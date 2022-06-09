  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Флуминенсе
5:3
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
18' Гол
Jhon Arias
2:0
29' Гол
Кано Херман
2:1
35' Гол
Халк Живанилдо
3:1
37' Гол
Samuel VII
41' Желтая карточка
Nathan VI
3:2
45' Гол
Jair II
46' Желтая карточка
Андре
48' Желтая карточка
Rubens
3:3
54' Гол
Саша Эдуардо
4:3
58' Гол
Кано Херман
5:3
63' Гол
Энрике Луис
72' Желтая карточка
Гансо Пауло
83' Желтая карточка
Аллан Соуза
89' Желтая карточка
Фабио Лопес
90'+7
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
26
Маноэл
44
Браз
Давид
15
Кристиано
11
Энрике
Луис
7
Андре
5
Веллингтон
III
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
44
Rubens
19
Ademir
Santos
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
26
Фернандес
Игнасио
7
Халк
Живанилдо
18
Саша
Эдуардо
Флуминенсе
4-4-1-1
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Флуминенсе
Атлетико Минейро

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

31 матч

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.6%
54.8%
22.6%
7 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.1%
48.4%
35.5%
5 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:1
К
1:0
К
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
4:1
БСА
0:0
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:2
СA
3:2
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 6 0.6
Энрике Луис 2 0.2
Гансо Пауло 2 0.2
Samuel VII 1 0.1
Jhon Arias 1 0.1
Андре 0 0
Виллиан Сикейра 0 0
Маноэл 0 0
Веллингтон III 0 0
Натан Аллан 0 0
Caio Paulista 0 0
Gustavo1 0 0
Кристиано 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 0.6
Фернандес Игнасио 2 0.2
Саша Эдуардо 2 0.2
Саварино Джефферсон 2 0.2
Jair II 1 0.1
Сарачо Федерико 1 0.1
Варгас Эдуардо 1 0.1
Алонсо Хуниор 0 0
Арана Гильерме 0 0
Феррейра Мариано 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 3 1
Браз Давид 2 1
Гансо Пауло 3 0
Gustavo1 1 1
Джон Кеннеди 2 0
Маноэл 2 0
Yago I 2 0
Jhon Arias 2 0
Мело Фелипе 1 0
Виллиан Сикейра 1 0
Luccas Claro 1 0
Fred II 1 0
Веллингтон III 1 0
Фабио Лопес 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Calegari 1 0
Huan Nino2 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Халк Живанилдо 3 0
Арана Гильерме 3 0
Фернандес Игнасио 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Jair II 2 0
Аллан Соуза 2 0
Эверсон 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Keno 1 0
Rubens 1 0
Отавио II 1 0
Ademir Santos 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Забито

13
15
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
3
23%
4
27%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Пропущено

12
14
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1
Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1
Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 10 5 3 2 13 - 9 18
2. Палмейрас Сан-Паулу 9 4 4 1 13 - 5 16
3. Атлетико Минейро 10 4 4 2 16 - 13 16
4. Атлетико Паранаэнсе 10 5 1 4 11 - 12 16
5. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 6 1 11 - 9 15
6. Коритиба 9 4 2 3 13 - 11 14
7. Сан-Паулу 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Флуминенсе 10 4 2 4 13 - 12 14
9. Америка Минейро 10 4 2 4 11 - 12 14
10. Сантос 10 3 4 3 13 - 9 13
11. Ред Булл Брагантино 10 3 4 3 11 - 10 13
12. Сеара 10 3 4 3 12 - 12 13
13. Фламенго 10 3 3 4 10 - 10 12
14. Гойяс 9 3 3 3 10 - 12 12
15. Ботафого Рибейрао 9 3 3 3 12 - 11 12
16. Аваи 10 3 2 5 11 - 15 11
17. Куяба 10 3 2 5 8 - 12 11
18. Атлетико Гойяненсе 10 2 4 4 8 - 13 10
19. Жувентуде 10 2 4 4 10 - 17 10
20. Форталеза 9 1 2 6 6 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
3. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
4. Аваи 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Америка Минейро 5 3 1 1 8 - 5 10
6. Атлетико Минейро 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Атлетико Паранаэнсе 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Палмейрас Сан-Паулу 5 2 2 1 8 - 4 8
9. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
10. Ред Булл Брагантино 6 2 2 2 7 - 5 8
11. Атлетико Гойяненсе 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Фламенго 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Флуминенсе 5 2 1 2 8 - 7 7
14. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
15. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
16. Куяба 5 1 2 2 3 - 4 5
17. Жувентуде 6 1 2 3 5 - 10 5
18. Ботафого Рибейрао 4 1 1 2 6 - 7 4
19. Сеара 4 0 2 2 4 - 7 2
20. Форталеза 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 6 3 2 1 8 - 5 11
2. Коринтианс 6 3 1 2 7 - 7 10
3. Интернасьонал Порту Алегре 6 2 3 1 6 - 5 9
4. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Ботафого Рибейрао 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Атлетико Минейро 5 1 3 1 7 - 8 6
8. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Гойяс 5 2 0 3 5 - 8 6
10. Куяба 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Ред Булл Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
12. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Фламенго 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
15. Сан-Паулу 5 0 4 1 5 - 7 4
16. Форталеза 4 1 0 3 4 - 7 3
17. Сантос 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Атлетико Гойяненсе 4 0 2 2 2 - 8 2
19. Коритиба 5 0 2 3 5 - 9 2
20. Аваи 5 0 1 4 3 - 9 1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      58'
      Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
    • Описание гола
      54'
      Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      48'
      Rubens получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Андре получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Жаир бьет в цель!
    • Желтая карточка
      41'
      Натан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Самуэль бьет в цель!
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Халк Живанилдо бьет в цель!
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Jhon Arias бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Флуминенсе 5:3 Атлетико Минейро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     