5:3
Конец матча
0'
1:0
18' ГолJhon Arias
2:0
29' ГолКано Херман
2:1
35' ГолХалк Живанилдо
3:1
37' ГолSamuel VII
41' Желтая карточкаNathan VI
3:2
45' ГолJair II
46' Желтая карточкаАндре
48' Желтая карточкаRubens
3:3
54' ГолСаша Эдуардо
4:3
58' ГолКано Херман
5:3
63' ГолЭнрике Луис
72' Желтая карточкаГансо Пауло
83' Желтая карточкаАллан Соуза
89' Желтая карточкаФабио Лопес
90'+7
Ход матча
18'
1:0
29'
2:0
35'
2:1
37'
3:1
41'
45'
3:2
46'
48'
54'
3:3
58'
4:3
63'
5:3
66'
66'
72'
75'
83'
89'
12
Фабио
Лопес
26
Маноэл
44
Браз
Давид
15
Кристиано
11
Энрике
Луис
7
Андре
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
22
Эверсон
40
Nathan
VI
44
Rubens
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
15 КристианоЗащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
52 Мело ФелипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джон КеннедиНападающий
-
31 Calegari
-
-
20 Yago I
-
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
33 SavioПолузащитник
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
2 Guga3
-
-
27 Calebe
-
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
История личных встреч
Флуминенсе
Атлетико Минейро
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
31 матч
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.6%
54.8%
22.6%
7 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.1%
48.4%
35.5%
5 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|6
|0.6
|Энрике Луис
|2
|0.2
|Гансо Пауло
|2
|0.2
|Samuel VII
|1
|0.1
|Jhon Arias
|1
|0.1
|Андре
|0
|0
|Виллиан Сикейра
|0
|0
|Маноэл
|0
|0
|Веллингтон III
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Gustavo1
|0
|0
|Кристиано
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|6
|0.6
|Фернандес Игнасио
|2
|0.2
|Саша Эдуардо
|2
|0.2
|Саварино Джефферсон
|2
|0.2
|Jair II
|1
|0.1
|Сарачо Федерико
|1
|0.1
|Варгас Эдуардо
|1
|0.1
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Арана Гильерме
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|3
|1
|Браз Давид
|2
|1
|Гансо Пауло
|3
|0
|Gustavo1
|1
|1
|Джон Кеннеди
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Jhon Arias
|2
|0
|Мело Фелипе
|1
|0
|Виллиан Сикейра
|1
|0
|Luccas Claro
|1
|0
|Fred II
|1
|0
|Веллингтон III
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Huan Nino2
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|6
|0
|Халк Живанилдо
|3
|0
|Арана Гильерме
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Jair II
|2
|0
|Аллан Соуза
|2
|0
|Эверсон
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Ademir Santos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Забито
13
15
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
3
23%
4
27%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
15%
1
7%
76-90
Пропущено
12
14
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1
Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1
Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Атлетико Минейро
|10
|4
|4
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|6.
|Коритиба
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|7.
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|9.
|Америка Минейро
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|10.
|Сантос
|10
|3
|4
|3
|13 - 9
|13
|11.
|Ред Булл Брагантино
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|12.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|13.
|Фламенго
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|14.
|Гойяс
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|15.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|16.
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|17.
|Куяба
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|19.
|Жувентуде
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|20.
|Форталеза
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|3.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Аваи
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Америка Минейро
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Коринтианс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|10.
|Ред Булл Брагантино
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|13.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|14.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|15.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|16.
|Куяба
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|17.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|18.
|Ботафого Рибейрао
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|19.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Форталеза
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|2.
|Коринтианс
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Ботафого Рибейрао
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Атлетико Минейро
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Гойяс
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Куяба
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Ред Булл Брагантино
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Жувентуде
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Фламенго
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|15.
|Сан-Паулу
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|16.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Сантос
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|19.
|Коритиба
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Аваи
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1