Булл Брагантино 10 3 4 3 11 - 10 13
12. Сеара 10 3 4 3 12 - 12 13
13. Фламенго 10 3 3 4 10 - 10 12
14. Гойяс 9 3 3 3 10 - 12 12
15. Ботафого Рибейрао 9 3 3 3 12 - 11 12
16. Аваи 10 3 2 5 11 - 15 11
17. Куяба 10 3 2 5 8 - 12 11
18. Атлетико Гойяненсе 10 2 4 4 8 - 13 10
19. Жувентуде 10 2 4 4 10 - 17 10
20. Форталеза 9 1 2 6 6 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
3. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
4. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Атлетико Минейро 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Палмейрас Сан-Паулу 5 2 2 1 8 - 4 8
9. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
10. Ред Булл Брагантино 6 2 2 2 7 - 5 8
11. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Флуминенсе 5 2 1 2 8 - 7 7
14. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
15. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
16. Куяба 5 1 2 2 3 - 4 5
17. Жувентуде 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Ботафого Рибейрао 4 1 1 2 6 - 7 4
19. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
20. Форталеза 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
3. Интернасьонал Порту Алегре 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Ботафого Рибейрао 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Атлетико Минейро 5 1 3 1 7 - 8 6
8. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Гойяс 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Фламенго 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
15. Сан-Паулу 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
17. Сантос 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Атлетико Гойяненсе 4 0 2 2 2 - 8 2
19. Коритиба 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 5 0 1 4 3 - 9 1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Габриэль Эдуардо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      22'
      Эденилсон дос Сантос получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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