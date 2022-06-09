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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Греция
FIFA #47
3:0
Второй тайм: 84'
Кипр
FIFA #103
0'
1:0
8' Гол
Бакасетас Тасос
2:0
20' Гол
Павлидис Вангелис
45' Желтая карточка
Сиопис Манолис
3:0
48' Гол
Лимниос Димитрис
52' Желтая карточка
Лойзу Лойзос

Ход матча

8'
Бакасетас Тасос
1:0
20'
Павлидис Вангелис
(Бакасетас Тасос)
2:0
24'
Цавелас Георгиос
Хацидиакос Пантелис
 
45'
Сиопис Манолис
 
46'
 
Христофи Димитрос
Сотириу Пиерос
46'
 
Лайфис Константинос
Кателарис Фанос
46'
Масурас Гиоргос
Дувикас Анастасиос
 
48'
Лимниос Димитрис
(Манталос Петрос)
3:0
52'
 
Лойзу Лойзос
52'
Александропулос Сотириос
Сиопис Манолис
 
52'
Курбелис Димитрис
Манталос Петрос
 
64'
 
Панайоту Николас
Иоанну Николас
65'
 
Ционис Маринос
Лойзу Лойзос
74'
 
Шполярич Матья
Папулис Фотис
81'
Папаниколау Яннис
Бакасетас Тасос
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 121
Греция 95% (115)
X 3.3% (4)
Кипр 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Греция
Ничья
Кипр
1.28
6.39
6.30
Все Коэффициенты
Новости
1
Влаходимос
Одиссеас
2
Бэлдок
Джордж
4
Мавропанос
Константинос
17
Хацидиакос
Пантелис
21
Цимикас
Костас
11
Бакасетас
Тасос
23
Сиопис
Манолис
20
Манталос
Петрос
18
Лимниос
Димитрис
10
Павлидис
Вангелис
9
Дувикас
Анастасиос
22
Михаил
Неофитос
5
Кателарис
Фанос
6
Гогич
Александрос
16
Корреа
Павлос
23
Питтас
Яннис
18
Артиматас
Костакис
8
Кириаку
Хараламбос
4
Иоанну
Николас
15
Папулис
Фотис
10
Сотириу
Пиерос
17
Лойзу
Лойзос
Греция
4-3-3
Кипр
3-4-3

История личных встреч

Греция
Кипр

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
2:1
ОМЧ2Е
1:2
ОМЧ2Е
2:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 3 1
Лимниос Димитрис 1 0.33
Павлидис Вангелис 1 0.33
Манталос Петрос 0 0
Кипр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 1 0
Якумакис Георгиос 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Кипр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастанос Григорис 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Греция
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1
Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0
Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0
Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 3:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Косово 3:2 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Северная Ирландия 2:3 3 0 1 2 2 - 4 1
4. Кипр 0:3 3 0 1 2 0 - 5 1

