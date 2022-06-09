Диагональ исполнял Артиматас на левый фланг, куда забегал Панайоту, но его опередил Бэлдок и вынес сферу в аут.

С угла поля навесил на дальнюю штангу Артиматас, но здесь головой Мавропанос вынес снаряд обратно на фланг.

С центра поля Мавропанос забрасывал в штрафную на ход Павлидису, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Гогич.

Успокоили игру в последние минуты греки, катают они мяч в центре поля, не давая ни единого шанса сопернику.

Прорывался на скорости по флангу Масурас и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

Очередная замена в нашем поединке. Вместо Тасоса Бакасетаса доигрывать встречу будет Яннис Папаниколау.

Цимикас на скорости прорвался по флангу и пробил с острого угла, но на пути мяча оказалась нога защитника.

По флангу забросил Панайоту на ход Ционису, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.

Исполнял проникающий пас в штрафную соперника Масурас на ход Павлидису, но тому пробить не позволили защитники.

Ворвался на скорости в штрафную соперника Александропулос и упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.

В центре поля получил по ногам Курбелис в борьбе против Христофи. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Пробивал с линии вратарской Масурас после навеса от Цавеласа, но мяч в красивом прыжке смог отбить в сторону Неофитос.

Убежал в атаку по флангу Бэлдок и навесил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров так и не оказалось.

На чужой половине поля Панайоту получил по ногам от Цимикаса. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Кипра.

Очередная замена в нашем поединке. Вместо Фотиса Популиса свое игровое время получил Матья Шполярич.

Ушел от соперника по флангу на скорости Лимниос и пробил с острого угла, но на пути мяча оказался Гогич.

Бэлдок в центре поля перекинул через бедро Папулиса. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Долго катают мяч в центре поля греки, пытаются они выманить соперника, который сидит в глухой обороне.

Диагональ исполнял Бакасетас на правый фланг, куда забегал Лимниос, но оказался он в положении "вне игры".

Продавил соперника по флангу Бэлдок и с острого угла прострелил вдоль ворот, но Неофитос на выходе перехватил мяч.

В центре поля получил по ногам Мавропанос в борьбе против Христофи. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Греции.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Мавропанос, потребуется ему помощь медиков.

Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Лойзу и Иоанну игру продолжать будут Панайоту и Ционис.

На чужой половине поля получил по ногам Ционис от Мавропаноса, штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

После навеса со штрафного от Панайоту пробивал с линии вратарской Лайфис, но мяч полетел выше перекладины.

Замена в перерыве произошла у сборной Кипра. Вместо Сотириу и Кателариса на поле появились Христофи и Лайфис.

Ответная замена в составе сборной Греции. Вместо Анастасиоса Дувикаса игру продолжать будет Гиоргос Масурас.

Забросил по флангу Цавелас на ход Лимниосу, но тому добраться до мяча в силовой борьбе не позволил защитник.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Димитрис Лимниос! Довели хозяева счет до разгромного. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Сиопис и скинул поперек на Лимниоса, который продавил защитника и пробил на силу точно в ближнюю девятку.

Убежал по флангу Цимикас и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Корреа.

Накрутил соперника финтом на фланге Лимниос и прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.

Налетел на соперника Лойзу на фланге, уложив того на газон. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Сиописа и Манталоса свое игровое время получили Курбелис и Александропулос.

Ушел от соперника по правому флангу Александропулос и в центр штрафной навесил, но голкипер забрал мяч в руки на выходе.

По ногам получил в центре поля Бакасетас в подкате от Лайфиса. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Греции.

Дальний заброс исполнял Корреа на чужую половину поля, куда забегал Христофи, но проиграл он борьбу за мяч Цавеласу.

Первый тайм

— Своим свистком отправил команды на перерыв судья. Комфортное преимущество имеет сборная Греции!

45' Дальний заброс исполнял Бакасетас в штрафную на Павлидиса, но тому пробить головой помешал в верховой борьбе Корреа.

45' Убежал по правому флангу Лойзу, сместился в центр и пробил по воротам, но точно в руки Влаходимосу полетел снаряд.

45' Две минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.

44' Со штрафного навесил Лимниос на линию вратарской, но здесь в борьбе с голкипером нарушил правила Бакасетас.

43' На фланге Лимниос получил по ногам в подкате от Иоанну. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Греции.

42' Убежал в контратаку по центру Сотириу, прорвался к штрафной, но вместо удара отдал поперек на Питтаса, а тот в падении пробил рядом со штангой.

