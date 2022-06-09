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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Мальта
FIFA #173
 
Позже
Эстония
FIFA #105
Прогнозы 119
Мальта 27.7% (33)
X 47.1% (56)
Эстония 25.2% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Эстония
3.00
3.15
3.22
Все Коэффициенты
Новости
1
Бонелло
Анри
4
Борг
Стив
13
Пепе
Энрико
23
Борг
Жан
7
Мбонг
Джозеф
6
Гийомье
Мэтью
11
Пайбер
Брэндон
3
Камензули
Райан
17
Теума
Тедди
14
Сатариано
Александер
10
Дегабриэле
Юрген
12
Хейн
Карл-Якоб
15
Паскочи
Максим
16
Тамм
Йоонас
18
Метс
Кароль
23
Тенисте
Тайо
4
Кяйт
Маттиас
19
Калласте
Кен
14
Васильев
Константин
7
Соометс
Маркус
17
Кирсс
Роберт
9
Сорга
Эрик
Мальта
3-4-1-2
Эстония
3-5-2

История личных встреч

Мальта
Эстония

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
0:3
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийомье Мэтью 1 1
Бусуттиль Жан 1 1
Корболан Хуан 0 0
Эстония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тамм Йоонас 1 1
Кирсс Роберт 1 1
Синявский Василий 0 0
Кяйт Маттиас 0 0

Карточки

Мальта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбонг Джозеф 1 0
Пайбер Брэндон 1 0
Сатариано Александер 1 0
Эстония
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальта
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сан-Марино - Мальта 0:2 Мальта - Венесуэла 0:1 Мальта - Кувейт 2:0 Мальта - Азербайджан 1:0
Мальта - Словакия 0:6 Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0 Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Мальта 0:1
Эстония
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Аргентина - Эстония 5:0 Эстония - Сан-Марино 2:0 Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0
Чехия - Эстония 2:0 Бельгия - Эстония 3:1 Эстония - Уэльс 0:1 Эстония - Беларусь 2:0 Уэльс - Эстония 0:0 Эстония - Северная Ирландия 0:1 Эстония - Бельгия 2:5 Эстония - Латвия 2:1 Финляндия - Эстония 0:1 Литва - Эстония 0:1 Швеция - Эстония 1:0 Беларусь - Эстония 4:2 Эстония - Чехия 2:6 Грузия - Эстония 0:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Италия - Эстония 4:0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальта 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Эстония 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сан-Марино 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстония 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Мальта 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сан-Марино 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига D. Группа 2

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальта 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Эстония 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сан-Марино 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Мальта - Эстония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июня 2022, осталось 8 минут.



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    • Прогнозы 119
    Мальта 27.7% (33)
    X 47.1% (56)
    Эстония 25.2% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальта
    Ничья
    Эстония
    3.00
    3.15
    3.22
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Мальта - Эстония онлайн

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    Прогнозы на матч Мальта - Эстония

    Исход игры
    Мальта
    28% (33)
    Ничья
    46.6% (55)
    Эстония
    25.4% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.36% (25)
    Меньше
    76.64% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    65.42% (70)
    Нет
    34.58% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39% (46)
    1:0 Мальта
    16.1% (19)
    2:1 Мальта
    8.5% (10)
    1:2 Эстония
    8.5% (10)
    0:1 Эстония
    5.9% (7)
    0:0 Ничья
    5.1% (6)
    0:2 Эстония
    2.5% (3)
    1:3 Эстония
    1.7% (2)
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    Эстония
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