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Косово 3:2 2 1 0 1 3 - 3 3
3. Кипр 0:3 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Северная Ирландия 2:3 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига C. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция 3:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Косово 3:2 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Северная Ирландия 2:3 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Кипр 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Второй тайм
  • 82'
    Цимикас на скорости прорвался по флангу и пробил с острого угла, но на пути мяча оказалась нога защитника.
  • Замена
    81'
    Очередная замена в нашем поединке. Вместо Тасоса Бакасетаса доигрывать встречу будет Яннис Папаниколау.
  • 80'
    Прорывался на скорости по флангу Масурас и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
  • 79'
    Успокоили игру в последние минуты греки, катают они мяч в центре поля, не давая ни единого шанса сопернику.
  • 78'
    С центра поля Мавропанос забрасывал в штрафную на ход Павлидису, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Гогич.
  • 77'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Артиматас, но здесь головой Мавропанос вынес снаряд обратно на фланг.
  • 76'
    Диагональ исполнял Артиматас на левый фланг, куда забегал Панайоту, но его опередил Бэлдок и вынес сферу в аут.
  • Замена
    75'
    Очередная замена в нашем поединке. Вместо Фотиса Популиса свое игровое время получил Матья Шполярич.
  • 74'
    На чужой половине поля Панайоту получил по ногам от Цимикаса. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Кипра.
  • 73'
    Убежал в атаку по флангу Бэлдок и навесил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров так и не оказалось.
  • Опасный момент
    72'
    Пробивал с линии вратарской Масурас после навеса от Цавеласа, но мяч в красивом прыжке смог отбить в сторону Неофитос.
  • 71'
    В центре поля получил по ногам Курбелис в борьбе против Христофи. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 70'
    Ворвался на скорости в штрафную соперника Александропулос и упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.
  • 69'
    Исполнял проникающий пас в штрафную соперника Масурас на ход Павлидису, но тому пробить не позволили защитники.
  • 68'
    По флангу забросил Панайоту на ход Ционису, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
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    • 67'
      После навеса со штрафного от Панайоту пробивал с линии вратарской Лайфис, но мяч полетел выше перекладины.
    • 66'
      На чужой половине поля получил по ногам Ционис от Мавропаноса, штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
    • Замена
      65'
      Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Лойзу и Иоанну игру продолжать будут Панайоту и Ционис.
    • 64'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Мавропанос, потребуется ему помощь медиков.
    • 63'
      В центре поля получил по ногам Мавропанос в борьбе против Христофи. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Греции.
    • 62'
      Продавил соперника по флангу Бэлдок и с острого угла прострелил вдоль ворот, но Неофитос на выходе перехватил мяч.
    • Офсайд
      61'
      Диагональ исполнял Бакасетас на правый фланг, куда забегал Лимниос, но оказался он в положении "вне игры".
    • 60'
      Долго катают мяч в центре поля греки, пытаются они выманить соперника, который сидит в глухой обороне.
    • 59'
      Бэлдок в центре поля перекинул через бедро Папулиса. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 58'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Лимниос и пробил с острого угла, но на пути мяча оказался Гогич.
    • 57'
      Дальний заброс исполнял Корреа на чужую половину поля, куда забегал Христофи, но проиграл он борьбу за мяч Цавеласу.
    • 56'
      По ногам получил в центре поля Бакасетас в подкате от Лайфиса. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Греции.
    • 55'
      Ушел от соперника по правому флангу Александропулос и в центр штрафной навесил, но голкипер забрал мяч в руки на выходе.
    • Замена
      54'
      Двойная замена в составе хозяев произошла. Вместо Сиописа и Манталоса свое игровое время получили Курбелис и Александропулос.
    • Желтая карточка
      53'
      Налетел на соперника Лойзу на фланге, уложив того на газон. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 52'
      Накрутил соперника финтом на фланге Лимниос и прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.
    • 51'
      Убежал по флангу Цимикас и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Корреа.
    • Описание гола
      50'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Димитрис Лимниос! Довели хозяева счет до разгромного. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Сиопис и скинул поперек на Лимниоса, который продавил защитника и пробил на силу точно в ближнюю девятку.
    • 49'
      Забросил по флангу Цавелас на ход Лимниосу, но тому добраться до мяча в силовой борьбе не позволил защитник.
    • Замена
      48'
      Ответная замена в составе сборной Греции. Вместо Анастасиоса Дувикаса игру продолжать будет Гиоргос Масурас.
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве произошла у сборной Кипра. Вместо Сотириу и Кателариса на поле появились Христофи и Лайфис.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил команды на перерыв судья. Комфортное преимущество имеет сборная Греции!
    • 45'
      Дальний заброс исполнял Бакасетас в штрафную на Павлидиса, но тому пробить головой помешал в верховой борьбе Корреа.
    • 45'
      Убежал по правому флангу Лойзу, сместился в центр и пробил по воротам, но точно в руки Влаходимосу полетел снаряд.
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.
    • 44'
      Со штрафного навесил Лимниос на линию вратарской, но здесь в борьбе с голкипером нарушил правила Бакасетас.
    • 43'
      На фланге Лимниос получил по ногам в подкате от Иоанну. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Греции.
    • 42'
      Убежал в контратаку по центру Сотириу, прорвался к штрафной, но вместо удара отдал поперек на Питтаса, а тот в падении пробил рядом со штангой.
    • 41'
      С углового навесил Цимикас на дальнюю штангу, но после серии рикошетов сферу вынес обратно на фланг Иоанну.
    • Опасный момент
      40'
      С правого фланга Лимниос навесил в центр штрафной, где пробил головой Манталос, но в прыжке смог потащить мяч из-под перекладины Неофитос.
    • 39'
      Долго катают мяч на чужой половине поля греки, но до опасных моментов дело уже давно не доходит.
    • 38'
      С правого фланга навесил в центр штрафной Кириаку, но здесь выиграл верх Мавропанос и вынес мяч подальше от ворот.
    • 37'
      Пробивал головой из пределов штрафной Сотириу после навеса от Иоанну, но мяч застрял в гуще защитников.
    • Угловой
      36'
      Убежал в контратаку по флангу Иоанну и подал на дальнюю штангу, но здесь в падении вынес сферу на угловой Цавелас.
    • 35'
      Ворвался в штрафную Лимниос на скорости после сольного прохода и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
    • 34'
      С правого фланга низом прострелил в штрафную Лимниос, но мяч от ноги защитника отправился за пределы поля.
    • 33'
      С правого фланга Папулис навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить в падении Иоанну, но не смог он дотянуться до мяча.
    • 32'
      Дальний заброс исполнял Кателарис на ход Папулису, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 31'
      Диагональ исполнял Цимикас в штрафную на ход Павлидису, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
    • 30'
      Очередная остановка в нашей игре. В борьбе с защитником получил повреждение Дувикас. Медики уже вышли на помощь игроку.
    • 29'
      Мог убегать Павлидис на ворота соперника после паса от Лимниоса, но проиграл он скоростную дуэль Корреа.
    • 28'
      Тонкий пас с фланга исполнял Иоанну в штрафную на Сотириу, но того опередил Мавропанос и вынес сферу в аут.
    • 27'
      Получил по ногам Цавелас в центре поля от Питтаса. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • Замена
      26'
      Замена вынужденная в составе сборной Греции произошла. Вместо травмированного Хацидиакоса на поле появился Цавелас.
    • 26'
      Ушел от соперника по флангу Иоанну и прострелил в центр, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 25'
      С углового навесил Цимикас на дальнюю штангу, но здесь головой не смог пробить Павлидис в борьбе против защитника.
    • 24'
      С правого фланга Лимниос навесил на дальнюю штангу, но вышел из ворот Неофитос и кулаком вынес сферу за пределы поля.
    • 23'
      В центре поля получил по ногам Бакасетас в подкате от Корреа. Штрафной удар исполнять будут греки.
    • 22'
      Забрасывал по флангу Артиматас на ход Сотириу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • Описание гола
      21'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Вангелис Павлидис! Обокрал соперника в чужой штрафной Бакасетас, обыграл финтом голкипера, но не стал бить с острого угла, а покатил поперек на Павлидиса, который в касание вколотил снаряд уже в пустые ворота.
    • 20'
      В медленном темпе проходит наш поединок после забитого гола, греки спокойно контролируют мяч в центре поля, не давая мяч сопернику.
    • 19'
      Забросил Бакасетас по правой бровке на ход Лимниосу, но тот выпустил мяч за пределы поля в борьбе с Иоанну.
    • 18'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Хацидиакос. Потребуется ему помощь медиков.
    • 17'
      Корреа с левого фланга тонко вырезал в штрафную на ход Сотириу, но того опередил Мавропанос и вынес сферу в аут.