41' С углового навесил Цимикас на дальнюю штангу, но после серии рикошетов сферу вынес обратно на фланг Иоанну.

40' С правого фланга Лимниос навесил в центр штрафной, где пробил головой Манталос, но в прыжке смог потащить мяч из-под перекладины Неофитос.

39' Долго катают мяч на чужой половине поля греки, но до опасных моментов дело уже давно не доходит.

38' С правого фланга навесил в центр штрафной Кириаку, но здесь выиграл верх Мавропанос и вынес мяч подальше от ворот.

37' Пробивал головой из пределов штрафной Сотириу после навеса от Иоанну, но мяч застрял в гуще защитников.

36' Убежал в контратаку по флангу Иоанну и подал на дальнюю штангу, но здесь в падении вынес сферу на угловой Цавелас.

35' Ворвался в штрафную Лимниос на скорости после сольного прохода и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

34' С правого фланга низом прострелил в штрафную Лимниос, но мяч от ноги защитника отправился за пределы поля.

33' С правого фланга Папулис навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить в падении Иоанну, но не смог он дотянуться до мяча.

32' Дальний заброс исполнял Кателарис на ход Папулису, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

31' Диагональ исполнял Цимикас в штрафную на ход Павлидису, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

30' Очередная остановка в нашей игре. В борьбе с защитником получил повреждение Дувикас. Медики уже вышли на помощь игроку.

29' Мог убегать Павлидис на ворота соперника после паса от Лимниоса, но проиграл он скоростную дуэль Корреа.

28' Тонкий пас с фланга исполнял Иоанну в штрафную на Сотириу, но того опередил Мавропанос и вынес сферу в аут.

27' Получил по ногам Цавелас в центре поля от Питтаса. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

26' Замена вынужденная в составе сборной Греции произошла. Вместо травмированного Хацидиакоса на поле появился Цавелас.

26' Ушел от соперника по флангу Иоанну и прострелил в центр, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

25' С углового навесил Цимикас на дальнюю штангу, но здесь головой не смог пробить Павлидис в борьбе против защитника.

24' С правого фланга Лимниос навесил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Неофитос и кулаком вынес сферу за пределы поля.

23' В центре поля получил по ногам Бакасетас в подкате от Корреа. Штрафной удар исполнять будут греки.

22' Забрасывал по флангу Артиматас на ход Сотириу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

21' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Вангелис Павлидис! Обокрал соперника в чужой штрафной Бакасетас, обыграл финтом голкипера, но не стал бить с острого угла, а покатил поперек на Павлидиса, который в касание вколотил снаряд уже в пустые ворота.

20' В медленном темпе проходит наш поединок после забитого гола, греки спокойно контролируют мяч в центре поля, не давая мяч сопернику.

19' Забросил Бакасетас по правой бровке на ход Лимниосу, но тот выпустил мяч за пределы поля в борьбе с Иоанну.

18' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Хацидиакос. Потребуется ему помощь медиков.

17' Корреа с левого фланга тонко вырезал в штрафную на ход Сотириу, но того опередил Мавропанос и вынес сферу в аут.









16' С правого фланга прострелил Лимниос в штрафную на Павлидиса, но мяч перехватил в последний момент Корреа.

15' Дальний заброс исполнял Артиматас на ход Лойзу, но того от мяча оттеснил грамотно корпусом Хацидиакос.

13' Забросил по флангу Папулис на ход Сотириу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.

12' В центре поля получил по ногам Павлидис от Иоанну. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Греции.

11' Проникающий пас в штрафную исполнял Цимикас на ход Лимниосу, но тот не смог оторваться от опеки и потерял мяч.

10' Дальний заброс исполнял Бакасетас в штрафную на Павлидиса, но тому добраться до мяча помешал в силовой борьбе Гогич.

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Тасос Бакасетас! После неудачного выноса защитника мяч подхватил у чужой штрафной Бакасетас и с лету мощно пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера. Красивый гол провели хозяева.

7' Прорывался по левой бровке Цимикас и прострелил в штрафную, но здесь Павлидису добраться до мяча помешал Гогич.

6' С правого фланга сместился в штрафную Бэлдок и пробил с острого угла, но угодил точно в корпус Гогичу.

5' Диагональ исполнял Цимикас в штрафную на Павлидиса, но тому добраться до мяча не позволил защитник.

4' Убежал по флангу Иоанну и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

3' Забросил по флангу Мавропанос на ход Дувикаса, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.