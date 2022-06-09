Стадион: Пантессалико
0'
1:0
8' ГолБакасетас Тасос
2:0
20' ГолПавлидис Вангелис
45' Желтая карточкаСиопис Манолис
3:0
48' ГолЛимниос Димитрис
52' Желтая карточкаЛойзу Лойзос
Ход матча
8'
1:0
20'
45'
48'
52'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Густаво Пойет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Питтас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костеноглу Никос
История личных встреч
Греция
Кипр
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Греция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакасетас Тасос
|3
|1
|Лимниос Димитрис
|1
|0.33
|Павлидис Вангелис
|1
|0.33
|Манталос Петрос
|0
|0
Кипр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Греция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манталос Петрос
|1
|0
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
Кипр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Греция
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Косово - Греция 0:1 Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1
Греция - Косово 1:1 Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0
Кипр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0
Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0 Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0
Лига C. Группа 2
Лига C. Группа 2
Прогнозы на матч Греция 3:0 Кипр
Исход игры
Греция
95% (115)
Ничья
3.3% (4)
Кипр
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
20.54% (23)
Меньше
79.46% (89)
Обе команды забьют
Да
18.75% (21)
Нет
81.25% (91)
Популярный счёт
2:0 Греция
46.3% (56)
1:0 Греция
24% (29)
2:1 Греция
8.3% (10)
3:1 Греция
5% (6)
3:0 Греция
4.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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