       
    • 16'
      С правого фланга прострелил Лимниос в штрафную на Павлидиса, но мяч перехватил в последний момент Корреа.
    • 15'
      Дальний заброс исполнял Артиматас на ход Лойзу, но того от мяча оттеснил грамотно корпусом Хацидиакос.
    • 13'
      Забросил по флангу Папулис на ход Сотириу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за пределы поля.
    • 12'
      В центре поля получил по ногам Павлидис от Иоанну. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Греции.
    • 11'
      Проникающий пас в штрафную исполнял Цимикас на ход Лимниосу, но тот не смог оторваться от опеки и потерял мяч.
    • 10'
      Дальний заброс исполнял Бакасетас в штрафную на Павлидиса, но тому добраться до мяча помешал в силовой борьбе Гогич.
    • Описание гола
      8'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Тасос Бакасетас! После неудачного выноса защитника мяч подхватил у чужой штрафной Бакасетас и с лету мощно пробил точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера. Красивый гол провели хозяева. 
    • 7'
      Прорывался по левой бровке Цимикас и прострелил в штрафную, но здесь Павлидису добраться до мяча помешал Гогич.
    • 6'
      С правого фланга сместился в штрафную Бэлдок и пробил с острого угла, но угодил точно в корпус Гогичу.
    • 5'
      Диагональ исполнял Цимикас в штрафную на Павлидиса, но тому добраться до мяча не позволил защитник.
    • 4'
      Убежал по флангу Иоанну и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 3'
      Забросил по флангу Мавропанос на ход Дувикаса, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Греция 3:0 Кипр онлайн

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    Прогнозы на матч Греция 3:0 Кипр

    Исход игры
    Греция
    95% (115)
    Ничья
    3.3% (4)
    Кипр
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.54% (23)
    Меньше
    79.46% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    18.75% (21)
    Нет
    81.25% (91)
    Популярный счёт
    2:0 Греция
    46.3% (56)
    1:0 Греция
    24% (29)
    2:1 Греция
    8.3% (10)
    3:1 Греция
    5% (6)
    3:0 Греция
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
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